আবার একটা হানিমুন

ছয় বছর আগের কথা। সেনার সাথে ঝামেলায় জড়ানোর পর পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন) নেতা এবং তিনবারের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা হয়। তারপর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়ী হয় ইমরান খানের পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। তখন এই দলের সাথে সেনার ঘনিষ্ঠতা ছিল। অন্যদিকে শরিফকে ডিসকোয়ালিফাই করা হয় এবং তাকে কারাবন্দী করা হয়। তার দলের অভিযোগ ছিল, পাকিস্তানের সেনা রিগিং করিয়ে পিটিআইকে ভোটে জিতিয়ে দিয়েছে। ২০১৯ সালে তিনি লন্ডনে নির্বাসনে চলে যান। তবে বছর চারেক পর পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন হয়েছে। গত বছর ইমরান খানকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা হয়েছিল। তিনি এখন জেলে। তিনি এখন সেনার সমালোচক। তবে এক সময় যিনি সেনা কর্মকর্তাদের শত্রু ছিলেন, সেই শরিফ গত সপ্তাহে বিপুল অভ্যর্থনার মধ্যে পাকিস্তানে ফিরেছেন। তার দলের হাজার হাজার সমর্থক একটি সমাবেশে তার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছেন যে তিনি যেন আবার দায়িত্ব গ্রহণ করে পাকিস্তানকে বাঁচান। পাকিস্তানে এরকম রাজনৈতিক ভোলবদল নতুন কিছু নয়। সেনার সাহায্যে ক্ষমতা দখল করার জন্য বিরোধীদের বাগে আনতে সেনার সাথে রাজনীতিবিদদের হাত মেলানোর মতো নজির অনেকবার দেখা গিয়েছে। শরিফ নিজেই এই কাজটা তিনবার করেছেন। তাই পাকিস্তান আবার তার অতীতে ফিরে গিয়েছে, যখন সাধারণ নির্বাচনের আগে শরিফ দেশে ফিরেছেন এবং সম্ভবত সেনা কর্তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন। নওয়াজ শরিফ ক্ষমতায় ফিরতে চান এবং সেনা তাদের নতুন শত্রু ইমরান খানকে কোণঠাসা করতে চায় এবং ইমরানের দলের কোমর ভেঙে দিতে চায়। এটা সুবিধার লোভে একটা বিয়ে।

এদিকে ক্ষমতা হাত থেকে চলে যাওয়ার পর পিএমএল-এন এবং সেনার বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ শুরু করেছেন ইমরান খান। ইমরানের জোট সরকারের পতনের পর শরিফের ভাই শেহবাজ শরিফের নেতৃত্বে ক্ষমতা গ্রহণ করা নতুন সরকার পিটিআইয়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করেছে। তবে পাক সেনা যেভাবে ইমরানের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে, তাতে ইমরানের জনপ্রিয়তা আরও বাড়ছে। অন্যদিকে তার প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী পিএমএল-এন অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল এবং বাইরের নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে জেরবার ছিল। দলটি এখন আশা করছে, ক্যারিসমেটিক লিডার শরিফের কাঁধে ভর করে নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় ফিরবে পিএমএল-এন। প্রসঙ্গত, পাঞ্জাবের ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে শরিফের বিশাল প্রভাব রয়েছে এবং সংরক্ষণবাদী সমর্থকদের মধ্যেও তিনি জনপ্রিয়। শরিফের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মামলা আছে, তা প্রত্যাহার করার জন্য সেনা কর্তাদের সাহায্য দরকার। তবে সামনের রাস্তাটা মসৃণ নয়। শরিফের আমলেই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থার চরম অবনতি হয়েছে, মুদ্রাস্ফীতি আকাশ ছুঁয়েছে, বেকারত্ব বেড়েছে, পাকিস্তানি রুপির মূল্য কমেছে এবং দেশটি ব্যালেন্স অব পেমেন্ট সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করতে এবং ইমরানকে পরাজিত করতে হলে শরিফকে সেনার আশীর্বাদ নিতেই হবে। এই পদক্ষেপটি আবার পাকিস্তানের অসামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিতকে দুর্বল করে দেবে এবং সেনার হাতকে আরও মজবুত করবে। শরিফের নিজের রেকর্ড বলছে, হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ার পর সেনার সাথে তার সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয়। পাকিস্তানে এই ট্র্যাজেডি একটা নিয়মিত ঘটনা হয়ে উঠেছে।

