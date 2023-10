আইন এবং প্রথা

October 18, 2023 10:59 am | Updated 10:59 am IST

সমলিঙ্গের বিয়েকে আইনি স্বীকৃতি দিল না ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। এটি দেশের কুইয়ার কমিউনিটির কাছে একটা বিশাল আইনি ধাক্কা বলা যায়। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে আইনের অগ্রগতি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার অর্থ আরও গভীর হওয়ার কথা মাথায় রেখে একটা প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল যে পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ সমকামীদের বিয়েকে স্বীকৃতি দিতে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের (এসএমএ) লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা দেবেন। তবে তেমনটা হয়নি। বিগত কয়েক বছর ধরে গোপনীয়তার অধিকার, আত্মমর্যাদা এবং বৈবাহিক পছন্দের ব্যাপারে বিকল্প আওতাভুক্ত করার জন্য সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের ব্যাপ্তি বাড়ানো হয়েছে। তবে বিপরীত লিঙ্গের নয়, এমন বিবাহ বন্ধনে অনুমোদন দিতে রাজি হয়নি ভারতের সর্বোচ্চ আদালত। পাঁচজন বিচারপতিই এই ব্যাপারে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব আইনসভার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। ভারতের মুখ্য বিচারপতি ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি সঞ্জয় কিষাণ কউল রায় দিয়েছেন যে কুইয়ার যুগলদের একত্রিত হওয়ার বিষয়ে স্বীকৃতি চাওয়ার অধিকার আছে। তবে সেই মর্মে এসএমএর কোন সংস্থান প্রযোজ্য হবে, তার ব্যাখ্যা করতে তারা রাজি হননি। অন্যদিকে বিচারপতি এস. রবীন্দ্র ভাট, হিমা কোহলি এবং পি.এস. নরসিমহা অবস্থানটি খারিজ করে দিয়ে বলেছেন, এরকম কোনো স্বীকৃতির জন্য আইনি ভিত্তির প্রয়োজন আছে। বাস্তবে যেটা দেখা যাচ্ছে যে, সমলিঙ্গের বিয়েকে আইনি অনুমোদন দেওয়ার ব্যাপারে যে কোনো পদক্ষেপই আইনসভার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়বে, সরকারের এই বক্তব্যকে আদালত এক প্রকার গ্রহণ করেছে।

আপাতভাবে একটা প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল যে, সমকামী সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যে বিবাহ বন্ধ আবদ্ধ হওয়ার রীতির বিরুদ্ধে আদালত হয়তো মতামত প্রকাশ করবে না। তবে এক্ষেত্রেও এমনটা হয়নি। আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, বিয়ে করার অধিকার মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না। বিয়ে যে একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বিয়ের নিজস্ব কিছু আইনি শর্ত আছে। এগুলো পূরণ হলে, তবেই একটা বিয়েকে বৈধ বলা যায়। বিয়ের মাধ্যমে সামাজিক এবং আইনি বৈধতা পাওয়ার অধিকার সংবিধান কর্তৃক সুরক্ষিত একটি ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার। তবুও আদালত এটিকে সংবিধিবদ্ধ সীমাবদ্ধতার শর্তাধীন বলে বিবেচনা করছে। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত বলছে যে কুইয়ার যুগলদের সন্তান দত্তক নেওয়ার অধিকার নেই। তবে এই মতামতও শোনা গিয়েছে যে, রূপান্তরকামী কোনো ব্যক্তি চাইলে বিপরীত লিঙ্গের কোনো ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বিচারপতিরা এই ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন যে সমলিঙ্গের যুগলরা বিয়ে না করেও একসাথে বসবাস করতে পারেন এবং তাদের ওপর জুলুম করা বা তাদেরকে হুমকি দেওয়া যায় না। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক কারণে ভারতে সমলিঙ্গের বিয়ের ব্যাপারে সমাজের একটা বড় অংশের আপত্তি থাকতে পারে, এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বলতে হয় যে, সমলিঙ্গের বিয়ের স্বীকৃতির ব্যাপারে পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন করার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। তবে এলজিবিটিকিউআইএ+ কমিউনিটি এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় নিয়ে আশাবাদী হতে পারে এবং সেটা হলো আদালতের নির্দেশ যে কুইয়ার যুগলদের অধিকার ও এন্টাইটেলমেন্টের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সরকারের একটা কমিটি গঠন করা উচিত। তবুও তাদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় আইনের সংস্থানের আগে, তাদের সামনে এখন বেশ কঠিন লড়াই রয়েছে।

