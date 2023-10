দুর্বল সম্পর্ক

October 21, 2023 10:48 am | Updated 10:48 am IST

ভারতে থাকা কানাডিয়ান কূটনীতিবিদের সংখ্যা ৬২ থেকে কমিয়ে ২১ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। এই পদক্ষেপের জেরে দুই দেশের সম্পর্কের আরও অবনতি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দুই দেশের কূটনৈতিক মিশনে যাতে সমান সংখ্যক কর্মী থাকেন, নয়াদিল্লি এমন দাবি তুলেছিল। কানাডার নাগরিক এবং খালিস্তানী সমর্থক হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যায় ভারত জড়িত ছিল বলে ট্রুডো সরকরার তোলা অভিযোগের প্রেক্ষিতে দুই দেশের মধ্যে তৈরি হওয়া চরম উত্তেজনার পর মনে করা হয়েছিল, আপাতত পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়েছে। ভারত-কানাডার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মেরামতির জন্য নীরব কূটনীতিকে কাজে লাগানো হয়েছে বলে আশা করা হচ্ছিল। তবে কানাডা কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ না দিয়েই দাবি করে আসছে যে নাম না উল্লেখ করা ভারতীয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্তে ভারতকে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে। অন্যদিকে নয়াদিল্লি যে পাল্টা পদক্ষেপগুলো নিয়েছিল, তাতে নিজেদের অনড় অবস্থান বজায় রেখেছে: সিকিউরিটি এজেন্সি থেকে নিজ নিজ কূটনীতিবিদদের বিতাড়িত করার উদ্যোগ নেওয়ার পর গত মাসে মোদি সরকার সব কানাডিয়ান নাগরিকের জন্য ভিসা প্রদান প্রক্রিয়া স্থগিত করে দিয়েছে এবং কানাডার কূটনৈতিক মিশনে যুক্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা হ্রাস করার দাবি জানিয়েছে। এই পদক্ষেপ নিতে কানাডাকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে ভারত — এই ডেডলাইনের পর ভারত একতরফাভাবে কূটনৈতিক অনাক্রম্যতা প্রত্যাহার করবে। এর ফলে কানাডার বিদেশমন্ত্রক তাদের ৪১ জন কূটনীতিবিদ ও তাদের পরিবারদের উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে এবং ভারতের দাবি ভিয়েনা কনভেনশন সহ আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ তুলেছে। পাল্টা হিসাবে ভারতের বিদেশমন্ত্রক কনভেনশনের আর্টিকেল ১১.১ উল্লেখ করে জানিয়েছে, “কূটনৈতিক মিশনে কর্মকর্তাদের সংখ্যা যাতে উর্ধ্বসীমার মধ্যে থাকে”, তা ভারতের নির্ধারণ করার অধিকার আছে। এছাড়া কানাডা আরও বলেছে, কর্মী সংখ্যা কমে যাওয়াতে এখন কনস্যুলেট পর্যায়ে “ইন-পার্সন” ভিসা আর দেওয়া হবে না। কানাডার ইমিগ্রেশন মন্ত্রী বলেছেন, ভারতের এই পদক্ষেপ কানাডাকে নিজ্জর মামলার কাজ চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত করবে না।

এই ঘটনাবলী থেকে স্পষ্ট হয় যে, উত্তেজনাময় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য যদি অতীতে কোনো কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েও থাকে, তা থেকে কোনো সুফল পাওয়া যায়নি। মোদী-ট্রুডো এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বৈঠকে নিজ্জরের ঘটনা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের ফাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর কানাডার বিদেশমন্ত্রী মেলানি জলির মধ্যেও বৈঠক হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এত কিছুর পরেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। কানাডার “ফাইভ আইজ” জোটের হস্তক্ষেপ করার উদ্যোগও কাজে আসেনি। এই জোট কানাডার দাবিকে সমর্থন করার পাশাপাশি ভারতের সাথেও নিজেদের সম্পর্কের ওপর জোর দিয়েছে। নয়াদিল্লিকে আশ্বস্ত করার জন্য ব্রিটিশ, মার্কিন এবং অস্ট্রেলিয়ান নেতৃত্ব ভারতে আসতে পারেন। আপাতত কূটনীতির রাস্তা খোলা নেই। এই অচলাবস্থা কীভাবে কাটানো যায়, সে ব্যাপারে নতুন করে চিন্তাভাবনা করার জন্য এই বিরতি কাজে লাগতে পারে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তবে, যতদিন না সমস্যার সমাধান হচ্ছে, ততদিন শিক্ষার্থী, পর্যটক এবং ব্যবসায়ীরা সমস্যায় পড়বেন।

