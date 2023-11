চরম-দক্ষিণপন্থী প্রবণতা

November 27, 2023 01:47 pm | Updated 01:47 pm IST

ইউরোপের একটি অন্যতম সামাজিকভাবে উদারনীতিবাদী দেশ হিসাবে পরিচিত নেদারল্যান্ড একটি পরিবর্তনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। সেদেশে সদ্য সমাপ্ত পার্লামেন্টারি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন ইসলাম-বিরোধী নেতা হিসাবে পরিচিত গির্ট উইল্ডার্স। প্রাথমিক ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৫০ সদস্য বিশিষ্ট সংসদের নিম্নকক্ষে একক সংখ্যাগরিষ্ট দল হিসাবে উইল্ডার্সের দল ‘পার্টি ফর ফ্রিডম (পিভিভি)’ ৩৭টি আসনে জয়ী হয়েছেন। লেবার-গ্রিন জোট ২৫টি আসন পেয়েছে, অন্যদিকে ক্ষমতাসীন ‘পিপলস পার্টি ফর ফ্রিডম এবং ডেমোক্র্যাসি (ভিভিডি)’ ২৪টি আসনে জয়ী হয়েছে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার জন্য ৭৬টি আসনের প্রয়োজনীয়তা থেকে পিভিভি থেকে অনেক দূরে। তবে তাদের শক্তিশালী পারফরম্যান্সের (শেষ নির্বাচনে ভিভিডির জয়ী আসনের চেয়ে তারা তিনটি আসন বেশি পেয়েছে) ফলে উইল্ডার্স জোট নিয়ে আলোচনা করার জন্য মজবুত অবস্থানে রয়েছেন। তিনি দেশের প্রথম চরম-দক্ষিণপন্থী প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠতে পারেন। বিগত বেশ কিছু বছর ধরে উইল্ডার্স ইউরোপে নিজেকে একজন চরম-দক্ষিণপন্থী নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি নেদারল্যান্ডকে “ডি-ইসলামাইজ করা”, মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া, কোরান নিষিদ্ধ করা এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর মাইগ্র্যান্টদেরকে দেশে ঢোকার অনুমতি না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। নির্বাচনী প্রচারের সময় তিনি মাইগ্র্যান্টদের আগমনের বিষয়টিকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত করেন, যার সাহায্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে জোরালো ধাক্কা দিতে সক্ষম হয়েছেন বলে দেখা যাচ্ছে।

পিভিভির জয় বিস্ময়কর বা ব্যতিক্রমী নয়। উইল্ডার্স ১৯৯৮ সাল থেকে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের সদস্য। ২০০৪ সালে তিনি কনজার্ভেটিভ ভিভিডি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পিভিভি তৈরি করেন। তারপর থেকেই ডাচ রাজনীতিতে তিনি নিজের জনপ্রিয়তার ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করার জন্য সক্রিয় হয়েছেন। অতীতে, বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী মার্ক রাটের নেতৃত্বাধীন ভিভিডি, পিভিভির সাথে নির্বাচনী ময়দানে হাত মেলাতে রাজি হয়নি। এর মূল কারণ পিভিভির বিতর্কিত মতামত। তবে আইনসভাতে সর্বাধিক আসনে জয়ী হয়ে পিভিভি এবার নিজেদেরকে ডাচ রাজনীতির কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। উইল্ডার্স একটি জোট সরকার গঠন করতে পারবেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে তাকে যদি ক্ষমতার বাইরেও রাখা হয়, পার্লামেন্টের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতাকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। ইউরোপজুড়ে চরম-দক্ষিণপন্থী এবং পপুলিস্ট নেতাদের উত্থানের সাথে সাথেই তার উত্থান হয়েছে। ফ্রান্সে ২০২২ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মেরিন লে পেন দ্বিতীয় স্থানে নিজের অভিযান শেষ করেছেন। ইটালিতে নয়া-ফ্যাসিবাদী উৎসের একটি দল বর্তমানে ক্ষমতায় আছে। জার্মানিতে এএফডি, যাদের নয়া-নাৎসি শেকড় রয়েছে, তারা দেশটির দ্বিতীয় সর্বাধিক জনপ্রিয় দল হয়ে উঠেছে। পশ্চিমের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এটা একটা সতর্কবাণী। চরম-দক্ষিণপন্থীরা ইমিগ্রেশন এবং জীবনযাপনের খরচ সংক্রান্ত সমস্যাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে, জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতি করছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক কেন্দ্র এই সামগ্রিক বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর একটা স্পষ্ট অর্থনৈতিক অ্যাজেন্ডা এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য থাকা দরকার, যাতে চরম দক্ষিণপন্থী রাজনীতির উত্থানকে আটকানো যায়। তার কারএ এদের মাধ্যমে ইউরোপের বিপজ্জনক এবং কিছুদিন আগের অতীতের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে।

