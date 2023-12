ডোনাল্ডকে বাধা

December 21, 2023 10:28 am | Updated 10:28 am IST

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো রাজ্যের সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এর পিছনে কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, তিনি একটি “দাঙ্গা বা বিদ্রোহ”-তে অংশগ্রহণ করার ফলে একটি সাংবিধানিক নীতি লঙ্ঘন করেছেন। ৪-৩ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আদালত দেখেছে যে, ২০২১ সালে ৬ জানুয়ারি বিক্ষোভকারীদেরকে ট্রাম্প উস্কানি দেওয়ার পরেই তাদের একটা অংশ ওয়াশিংটনের ইউ.এস ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে আক্রমণ চালায়। তাই আগামী বছর কলোরাডোতে তিনি নির্বাচনী ব্যালটের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন না। আদালতের এই রায় ঐতিহাসিক, যেখানে একজন প্রেসিডেন্সিয়াল পদপ্রার্থীকে ব্যালট লিস্ট থেকে বাদ দেওয়ার জন্য দেশের ১৪তম সংশোধনীর সেকশন ৩ ব্যবহার করা হয়েছে - এক্ষেত্রে রিপাবলিকান পার্টির সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা এবং নির্বাচনে তার জয়ের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হয়। এই সেকশন (“দাঙ্গা ক্লজ”) অধীনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বা দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করা কোনো ব্যক্তিকে সরকারি অফিসের দায়িত্ব গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে না, যার মধ্যে রয়েছে কংগ্রেস, মিলিটারি এবং ফেডারেল ও স্টেট অফিস। ১৮৬৮ সালে সংশোধন করা ১৪তম সংশোধনী প্রতিষ্ঠা করার একটা কারণ ছিল প্রাক্তন কনফেডারেটদেরকে কংগ্রেসে প্রবেশ করা এবং আগে যে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, সেই সরকারের ক্ষমতা দখল করার অনুমতি না দেওয়া। এটা কাকতালীয় ব্যাপার যে এবার ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একই গৃহযুদ্ধ পরবর্তী যুক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে। তার কারণ ব্যালট ভোটিংয়ে নির্বাচনী জালিয়াতি হয়েছে, প্রমাণ ছাড়াই এমন অভিযোগ তুলে প্রেসিডেন্সিয়াল প্রার্থী জো বাইডেনের হাতে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় তিনি বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। কলোরাডোর রায়ে আগের একটি ডিস্ট্রিক্ট আদালতের রায় খারিজ করে দেওয়া হয়, যেখানে বলা হয়েছিল, ১৪তম সংশোধনীর আওতায় প্রেসিডেন্সি আছে কি না, সে ব্যাপারে ধোঁয়াশা থাকায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে ট্রাম্পকে বাধা দেওয়া যাবে না।

ট্রাম্পের লিগ্যাল টিম এই রায়ের বিরুদ্ধে আবশ্যিকভাবে যে আপিল করবেন, তার সাফল্য নির্বিশেষে এবং কলোরাডোতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারার কারণে আগামী বছর সামগ্রিকভাবে তার নির্বাচনী ভবিষ্যতের উপর কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নির্বিশেষে এটা বলা যায় যে, ট্রাম্প যে বিতর্কিত নীতির পক্ষে সায় দেন, সেগুলোকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভোটারদের মধ্যে একটা তিক্ততামূলক বিভাজন তৈরি হবে। একদিকে, তার রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতার এই প্রত্যাখ্যান, যা থেকে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পরেও গদি ছাড়তে রাজি না হওয়ার মতো, গণতন্ত্রের পক্ষে একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়। পূর্ববর্তী ট্রাম্পের প্রচারের ঘৃণাপূর্ণ, পক্ষপাতমূলক গণতন্ত্রের উপাদান একত্রিত করা হলে, এই সুপরিকল্পিত জেদের মাধ্যমে MAGA রিপাবলিকানদের একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করা হয়, যেটিতে মূল ধরার কনজারভেটিভ এবং লিবারেলদের কাছে প্রিয়, এমন মূল্যবোধের বিশেষ উপস্থিতি দেখা যায় না। তাই এটি আগামীতে গণতান্ত্রিক সফরের গুণমান এবং তাৎপর্যের প্রসঙ্গে একটি অশুভ লক্ষণ বলা যায়। তাই এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যেখানে দুজন ব্যক্তি একই বিষয়ে কথা বলছেন দাবি করলেও, আদতে তারা পৃথক পৃথক বিষয়ে কথা বলছেন বলে মনে হবে। দ্বিদলীয় সহযোগিতা মজবুত করার কাজও ধাক্কা খাবে। বর্তমান পরিস্থিতি থেকে এটাই উপলব্ধি হচ্ছে।

