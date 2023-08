বিপজ্জনক পন্থা

August 11, 2023 12:33 pm | Updated 12:33 pm IST

আরবিআইয়ের মনিটারি পলিসি কমিটি (এমপিসি) তাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্তে নিজেদের পলিসি রেট অপরিবর্তিত রাখার বিকল্প বেছে নিয়েছে। এটা বিশেষত মুদ্রাস্ফীতির বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে দেখলে বলতে হয় যে, রেট সেটিং প্যানেলের হিসাব করে নেওয়া একটি ঝুঁকিমূলক পদক্ষেপ। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে শেষ হতে চলা বর্তমান ফিসক্যাল বছরের কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্স-ভিত্তিক গড় মুদ্রাস্ফীতি ৫.১% এরও বেশি থাকবে বলে পূর্বাভাস দেওয়ার দুই মাসেরও কম সময় পরে এমপিসি নিজেদের পূর্বাভাসের বার্ষিক গড় ৩০ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৫.৪% করেছে। টমাটোর মূল্য বৃদ্ধির ফলে তৈরি হওয়া টালমাটাল পরিস্থিতির জেরে জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকের জন্য হেডলাইন মুদ্রাস্ফীতিতে সংশোধনের পরিমাণ ১০০ বেসিস পয়েন্ট বেড়ে ৬.২% হয়েছে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন আরবিআইয়ের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। তিনি বলেছেন, এই ধরনের স্বল্পমেয়াদী আলোড়নগুলো তৈরি হওয়ার জেরে নীতি নির্ধারণকারীরা উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত বিগত কয়েক মাসের বিশদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন। তবে খাদ্য দ্রব্যের ঘন ঘন মূল্য বৃদ্ধির জেরে ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশা ধাক্কা খেয়েছে। অনুরূপ ধাক্কাগুলোর তীব্রতা এবং সময়সীমা সীমিত করে দেওয়ার জন্য সঠিক সময়ে সাপ্লাই সাইড হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের কাঁধে চাপিয়ে আর্থিক কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে এটাও বলতে হবে, দাম সংক্রান্ত স্থিতিশীলতার ওপর থেকে বৃহত্তরভাবে লাগাম খুলে নিলে, তা ম্যাক্রোইকনমিক স্থিতিশীলতা এবং বৃদ্ধির অবমূল্যায়ন করবে। এমপিসি আগেই জানিয়েছিল, তাদের লক্ষ্য মুদ্রাস্ফীতিকে ৪% এর কাছাকাছি রাখা এবং মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত প্রত্যাশা অব্যাহত রাখা। এই প্রেক্ষিতে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে, অ্যাকমডেশন প্রত্যাহার করার ওপরেই নিজেদের অবস্থান বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এমপিসির অবস্থানে আরবিআই সায় দিয়েছে। তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্যাশ রিজার্ভ রেশিওর ওপর ইনক্রিমেন্টাল ১০% বৃদ্ধি অস্থায়ীভাবে আরোপ করেছে, যা ব্যাঙ্কগুলোকে অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। মূল্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে, ব্যাঙ্কিং সিস্টেমে থাকা এমন কিছু সারপ্লাস লিকুইডিটি অপসারণ করার কথা মাথায় রেখে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শক্তিকান্ত দাস আশ্বাস দিয়েছেন যে ৮ সেপ্টেম্বর বা তার আগে এই বৃদ্ধির বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে, যাতে আসন্ন উৎসবের মরসুমে পর্যাপ্ত লিকুইডিটি সুনিশ্চিত করা যায়। তবুও অর্থনৈতিক বদ্ধির ব্যাপারে এমপিসির স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে বলতে হয়, প্রকৃত অর্থেই তারা ২০২৩-২৪ বর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৫% বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়ার স্থানে অনড় রয়েছে। এর পাশাপাশি তারা, মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হলেও, চারটি ত্রৈমাসিকের প্রতিটিতে বৃদ্ধির জন্য তাদের জুন মাসের অনুমান বা পূর্বাভাসের অবস্থান থেকেও সরে যায়নি। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির একাধিক ঝুঁকির ব্যাপারে এমপিসি আগেই সতর্কতা জারি করেছিল: এই বছরের অসামঞ্জস্যপূর্ণ বৃষ্টিপাত, অপরিশোধিত তেলের মূল্যে সাম্প্রতিক বৃদ্ধি (ভারতীয় ক্ষেত্রের গড় দাম পর্যায়ক্রমে এই ত্রৈমাসিকে এখনও পর্যন্ত ৭% বেড়েছে) এবং আরবিআই যে সংস্থাগুলোর ওপর সমীক্ষা চালিয়েছিল, তারা আউটপুট মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার প্রত্যাশা করেছে। এমপিসিতে শক্তিকান্ত দাস এবং তার সহকর্মীরা মুদ্রাস্ফীতিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে নীতি সংক্রান্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুতি এবং মুদ্রাস্ফীতি যাতে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে, সেই প্রত্যাশা সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে আশ্বাস প্রদান করেছেন। তবে নীতি নির্ধারণকারীরা আগামী কয়েক মাসে তাদের আশ্বাসের কতটা বাস্তবায়িত করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন, তার ভিত্তিতেই মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ের নির্যাস জানা যাবে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.