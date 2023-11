স্বপ্নের দৌড় শেষ

November 21, 2023 07:03 am | Updated 07:03 am IST

দুই দশকের ব্য়বধান। আবার একটি বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হলো ভারত। এবং ফলাফল সেই আগের মতো একই। ২০০৩ সালের বিশ্বকাপের ফাইনালে, রিকি পন্টিংয়ের নেতৃত্বাধীন দল জোহানেসবার্গের মাঠে প্রবল শক্তিশালী হিসাবে নিজেদের প্রমাণ করেছিল। আর এবারে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামেও প্য়াট কামিন্সের দল দেখিয়ে দিল, তারাই টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সেরা দল। উভয় চ্যাম্পিয়নশিপেই ফাইনালের আগে পর্যন্ত মনে হয়েছিল যে ভারতই শেষ হাসি হাসবে। সেবারের অধিনায়ক ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, আর এবারের ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। দুজনের কপালেই জুটেছে একই পরিণাম। তাদেরকে পরাজয়ের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। এবারের বিশ্বকাপের প্রথম থেকেই ভারতীয় টিম দুরন্ত ছন্দে ছিল। ব্যাটসম্যান হোক বা বোলার, প্রত্যেকেই নিজেদের সেরাটা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। টুর্নামেন্টের প্রথম দিকে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করার মাধ্যমেই ভারত তাদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছিল। রোহিত শর্মার দল টানা ১০ ম্যাচ জিতে নজির সৃষ্টি করেছে। রাউন্ড-রবিন লিগে ভারত ধারাবাহিকতা দেখিয়েছে। তবে অস্ট্রেলিয়া আবার দেখিয়ে দিয়েছে, একাধিক দল নিয়ে অনুষ্ঠিত আইসিসি ইভেন্টে অনেক অনন্য চ্যালেঞ্জ থাকে। ডাউন আন্ডারের দামাল ছেলেরা এই নিয়ে মোট ছয়টি বিশ্বকাপ জিতে নিয়েছে। তাদের বর্তমানের অধিনায়ক কামিন্সের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। রবিবারের ফাইনালে ধীর গতির এবং ড্রাই স্পট থাকা পিচে ব্যাট করতে গিয়ে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা সমস্যায় পড়েছেন। রোহিত, বিরাট কোহলি এবং কে.এল রাহুল স্কোর করলেও বাকিদের ব্যাটিংয়ে টাইমিং ছিল না। পরে রাতের দিকে শিশির পড়ার পরে মাত্র ২৪০ রান অস্ট্রেলিয়াকে পরীক্ষা করার জন্য যথেষ্ট ছিল না।

তবে একটা সময় অস্ট্রেলিয়ার ৪৭ রানে তিন উইকেট চলে যায়। তখন মনে করা হচ্ছিল, ভারতের সামনে একটা সুযোগ হয়তো আছে। তবে ট্র্যাভিস হেড সেই আশায় জল ঢালেন। বিশ্বকাপের ইতিহাসে একটি অন্যতম সেরা শতরান করে তিনি অস্ট্রেলিয়ার ট্রফি জয় সুনিশ্চিত করেন। তার ১৩৭ রানের ইনিংস নিয়ে আগামীতেও অনেক চর্চা হবে। তবে সম্ভবত যখন তিনি রোহিত শর্মার ঝোড়ো ইনিংস শেষ করার জন্য ডাইভ দিয়ে একটি ক্যাচ ধরেছিলেন, সেটাই ছিল ম্যাচের অন্যতম টার্নিং পয়েন্ট। ওই উইকেটটি পড়ে যাওয়ার পরেই ভারতের ইনিংসের ছন্দপতন হয়। অস্ট্রেলিয়ার এই অসাধারণ জয়ের পিছনে তাদের অবিশ্বাস্য ফিল্ডিং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৮৭ সালে যখন কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে অ্যালান বর্ডার বিশ্বকাপ তুলে নিয়েছিলেন, তখন থেকে অস্ট্রেলিয়ার আধিপত্যের একটি নয়া অধ্য়ায়ের সূচনা হয়েছিল। প্যাট কামিন্সরা সেটাই করে চলেছেন। ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার যে আধিপত্য আছে, সেটা ফের একবার তারা প্রমাণ করেছে। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হওয়ার পুরস্কার কোনো ভাবেই বিরাট কোহলিকে সান্ত্বনা দেবে না। কোচ রাহুল দ্রাবিড় আবার বলেছেন, ম্যাচের পর ড্রেসিংরুমের পরিবেশ কেমন আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। ২০০৩ সালের বিশ্বকাপের সেই ফাইনাল ম্যাচে খেলেছিলেন দ্রাবিড়। এবার কোচ হিসাবেও তিনি ফের অস্ট্রেলিয়ার জয়ের সামনে পড়লেন। তিনি দলের পাশে দাঁড়িয়ে সহমর্মিতার বার্তা দিয়েছেন। এবারের বিশ্বকাপ রোহিত, কোহলি, রবীন্দ্র জাডেজা, আর. অশ্বীন এবং আরও কয়েকজনের সম্ভবত শেষ বিশ্বকাপ। ২০২৭ সালের বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবওয়ে এবং নামিবিয়াতে সম্ভবত তাদেরকে দেখা যাবে না। ২০১৩ সাল থেকে ভারতের আইসিসি খেতাব জয়ের খরা চলছেই। তবে সর্বশেষ পরাজয়ে কোনো লজ্জা নেই, তার কারণ সেরা টিমই জয়ী হয়েছে।

