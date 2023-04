রাস্তায় সন্ত্রাস

April 22, 2023 12:02 pm | Updated April 23, 2023 12:43 pm IST

কাশ্মীর কৌশল এবং পাকিস্তানের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতকে আবার ভাবতে হবে

জম্মু-কাশ্মীরে ফের হিংসায় প্রাণ হেল পাঁচ সেনা জাওয়ানের। এছাড়া গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন একজন। গত ২০ এপ্রিল জম্মু ডিভিশনে, নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে, রাজৌরি-পুঞ্চ সেক্টরে এই সন্ত্রাসবাসী আক্রমণ ঘটে। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতিকূল আবহাওয়ায়, রাজৌরি সেক্টরে ভিম্বের গলি-পুঞ্চের মাঝখানে, উগ্রপন্থীদের দমনে টহলদারির কাজে নিয়োজিত সেনার একটি গাড়ির ওপর কতজন এই সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছে এবং তারা কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত, তা এখনও জানা যায়নি। আগামী মে মাসে জি-২০ ট্যুরিজম ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়ে যখন জম্মু-কাশ্মীর কাজ করছে, ঠিক সেই সময় এই ঘটনাটি ঘটল। এছাড়া আগামী মাসে গোয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলা শাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনর (SCO) মিটিংয়ে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি অংশগ্রহণের সম্ভাবনা দেখা দেওয়াতে, সেখানে এই ঘটনা প্রসঙ্গে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে নতুন করে আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই বছর ১ জানুয়ারি একটি গ্রামে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে সাতজন নাগরিকের মৃত্যু সহ, সাম্প্রতিক অতীতে জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়া এলাকাটিতে এই হামলার পর সংবেদনশীল জায়গাগুলোয় টহলদারি ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সেনাবাহিনীর ওই গাড়িটির সাথে আর কোনো গাড়ির বহর না থাকা এবং ঘটনার পর তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে সেনা জওয়ানদের সাহায্য করার জন্য কারুর না থাকার বিষয়টি সবথেকে বেশি উদ্বেগ তৈরি করেছে। সেনার গাড়িটিতে আগুন ধরে যাওয়া এবং তার ভিতর থেকে ঝলসানো দেহ বের করার ছবি ২০১৯ সালের পুলওয়ামা আক্রমণের স্মৃতি উস্কে দিয়েছে। সেই বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামার লেথপোরা এরিয়াতে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের জওয়ানদের নিয়ে যাওয়া বাসের কনভয়ে, নিরাপত্তার বেড়ি ভেঙে, বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি নিয়ে হামলা চালায় এক আত্মঘাতী জঙ্গি। এই ঘটনায় ৪১ জনের মৃত্যু হয়, যা রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে শুরু করে সেনা কর্তৃপক্ষ এবং গোটা দেশকে অবাক করে দেয়। এই ঘটনায় জইশ-ই-মহম্মদের ভূমিকার দিকে ভারতীয় গোয়ান্দারা ইঙ্গিত করার পর নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপারে, পাকিস্তানের বালাকোটে জইশের প্রশিক্ষণ শিবিরে যুদ্ধ বিমান পাঠিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায় ভারত। এতে সেখানে সন্ত্রাসবাদীদের পরিকাঠামো গুঁড়িয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বেশ কয়েকজন আততায়ীর মৃত্যুও হয়। ভৌগলিক সীমানা পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদ দমনের এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক কমিউনিটির নজরে পড়ে এবং তারপর অনুষ্ঠিত হওয়া লোকসভা নির্বাচনে ভোট প্রচারের একটি বিষয় হয়ে ওঠে। তবে পাকিস্তান থেকে সন্ত্রাসের আগমনে ভাটা পড়েনি। বিগত তিন বছরে, বিশেষত ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট সরকার রাজ্যটির সেমি-অটোনোমাস স্ট্যাটাস বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর জম্মু-কাশ্মীরে ক্রমবর্ধমান হিংসার ঘটনা থেকে তা স্পষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি একটি ইন্টারভিউতে এই ঘটনা প্রসঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্য পাল মালিকের দাবির পর দেশে সন্ত্রাসবাদের সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি ও আন্তরিকতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। পাকিস্তানের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বর্তমানের স্থগিতাদেশ সহ কাশ্মীর কৌশল নিয়ে ভারতের এখন আবার পর্যালোচনা করা উচিত।

