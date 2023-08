একটি সমান সুযোগ

August 28, 2023 01:03 pm | Updated 01:03 pm IST

শেষবার পুরুষদের সিঙ্গলসে যে খেলোয়াড় ইউএস ওপেনের খেতাব ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি হলেন রজার ফেডেরার। ২০০৮ সালে তিনি এই নজির সৃষ্টি করেছিলেন। এমনকি হার্ড-কোর্টের মহান খেলোয়াড়দের অন্যতম বলে যাকে বিবেচনা করা হয়, সেই নোভাক জকোভিচের কাছেও বিষয়টি কঠিন মনে হয়েছে। অনেক কারণ থাকতে পারে — এমন একটি সার্ফেস যা সবাইকেই সমান সুযোগ প্রদান করে, গভীর রাত পর্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি লড়াই এবং মরসুমের শেষের ক্লান্তি যার মধ্যে অন্যতম। ২০২৩ সালের সংস্করণটি যখন সোমবার ফ্লাশিং মিডোজে শুরু হবে, তখন কার্লোস আলকারাজ এই ইতিহাস বা নজির পরিবর্তন করার জন্য সচেষ্ট হবেন বলে যায়। ২০ বছর বয়সী এই স্প্যানিয়ার্ড গত বছর নিউ ইয়র্কে নিজের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জিতে নিয়েছিলেন। তিনি সেখানেই থেমে থাকেননি। এরপর উইম্বলডনে জকোভিচকে পরাজিত করে টেনিস দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করেন। সংক্ষিপ্ত কেরিয়ারে, বিশ্বের ১ নম্বর খেলোয়াড় এই বছর বার্সেলোনা এবং মাদ্রিদে দেখিয়ে দিয়েছেন ধারাবাহিকভাবে সফল হতে গেলে, খেতাব ধরে রাখতে হলে যা যা গুণাবলী ও মনসংযোগ প্রয়োজন, সেগুলো সবই তার আছে। তবে এটাও ঠিক, এটা বাস্তবে রূপায়িত করা একটা পাহাড় সমান চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। ৩৬ বছর বয়সী জকোভিচকে এবার বেশ চনমনে মনে হচ্ছে। তার মোকাবিলা করাও সহজ হবে না। সাম্প্রতিক সিনসিনাটি মাস্টার্সে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলা ফাইনাল ম্যাচে তিনটি টান টান উত্তেজনাপূর্ণ সেটে আলকারাজকে পরাজিত করেন এই সার্বিয়ান খেলোয়াড়। ২৩ বারের মেজর জয়ী এই খেলোয়াড় ইউএস ওপেনে নিজের রেকর্ডে কিছু সংশোধন করতে চাইলে, বাড়তি অনুপ্রেরণা পেতে পারেন। এই টুর্নামেন্টের ছয়টি ফাইনালে তিনি পরাজিত হয়েছেন। একবার (২০২০) ডিফল্ট হয়েছিলেন। কোভিড-১৯ টিকা নিতে রাজি না হওয়ার কারণে একবার (২০২২) তাকে টুর্নামেন্টেই অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি।

মহিলাদের মধ্যে, মূলত গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইগা সোয়াটেককে এগিয়ে রাখা হচ্ছে। যদিও তার সাম্প্রতিক পারফরমেন্স তেমন অনুপ্রেরণাদায়ক নয়। বিশ্বের ১ নম্বর এই পোল্যান্ডের খেলোয়াড় মন্ট্রিয়েল এবং সিনসিনাটি, উভয় সেমিফাইনালেই পরাজিত হয়েছেন। তবে ২০২২ সালে তার ফর্ম আরও খারাপ ছিল। ইভেন্ট শুরু হওয়ার আগে তিনি মাত্র দুটি ম্যাচে জয়ী হয়েছিলেন। যদিও তিনি দ্বিতীয় সেরার খেতাব জিতে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্যদিকে কোকো গফের উত্থান নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মাত্র ১৯ বছর বয়সী এই আমেরিকান খেলোয়াড় উইম্বলডনের পর ১২টি সিঙ্গলস ম্যাচের মধ্যে মধ্যে ১১টিতেই জয়ী হয়েছেন। ওয়াশিংটন ডব্লুটিএ ৫০০ এবং সিনসিনাটি ডব্লুটিএ ১০০০, তার অন্যতম বড় দুটি ট্রফি জিতে নিয়েছেন। এছাড়া সিনসিনাটিতে সোয়াটেককে হারিয়ে কোকোর মনোবল আরও শক্তিশালী হয়েছে। তার কারণ, আগের সাতটি ম্যাচ এবং ১৪টি সেটের সবকটিতেই সোয়াটেকের কাজে কোকোকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। মহিলাদের রোস্টার আরও সমৃদ্ধ হয়েছে আরিনা সাবালেঙ্কার উপস্থিতিতে। তিনি ২০২৩ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের বিজয়ী এবং ফরাসী ওপেন ও উইম্বলডনের সেমিফাইনালিস্ট। এছাড়া মহিলা খেলোয়াড়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন ২০২২ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন এবং মেলবোর্নের রানার-আপ এলেনা রাইবাকিনা, উইম্বলডনের আর এক খেতাবজয়ী মার্কেটা ভন্ড্রোসোভা ও তিনবারের মেজর ফাইনালিস্ট অনস জাবেউর। এছাড়া নজরে রয়েছেন বিশ্বের ৩ নম্বর স্থানে থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খেলোয়াড় জেসিকা পেগুলা। মন্ট্রিয়েলে ভালো পারফরমেন্সের পর তাকে নিয়ে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। তবে পুরুষদের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায়নি, মহিলাদের ক্ষেত্রে সেটা দেখা গিয়েছে। এই সহস্রাব্দে ভেনাস উইলিয়ামস, সেরেনা উইলিয়ামস এবং কিম ক্লিজেস্টার্স — এরা প্রত্যেকেই নিজেদের খেতাব ধরে রাখার নজির সৃষ্টি করেছেন। চতুর্থ কোনো মহিলা খেলোয়াড়ও এবার এমনটা করে দেখাতে পারেন।

