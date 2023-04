হুমকির মোকাবিলা

April 29, 2023 09:17 am | Updated 09:17 am IST

পাল্টা পরমাণু অস্ত্র নয়, আলোচনাই কোরিয়ান উপদ্বীপে শান্তি আনতে পারে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ কোরিয়া জোটের ৭০তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়ুন সুক-ইওল হোয়াইট হাউসে শুধুমাত্র “আমেরিকান পাই” গানটি গাওয়ার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, এর পাশাপাশি তিনি উত্তর কোরিয়ার মতো দেশের পরমাণু আক্রমণের নিশানা থেকে কোরিয়ান উপদ্বীপকে রক্ষা করতে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিও করেছেন। “ওয়াশিংটনের ঘোষণাপত্র” নামের এই নয়া চুক্তি অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানান কৌশলগত অ্যাসেট কোরিয়ান উপদ্বীপের আশেপাশে মোতায়েন করা থাকবে এবং একটি যৌথ পরমাণু পরামর্শমূলক গোষ্ঠী কৌশলগত তথ্য শেয়ার করবে, যৌথ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবে এবং উত্তর কোরিয়া কোনো আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নিলে, সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে তার জবাব দেওয়ার কাজে সমন্বয় করবে। এরকম কোনো চরম পরিস্থিতিতে পরমাণু শক্তি ব্যবহার করা হবে কি না, সে ব্যাপারে একমাত্র ওয়াশিংটনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। এর পাশাপাশি উত্তর কোরিয়াকে আটকানোর প্রতীকী পদক্ষেপকে আরও মজবুত করার জন্য বাইডেন প্রশাসন, বিগত ৪০ বছরে এই প্রথমবার, কোরিয়ান দ্বীপ অঞ্চলে পরমাণু-অস্ত্রবাহী ডুবো জাহাজ পাঠাবে। তবে সেগুলো চিরস্থায়ীভাবে সেখানে মোতায়েন করার সম্ভাবনা কম। দক্ষিণ কোরিয়াতে কৌশলগতভাবে মোতায়েন করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু অস্ত্রগুলো ১৯৯১ সালে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। এছাড়া সিওলকে ওয়াশিংটন যে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করছে, সে ব্যাপারে বাইডেন কড়া শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আমাদের জোটসঙ্গী বা ... পার্টনারদের বিরুদ্ধে উত্তর কোরিয়ার পরমাণু আক্রমণ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না এবং যে শাসকই এই ধরনের পদক্ষেপ নেবে, তাদেরকে উপড়ে ফেলা হবে” — একই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন, তার সাথে এই ভাষার মিল আছে। ২০১৮ সালে সিঙ্গাপুরে একটি সম্মেলনে উত্তর কোরিয়ার লিডার কিম জং উন এবং ট্রাম্পের মিটিংয়ের পর আশা করা হয়েছিল, দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা কমবে। তবে সেই আশা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এর পর থেকে উত্তর কোরিয়া নিজেদের পরমাণু অস্ত্রাগার মজবুত করতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের বন্ধু রাষ্ট্রের পাশে দাঁড়িয়ে পাল্টা পরমাণু পদক্ষেপের পক্ষে মতামত জানিয়েছে। ২০০৬ সালে উত্তর কোরিয়া প্রথমবারের জন্য নিজেদের পরমাণু বোমা পরীক্ষা করে। যদিও তখন পিয়ংইয়াং যে দক্ষিণ কোরিয়া বা তার বাইরে কোথাও এক যোগে আক্রমণ করবে, তা নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ দেখা যায়নি। তবে পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। ট্রাম্প এবং বাইডেনের শাসনকাল সহ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উত্তর কোরিয়া নিজেদের অস্ত্র ভাণ্ডারে এমন ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল বা আইসিবিএমের সংখ্যা বাড়িয়েছে, যেগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোতেও আক্রমণ করতে সক্ষম। অল্প কিছুদিন আছে উত্তর কোরিয়া একটি সলিড-ফুয়েল আইসিবিএমের পরীক্ষা করেছে এবং নিজেদের পরমাণু অস্ত্র বিশেষজ্ঞদের বলেছে, শত্রুপক্ষকে আগাম ঘায়েল করার জন্য বিকল্প তৈরি করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে “অপরিবর্তনীয়” এই চুক্তির কারণে কোরিয়ান উপদ্বীপ অঞ্চলে ওয়াশিংটন যে পরমাণু চাদর বিছিয়েছে, তা আরও মজবুত হবে। তবে হোয়াইট হাউস এমন কোনো ঝামেলা বা বিবাদে জড়াতে চাইবে না, যার ফলে মার্কিন নাগরিকরা ঝুঁকির মুখে পড়েন। এই মুহূর্তে সেই চরম পরিস্থিতির সম্ভাবনা ক্ষীণ বলে মনে হলেও এই বিপজ্জনক ও টালমাটাল পরিস্থিতির সামাল দিতে উভয় পক্ষেরই আলোচনার টেবিলে বসা উচিত। কীভাবে সামরিক উত্তেজনা হ্রাস করা যায়, সেই উপায় খুঁজে, দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো দরকার। ADVERTISEMENT

