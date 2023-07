অধরা ঐক্যমত

July 28, 2023 12:19 pm | Updated 12:19 pm IST

ভারত এবং চিন ফের একবার তাদের সর্বশেষ উচ্চ-পর্যায়ের আলোচনা থেকে সরে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। এর পিছনে উভয় পক্ষের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন, ঠিক যে কারণে তাদের সম্পর্কে তিক্ততা তৈরি হয়েছে। চলতি সপ্তাহের প্রথমদিকে জোহানেসবার্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এবং শীর্ষস্থানীয় চিনা কূটনীতিবিদ এবং পলিটব্যুরো সদস্য ওয়াং ই-এর (তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিশনের প্রধান এবং তার উত্তরসূরি কুইন গ্যাংকে হঠাৎ অপসারণ করার পর তাকে বিদেশমন্ত্রী পদে পুনরায় নিয়োগ করা হয়) সাথে আলোচনার সময় লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল (এলএসি) এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের উদ্বেগের কথা দোভাল হাইলাইট করেন। তিনি বলেন, চিনের কাজকর্মের জেরেই দুই দেশের সম্পর্কের পাবলিক এবং রাজনৈতিক ভিত্তি ক্ষয়ে গিয়েছে। তিনি সীমান্তবর্তী এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনার গুরুত্বের কথাও বলেন, যাতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে থাকা সমস্যাগুলো সরিয়ে আগের মতো স্বাভাবিক করে তোলা যায়। যদিও অন্যদিকে চিনের তরফ থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বৃহত্তর ছবির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যকর ও স্থিতিশীল উন্নয়নের রাস্তায় গিয়ে যত দ্রুত সম্ভব, সম্পর্ককে আগের অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার জন্য, গত বছর বালিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রেসিডেন্ট শি যে গুরুত্বপূর্ণ ঐক্যমতে পৌঁছেছিলেন, উভয় পক্ষকে সেটা মেনে চলার কথা বলেছে চিন। তবে এই “বালি সম্মতির” কথা আগে উভয় পক্ষের কেউই প্রকাশ করেনি। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছিল, রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে শুধুমাত্র সৌজন্য বিনিয়ম হয়েছে। তবে এখন তারা বলছে, পরবর্তীতে উভয় পক্ষের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বালিতে উভয় দেশের নেতারা শুধুমাত্র সৌজন্য বিনিময় করেছিলেন, না তার বাইরে কোনো কথা হয়েছিল, তার থেকেই বেশি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, সর্বশেষ বৈঠকে উভয় পক্ষের তরফ থেকে করা ভিন্ন দাবি। তাই সীমান্ত নিয়ে চিনের সাথে সম্পর্কে মোদী সরকারকে যে আরও স্বচ্ছ হতে হবে, সেই প্রয়োজনীয়তার কথা ফের একবার স্পষ্ট হয়েছে। ২০২০ সালের এপ্রিলে ভারত-চিন সীমান্তে উত্তেজনা তৈরি হয়। তারপর থেকে সীমান্ত ও চিনের প্রতি ভারতের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন করা হলেই, সরকারের তরফ থেকে যে জবাব দেওয়া হয়েছে, তাতে রয়েছে শুধু অস্বচ্ছতা এবং সমালোচনা এড়িয়ে যাওয়ার প্রবল প্রচেষ্টা। এর পাশাপাশি অনেক অসঙ্গতিও দেখা যাচ্ছে। ইলেক্ট্রনিক্স এবং আইটি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর এই সপ্তাহে একটি ব্রিটিশ সংবাদপত্রকে জানিয়েছেন, চিনা বিনিয়োগকে ভারত স্বাগত জানিয়েছে। ২০২০ এবং ২০২১ সালে চিনের সাথে বাণিজ্যে রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এর সম্মুখভাবে থিল চিনা মেশিনপত্রের আমদানি। একই সময় সরকারের তরফ থেকে টিকটক সহ ২০০টিরও বেশি চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮ দফা আলাপ-আলোচনার পরেও এলএসি পরিস্থিতি এবং সংঘাতের শেষ দুটি পয়েন্ট, ডেমচক ও ডেপসাংয়ে নিরবচ্ছিন্ন চিনা আগ্রাসন নিয়ে বিশেষ স্বচ্ছতা দেখা যাচ্ছে না। অন্য পাঁচটি পয়েন্টে বাফার জোন তৈরি করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাতেই হবে। তবে এই ব্যবস্থাপনা ও উভয় তরফে নিজেদের অবস্থান প্রত্যাহার করার যে শর্ত, তা গোপনীয়তার মোড়কে বাঁধা আছে। উভয় দেশই নিজেদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে শান্তি ফেরাতে চায়। এই ব্যাপারে জনগণকেও অবহিত করা উচিত। ভারতের সবচেয়ে বড় প্রতিবেশী দেশের সাথে সম্পর্ক পর্দার আড়ালে রাখার মতো বিষয় নয়।

