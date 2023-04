সংখ্যার খেলা

April 21, 2023 11:35 am | Updated April 22, 2023 01:36 pm IST

বিপুল জনসংখ্যাকে কাজে লাগাতে অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করতে হবে

রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিশ্লেষণ, সর্বশেষ ‘স্টেট অব ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিপোর্ট’-এ আনুষ্ঠানিকভাবে এমন একটা বিষয়ে শিলমোহর দেওয়া হয়েছে, যা বেশ কিছুদিন ধরেই মোটামুটি সবাই জানতেন: চিনের ১৪২.৫ কোটি জনসংখ্যাকে প্রায় ৩ মিলিয়ন পিছনে ফেলে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হয়ে উঠেছে ভারত। দেশের অফিসিয়াল ডেটা ছাড়াও শিশুর জন্ম হারের ট্রেন্ড, মৃত্যুর হার এবং আন্তর্জাতিক মাইগ্রেশন ট্রেন্ড অনুযায়ী এই অনুমানগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে। ভারতে জনসংখ্যার আকার বা পরিমাণ নিয়ে বরাবর একটা দোদুল্যমান অবস্থান ছিল। ‘সমাজতান্ত্রিক’ জমানায় ভারতের দারিদ্র এবং জীবনযাপনের ন্যূনতম মানের উন্নতিতে রাষ্ট্রের ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করার একটা সহজ অজুহাত ছিল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। বিভ্রান্তিপূর্ণ এই সমস্ত ‘স্টেরিলাইজেশন’ প্রোগ্রামের ফলে সম্মান ও স্বাধীনতার সাথে গুরুতরভাবে আপোষ করা হয়েছে। ১৯৯০-এর দশকে বিশ্বায়ন এবং অর্থনীতির উদারনীতিকরণের ফলে ভারতকে একটি বিশাল, সম্ভাবনাপূর্ণ বাজার হিসাবে দেখা হত, যেখানে ‘পিরামিডের নিচে যারা রয়েছেন তারা ভাগ্যবান’ বলে মনে করা জনসংখ্যাকে অ্যাডভান্টেজ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে যখন কর্মীবাহিনী বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে যাচ্ছিল, তখন ভারতের এই বিশাল জনসংখ্যার মধ্যে থাকা কর্মীবাহিনী বা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড থেকে শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত সুবিধা এবং মূল্যবান অর্থনৈতিক সুযোগ পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকাতে কর্মীবাহিনীতে থাকা নির্দিষ্ট দক্ষতা এবং দক্ষতাহীন শ্রমিক, উন্নত ইউরোপীয়ান দেশগুলো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং প্রসেসের ত্রাতার ভূমিকায় রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভারতীয়। বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নথিভুক্তিতেও এই সংখ্যাটা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তবে এই আপেক্ষিক সমৃদ্ধি, ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সমস্যা দূর করতে না পারলেও, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষত্রে পরিবারের আকার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এই ব্যাপারে আইনী সীমাবদ্ধতা ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্টেরিলাইজেশনকে ভুল প্রমাণিত করেছে। চিনকে ছাপিয়ে গেলেও ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে কমছে। ২০২১ সালের ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে থেকে জানা যাচ্ছে যে এই প্রথমবার শিশু জন্মের হার ২.১ রিপ্লেসমেন্ট লেভেলের নিচে চলে গিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের অনুমান অনুযায়ী, ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানের ১.৪ বিলিয়ন থেকে ২০৫০ সাল নাগাদ ১.৬৭ বিলিয়নে পৌঁছে যাবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি, ১.৭ বিলিয়নে পৌঁছাবে ২০৬৪ সালের কোনো একটা সময়ে। তবে ২১০০ সাল নাগাদ এই সংখ্যাটা ১.৫৩ বিলিয়নে গিয়ে থিতু হবে। জাতীয় স্তরের চর্চায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেন্ডুলাম ‘ডিসঅ্যাডভান্টেজ’ থেকে ‘অ্যাডভান্টেজ’-এর মধ্যে ঘোরাঘুরি করলেও, নতুন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে প্রশ্নটির বিশ্লেষণ করা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আগে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে যেসব তর্ক-বিতর্ক হয়েছে তাতে যে বিষয়গুলোর সাতে ওতপ্রোত সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়নি তা হলো জলবায়ু সঙ্কট এবং বিদেশে থাকা অনেক দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক চিরস্থায়ীভাবে সেখানে ইমিগ্র্যান্ট হয়ে ওঠা: ২০১১ সালের পর ১৬ লক্ষাধিক ভারতীয় নিজেদের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেছেন, যার মধ্যে শুধু ২০২২ সালেই এই সংখ্যাটা ছিল ২,২৫,৬২০, এই সময়সীমার মধ্যে যা সর্বোচ্চ, গত ফেব্রুয়ারিতে বিদেশমন্ত্রকের তরফ থেকে পার্লামেন্টে এই তথ্য জানানো হয়। কর্মীবাহিনী রাষ্ট্রীয় পরিচয় নিয়ে গর্ব বোধ করার থেকে অর্থনৈতিক সুযোগ নিয়ে অনেক বেশি স্বপ্ন দেখেন। এদের অনুপস্থিতিতে, স্বাভাবিকভাবে কমতে থাকা জনসংখ্যার হার থেকে খুব একটা ফায়দা পাওয়া যাবে না। ADVERTISEMENT

