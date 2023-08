আরও সহজে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা

August 23, 2023 12:12 pm | Updated 12:12 pm IST

জনসাধারণের কাছে সহজে ঋণের সুবিধা পৌঁছে দিতে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি পরিকল্পনা নিয়েছে, যেটির আনুষ্ঠানিক নাম ‘পাবলিক টেক প্ল্যাটফর্ম ফর ফ্রিকশনলেস ক্রেডিট’। বিশেষত ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক দেনাদারদের কথা মাথায় রেখে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। চলতি মাসের প্রথম দিকে, সর্বশেষ আর্থিক নীতি সহ ‘উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতির ব্যাপারে বিবৃতির’ অংশ হিসাবে এটি ঘোষণা করা হয়েছিল। ক্রেডিট সংক্রান্ত তথ্যের জন্য এটি একটি ওয়ান-স্টপ ডিজিটাল ক্লিয়ারিং হাউস হিসাবে কাজ করবে। এর ফলে ঋণের অনুমোদন এবং বিতরণ প্রক্রিয়ার গতি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এই গোটা ব্যবস্থাটি তৈরি করছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইনোভেশন হাব। এই প্ল্যাটফর্মে ওপেন আর্কিটেকচার, ওপেন অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (এপিআই) এবং স্ট্যান্ডার্ড থাকবে। এগুলো আরও সহজে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার, ক্রেডিট তথ্য কোম্পানি এবং ডিজিটাল আইডেন্টিটি কর্তৃপক্ষ সহ বিভিন্ন সত্তার কাছ থেকে ঋণদাতাকে আরও সহজে প্রয়োজনীয় ডিজিটাল তথ্য সরবরাহ করতে সাহায্য করবে। প্রযুক্তি এবং এটির উপযোগিতা যাচাই করে দেখার অংশ হিসাবে আরবিআই এবং উল্লেখিত প্ল্যাটফর্মটি একটি পাইলট প্রোজেক্টে চালু করা হবে। এখানে মূলত অংশগ্রহণকারী ব্যাঙ্কগুলোর মাধ্যমে পার্সোনাল এবং হোম লোন ও এমএসএমইগুলোকে ক্রেডিট ব্যতীত কোলাটেরাল, ডেয়ারি ফার্মারদেরকে ঋণ, দেনাদার প্রতি সর্বাধিক ১.৬ লক্ষ টাকার কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মতো প্রোডাক্টগুলোতে নজর দেওয়া হবে। ঋণদাতারা নানা এজেন্সির কাছ থেকে দেনাদার এবং ক্রেডিট সংক্রান্ত পরিষেবার জন্য ডেটা অ্যাক্সেস করতে পারবে, যার মধ্যে রয়েছে আধার ই-কেওয়াইসি, অনুরূপ ডেটা যে রাজ্যগুলোর স্থানীয় সরকার ডিজিটাইজড করেছে সেখানকার জমির রেকর্ড (তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট এর মধ্যে রয়েছে)। এছাড়া নির্ধারিত কিছু ডেয়ারি কোঅপারেটিভ থেকেও প্রয়োজনীয় ডেটা পাওয়া যাবে।

এই ধরনের সেন্ট্রালাইজড পাবলিক প্ল্যাটফর্ম ভীষণভাবে প্রয়োজন। ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা এখনও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাদের কথা বিবেচনা করলে এই নতুন প্ল্যাটফর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। স্বাধীনতার পর সাতটি দশক কেটে গিয়েছে। তবুও গ্রামীণ এলাকায় কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান প্রক্রিয়াকে সবার নাগালের মধ্যে আনা যায়, তা একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ এবং অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও বিষয়টি নিয়ে সঠিক দিশা দেখাতে পারছেন না। ২০২১ সালে ‘ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট’-এর এক অর্থনীতিবিদের পর্যবেক্ষণ ছিল যে, এমনকি দেশের উন্নত অঞ্চলগুলোতেও ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকরা ঋণের সুবিধাকে পর্যাপ্তভাবে কাজে লাগাতে পারেননি। ১২.৫ কোটি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ কৃষক প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ব্যবস্থায় অ্যাক্সেস পেয়েছেন। তাই গ্রামীণ এলাকায় দেনাদারদের একটা বড় অংশ মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হন। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটি যদি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে এই সমস্যাটির সমাধান হবে এবং আনুষ্ঠানিক ঋণ প্রদান ব্যবস্থা মজবুত করা যাবে। যাদের সত্যিই ঋণের প্রয়োজন আছে, তারা আরও দ্রুত এবং কম খরচে আর্থিক সাহায্য পাবেন।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.