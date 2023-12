December 21, 2023 10:22 am | Updated 10:22 am IST

মিশরের প্রেসিডেন্ট আব্দেল ফাত্তাহ এল-সিসি ২০১৩ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। নির্বাচনে পুনরায় জয়ী হওয়াটা তার কাছে সহজ ছিল। মিশরের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনগুলোতে সাধারণত দেখা গিয়েছে যে, ক্ষমতায় থাকা প্রেসিডেন্টরাই বিপুল ভোটে জয়ী হন। ১০-১২ ডিসেম্বরের নির্বাচনে, প্রাক্তন সেনাকর্তা সিসি এমন তিনজন প্রার্থীর মুখোমুখি লড়াইয়ে নেমেছিলেন, যাদের পরিচিত খুব একটা বেশি নয়। অন্যদিকে তার সবচেয়ে বড় সমালোচক হিসাবে পরিচিত আহমেদ তাঁতওয়েকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অনুমতিই দেওয়া হয়নি। সরকার পোষিত সংবাদমাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারের মতো একটা কভারেজ দেওয়া হয়, প্রেসিডেন্টের সাফল্য তুলে ধরা হয়। সিসি ৮৯.৬% ভোট পেয়ে ২০৩০ সাল পর্যন্ত নিজের ক্ষমতায় থাকা যেভাবে সুনিশ্চিত করেছেন, তাতে অবাক হওয়ার মতো বিশেষ কিছু নেই। সবচেয়ে কঠিন বিষয় যেটা হতে চলেছে তা হলো অর্থনৈতিক ও জিওপলিটিক্যাল সঙ্কটে ভুগতে থাকা সবচেয়ে জনবহুল আরব দুনিয়ার এই দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা। উন্মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়া মিশরের প্রথম প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মোর্সি, একজন মুসলিম ব্রাদারহুড নেতাকে সিসি যখন ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিয়েছিল, তখন মিলিটারির তরফ থেকে যে বর্ণনা তুলে ধরা হয়, তাতে বলা হয়েছিল যে, স্বৈরাচারী শাসক হোসনি মুবারকের পতন ঘটানো ২০১১ সালের বিপ্লবের যে মূল ভাবধারা, তা এই ব্রাদাররা লঙ্ঘন করেছে। তবে বাস্তবে দেখা গিয়েছে যে, সিসির শাসন আমলে মিশরে সেই মুবারকের দিনগুলোই ফিরে এসেছে। আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য ২০১৩ সালের ১৪ আগস্ট ব্রাদারহুডের সমর্থনকারী শত শত বিক্ষোভকারীকে এই শাসকের অধীনেই হত্যা করা হয়। তারপর থেকে এই সরকার সমালোচনা ও বিরোধী মতামত সহ্য করতে পারেনি। তবে এর পাশাপাশি সিসি নিজেকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ত্রাতা এবং স্থিতিশীলতার প্রতিরূপ হিসাবে তুলে ধরেছেন। এর পাশাপাশি তিনি ঋণের অর্থে শুরু করেছেন বিশাল বিশাল পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ, যার মধ্যে রয়েছে কায়রোর বাইরে একটি নতুন মরু রাজধানী শহর তৈরি করা।

তিনি যখন ক্ষমতার নতুন অধ্যায় শুরু করবেন, তখন তাকে অর্থনীতির প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। দেশটির হাইপারইনফ্লেশন ইতিমধ্যেই ৩৫% ছুঁয়েছে। দারিদ্রের মধ্যে ডুবে গিয়েছেন অনেক মিশরবাসী। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের হিসাব অনুযায়ী, বাহ্যিক ঋণের বোঝা ১৬২.৯ বিলিয়ন ডলার, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের মতে যা জিডিপির ৪০%-এর সমতুল। ২০২৪ সালে মিশর কিছু বিশাল রিপেমেন্টের মুখোমুখি হবে। এই অবস্থায় তারা আরও সহায়তা পেতে ইতিমধ্যেই আইএমএফ এবং অন্যান্য বিদেশি ক্রেডিটরদের সাথে কথাবার্তা শুরু করেছে। এদিকে গাজায় ইজরায়েলের যুদ্ধের ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। গাজার সাথে মিশরের একটি সীমান্ত আছে। প্যালেস্টাইনের সমর্থকদের একটা বড় অংশ আগে থেকেই মিশরে রয়েছেন, যারা ১৯৭৯ সালে ইজরায়েলের সাথে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। ইজরায়েলের অনবরত বোমা বর্ষণের ফলে গাজার হাজার হাজার মানুষ মিশর সীমান্তের দিকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সিসি একটা ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। ইজরায়েলের বোমা বর্ষণের নিন্দা করা এবং যুদ্ধবিরতির দাবি তুললেও কড়া কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছে, যা ইজায়েলের সাথে তাদের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। সিসি আরও বলেছেন, গাজা থেকে প্যালেস্টিনিয়দেরকে গণহারে উৎখাত সংক্রান্ত কোনো ইজরায়েলী পরিকল্পনার সাথে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে না। তবে যুদ্ধ যদি না থামে, তাহলে তিনি প্যালেস্টিনিয় উদ্বাস্তুদেরকে মিশরে ঢুকতে দেওয়ার ব্যাপারে প্রবল চাপের মধ্যে থাকবেন। এই পদক্ষেপ নিলে তা মিশরের অর্থনীতি এবং রাজনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। প্রতিবেশী এলাকায়া একটা যুদ্ধের পরিবেশ এবং নিজের দেশের বেহাল অর্থনীতি, এই পরিস্থিতিতে তার মূল চ্যালেঞ্জ হবে দেশে একটা স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করা। মাথায় রাখতে হবে, সাম্প্রতিক অতীতে দেশটি শাসক পরিবর্তনের দাবিতে রাস্তাঘাটে প্রবল বিক্ষোভ দেখিয়েছে এবং সামরিক অভ্যুত্থানও হয়েছে।

