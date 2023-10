শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ

October 17, 2023 10:36 am | Updated 10:36 am IST

অসমোসিস বা অভিস্রবণ রাজনীতিতে ব্যবহার করা একটি বিরল শব্দ। তবে তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস যেভাবে হঠাৎ করে জেগে উঠেছে, তা বর্ণনা করার জন্য এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কর্ণাটকে বিজেপিকে পরাজিত করার পর কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই তেলেঙ্গানার রাজনীতিতে এক অন্যতম উল্লেখযোগ্য দল হয়ে উঠেছে কংগ্রেস। এর কারণ হলো, শাসকদল ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) প্রায় এক দশক ধরে ক্ষমতায় আছে এবং তারা অনিবার্য ভারতীয় চ্য়ালেঞ্জ হিসাবে পরিচিত সরকার বিরোধী মনোভাবের মুখোমুখি হয়েছে। দলের সমর্থকদের ভিতেও চিড় ধরেছে। ২০১৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে তেলেঙ্গানা তৈরি করা হয়। তার আগে, এই পৃথক রাজ্যের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে যে আন্দোলন চলেছিল, তারই সুফল ভোগ করেছে বিআরএস। তবে এই আন্দোলনে যারা বিআরএসের সঙ্গী ছিল, তারা ধীরে ধীরে দলের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করে। গোটা দলটাই কে. চন্দ্রশেখর রাওয়ের নেতৃত্ব ও তার পরিবারের ওপর নির্ভর করে। এটা অনেকের পছন্দ হয়নি। পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবির অন্যতম মূল কারণ ছিল সেচ ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ। বিআরএস ক্ষমতায় আসার পর এই সমস্য়াটির সমাধান করার পাশাপাশি অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ করেছে, নানা জনকল্যাণমূলক কাজের অংশ হিসাবে জনগণকে অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। মূলত এই উদ্যোগগুলোর জন্যই দল জনসমর্থন বজায় রাখতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, কর্ণাটকে কংগ্রেস এরকমই বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়েছে। তারা তেলেঙ্গানা মডেল ফুটিয়ে তুলতে চায়। এই পরিস্থিতিতে, একটু ভিন্ন প্রকারের প্রতিযোগিতামূলক জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে ভোট যুদ্ধের জন্য একটা মঞ্চ তৈরি হয়েছে। বিআরএস বসে নেই। তারা কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মোকাবিলায় নানা জনকল্যাণমূলক এবং ক্যাশ ট্রান্সফার প্রকল্প নিয়ে আসছে। তাই আসন্ন নির্বাচনে জনগণ ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবেন, কোন দল তুলনামূলকভাবে আরও ভালো জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করছে।

এই গোটা দশক জুড়ে তেলেঙ্গানায় একটি অন্যতম রাজনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠার সমস্ত রকম চেষ্টা চালিয়েছে বিজেপি। তবুও কয়েক আসন ছাড়া, তারা নিজেদের বিস্তার ঘটাতে পারেনি। আসন্ন ভোট থেকে স্পষ্ট হয়ে যাবে, বিজেপি নিজেদের সর্বজনীন তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে এখানে কতটা সফল হতে পারে। কংগ্রেস যদি বিজেপির চেয়ে ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারে, তাহলে এটা প্রমাণ হয়ে যাবে, শুধুমাত্র ধর্মীয় মেরুকরণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সুনামের ওপর ভরসা করে তেলেঙ্গানায় জনসমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে গেরুয়া শিবির। এছাড়া দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে ভোটারদের মনোভাবও এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাবে। উত্তর ভারতে সাম্প্রদায়িকতাকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচন থেকে ফায়দা তোলা গেলেও দক্ষিণে তা সম্ভব নয়। দক্ষিণ ভারতে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং উন্নয়নের ইস্যুকে কেন্দ্র করেই রাজনীতির চাকা ঘোরে। এসবের পরেও বলতে হয়, শক্তিশালী বিএরএসের পালের হাওয়া কেড়ে নিতে পারে কংগ্রেস। তবে নির্বাচনী প্রচার, নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকা ভোটারদের প্রভাবিত করা এবং মাঝামাঝি জায়গায় থাকা ভোটারদের নিজেদের কাছে টানতে পারার দক্ষতার ওপরই তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের রাজনৈতিক সাফল্য নির্ভর করবে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.