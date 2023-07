জনগণের রায় নিয়ে ছেলেখেলা

July 24, 2023 11:16 am | Updated 11:16 am IST

২০১৪ সালে এক নির্বাচিত সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল থাইল্যান্ডের সংরক্ষণশীল সেনার কর্মকর্তারা। তবে মে মাসে সেদেশে যে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার মাধ্যমে এই সেনাকে একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন জনগণ। সংস্কারবাদী মুভ ফরওয়ার্ড এবং গণতন্ত্রপন্থী ফিউ থাই দল বৃহত্তম দল হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানপন্থী সমস্ত দলের ফল ভালো হয়নি। তবুও থাইল্যান্ডের সেনা, বিরোধীদের জয়ের কারিগর, ৪২ বছর বয়সী পিটা লিমজারোয়েনরাতকে পাকড়াও করতে উদ্যোগী হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারের সময় তিনি “বার বার সেনা অভ্যুত্থানের” সমাপ্তি ঘটানো, সেনা রচিত সংবিধান বাতিল করা এবং বিতর্কিত রাষ্ট্রদোহিতার আইন সংশোধন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই আইনের সাহায্যে, রাজতন্ত্রের সমালোচনা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তার এই সংস্কারপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির জেরে জনগণের সাথে তার ভালো সংযোগ তৈরি হয় এবং তার দল নির্বাচনে জয়ী হয়। তবে এর ফলে তিনি সেনার কুনজরেও পড়ে যান। জয়ের পর, মুভ ফরওয়ার্ড এবং ফিউ থাই পার্টি সহ আটটি দল একত্রিত হয়ে একটি ব্লক তৈরি করে, ৫০০ সদস্যের নির্বাচিত আইনসভায় যাদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাও ছিল। ব্লকের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে পিটাকে মনোনীত করা হয়। তবে থাইল্যান্ডের ৭৫০ সদস্যের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টে (৫০০ জন নির্বাচিজ সাংসদ এবং সেনার নিয়োজিত ২৫০ জন সেনেটর) সরকার গঠন করতে গেলে একজন প্রার্থীর ৩৭৬ জন আইন প্রণেতার সমর্থন প্রয়োজন। পিটা তার প্রথম প্রচেষ্টায় সেনেট থেকে ১৩টি ভোট পেয়েছিলেন। একটি মিডিয়া কোম্পানিতে তার মালিকানা প্রকাশ না করায় তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করেছেন বলে অভিযোগ তুলে, থাইল্যান্ডের সাংবিধানিক আদালত তাকে পার্লামেন্ট থেকে সাসপেন্ড করে দেয়।

জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোকে কোণঠাসা করে দেওয়ার প্রচেষ্টা এই প্রথমবার নয়। ২০১৯ সালে সংস্কারবাদী ফিউচার ফরওয়ার্ড পার্টি তৃতীয় বৃহত্তম ব্লক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। সেই দলকে পরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয় এবং দলটির নেতাদেরকে রাজনীতি থেকেও নিষিদ্ধ করা হয়। সেনাকর্তারা যেটা বুঝতে পারেননি, তা হলো যে গণতন্ত্রপন্থী দলগুলোর ওপর ধরপাকড়ের নীতি জনগণ পছন্দ করেনি। এই শূন্যস্থান থেকেই উঠে এসেছে মুভ ফরওয়ার্ড পার্টি এবং চার বছরের মধ্যেই পার্লামেন্টের বৃহত্তম দলে পরিণত হয়েছে। এর পাশাপাশি, থাইল্যান্ডে গণতন্ত্রপন্থী অনেক বিক্ষোভ-আন্দোলন দেখা গিয়েছে; সেগুলো জুনতা কড়া হাতে দমন করলেও, বিদ্রোহের আগুন সম্পূর্ণভাবে নেভেনি। এক বৈধ সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার জন্য মে মাসের নির্বাচন জুনতার সামনে একটি সুযোগ পেশ করছে। তবে জয়ীকে সরকার গঠনে বাধা এবং তাকে পার্লামেন্টে প্রবেশে নিষেধ করার মাধ্যমে সেনা কর্তারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তারা কোনো সংস্কারের কথা শুনবেন না। এই বিপজ্জনক পদক্ষেপটি থাইল্যান্ডকে অনেকটা মায়ানমার মডেলের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছে, যেখানে ২০২১ সালের সেনা অভ্যুত্থানের পর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতাদেরকে গ্রেফতার করা হয়, গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। সেনা চাপ তৈরির কৌশলের সামনে থাইল্যান্ডের বিরোধী দলগুলোকে একজোট হতে হবে এবং সর্বাধিক সংখ্যক আইন প্রেণতার সমর্থন লাভ করা প্রার্থীকে যেন সেনেট সমর্থন করে, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

