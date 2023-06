সহজাত ঘৃণা

June 21, 2023 09:47 am | Updated 09:47 am IST

২০২০ সালের মে মাস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেয়াপোলিস। জর্জ ফ্লয়েড নামে এক নিরস্ত্র আফ্রিকান-আমেরিকান নাগরিককে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে হিংসা ও জাতিগত বৈষম্যের অভিযোগ ওঠে। গত দুই বছর ধরে তদন্ত চালায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ। তাদের দেওয়া রিপোর্ট নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ওই ঘটনায় পুলিশ অফিসাররা “অন্যায্য মারাত্মক শক্তি” সহ অত্যাধিক বল প্রয়োগ করেছেন। এছাড়া সাংবিধানিকভাবে সংরক্ষিত বাক স্বাধীনতা নিয়ে সক্রিয় থাকা লোকজনের অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে, বিশেষত আফ্রিকান-আমেরিকান এবং আদি মার্কিন বাসিন্দা ও “আচরণগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের” প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে। মিনেয়াপোলিসের ফ্লয়েডের হত্যায় পুলিশের ভূমিকার পর পুলিশের আচরণের বিরুদ্ধে নাগরিকদের তরফ থেকে ভুরি ভুরি অভিযোগ ওঠে। বিচার বিভাগের রিপোর্টে সেই অভিযোগগুলোর সত্যতা মজবুত হলো। ফ্লয়েডের মৃত্যুর ঘটনায় জড়িত পুলিশ অফিসারদেরকে আগেই কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে পুলিশের বর্ণবৈষম্য এবং হিংসাত্মক কাজকর্ম নিয়ে প্রবল জনরোষ এবং বিক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সেদেশের অনেক শহরে এই ক্ষোভের আঁচ পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ ব্যবস্থায় সংস্কারের দাবিও তোলা হয়েছিল। রিপোর্টে সেই বিষয়টির উল্লেখ একটি অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। পুলিশের গুলি চালানো সংক্রান্ত ১৯টি ঘটনার পর্যালোচনা করার পর তদন্ত থেকে জানা গিয়েছে যে অত্যাধিক বল প্রয়োগ, বৈষম্য এবং ‘প্রথম সংশোধন’ লঙ্ঘন করার একাধিক উদাহরণ রয়েছে। এর পাশাপাশি পুলিশ রাস্তাঘাটে গাড়ি থামানো এবং গ্রেফতারিতে বৈষম্য করেছে, মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যায় জর্জরিত অনেক ব্যক্তির প্রতি অসহনশীল ও অন্যায্য আচরণের পরিচয় দিয়েছে। চাঁচাছোলা রিপোর্টটিতে সবশেষে বলা হয়েছে, মিনেয়াপোলিসের পুলিশ দপ্তরে গভীর সমস্যা রয়েছে। এর জেরেই জর্জ ফ্লয়েডের ঘটনাটি ঘটেছে।

বিচার বিভাগের এই রিপোর্টটি দেখে পুলিশকে আরও সচেতন হতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বহু সংস্কৃতির একটি দেশে সূক্ষতা এবং সামাজিক জটিলতার মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে পুলিশরা মান্ধাতা আমলের উপায় ব্যবহার করে চলেছে। পুলিশের গায়ে থাকা ক্যামেরার ভিডিও, নানা ঘটনা এবং পুলিশের রিপোর্ট ও অফিসারদের বিরুদ্ধে দাখিল হওয়া শত শত রিপোর্ট পর্যালোচনা করার পর এটি স্পষ্ট হয়েছে যে পুলিশি ব্যবস্থায় সংস্কার অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এই পর্যালোচনার মাধ্যমে অত্যাধিক বল প্রয়োগের সমস্যা, রেসিয়াল প্রোফাইলিং, পুলিশি সংস্কৃতিক ব্যুরোক্র্যাটিক-মিলিটারাইজেশন এবং পুলিশের কুআচরণের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতার অভাবের মতো সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্টেট রূপান্তরকারী পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছে। যেমন চোকহোল্ডের ব্যবহারে বিধি-নিষেধ আরোপ করা এবং বাহিনীর বিশদ ব্যবহারের আরও কার্যকর রিপোর্টিংয়ের জন্য মেকানিজম সেট আপ করা। কখন এবং কেন পুলিশকে ডাকা হয়, শুধুমাত্র এটির উন্নতি করে জনগণের সুরক্ষার উন্নতি করা যাবে। বিশেষত কৃষ্ণাঙ্গ লোকজন ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অতি-উৎসাহী, সশস্ত্র পুলিশ অফিসারদের অন্যায় প্রতিরোধ করা যাবে। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের ওপর অত্যাধিক ভরসা করা হয়। এর ফলেই কম গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে অনেক সময় আইন বাস্তবায়নকারী অফিসাররা জাতিগতভাবে পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এরকম অনেক ক্ষেত্রে পাবলিক হেলথ পেশাদার বা অন্যান্য সার্ভিস প্রোভাইডাররা আরও দক্ষতার সাথে সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

