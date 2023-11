ঝুঁকির একটি মাপকাঠি

November 28, 2023 09:31 am | Updated 09:31 am IST

রবিবার চলে গেল। অনেকের কাছে এটা ছুটির দিন। তবে রাস্তা চওড়া করার একটি বিশাল পরিকল্পনার অংশ হিসাবে, একটি টানেল তৈরি করতে গিয়ে, তার ভিতরে ৪১ জন নির্মাণ কর্মী আটকে পড়ার পর রবিবার নিয়ে দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হলো। তাদের উদ্ধার করার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তবে, যখন প্রথমে দুর্ঘটনার খবরটি প্রথমে এলো, রাজ্য সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক মূল্যায়নে এমন কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি যে এই উদ্ধারকাজটি এতদিন ধরে চলবে এবং এটি এরকম কঠিন একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে। গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ এবং বদ্রিনাথে থাকা তীর্থস্থানগুলোর সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও ভালো করার জন্য, চার ধাম পরিযোজনার (প্রকল্প) অংশ হিসাবে সিল্কিয়ারা বেন্ড টানেল নির্মাণ করা হচ্ছে। যাতায়াতের সময় এক ঘণ্টা কমাতে জাতীয় সড়ক ১৩৪ বর্ধিতকরণের কাজ করছিলেন আটকে পড়া কর্মীরা। দুর্ঘটনার পর কয়েকশ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। এখন স্পষ্ট যে, সুপরিকল্পিতভাবে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করা হয়নি। আটকে পড়া কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা তীব্র মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। সামগ্রিক পরিস্থিতি থেকে একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, এই প্রকল্পটি আদৌ শুরু করাই উচিত হয়নি।

এই দুর্ঘটনা ঘটার আগেই অনেক পরিবেশবিদ, বিজ্ঞানী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা চার ধাম পরিযোজনার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। টানেল, কালভার্ট, বাইপাস এবং সেতুর মাধ্যমে ৯০০ কিমি রাস্তা চওড়া করার প্রকল্পটি অনেক আগে থেকেই সমালোচনার মুখে পড়েছে। তার কারণ এই প্রকল্পে হিমালয় পর্বতের মধ্যে দিয়ে এমন এমন জায়গায় টানেল নির্মাণ করা হচ্ছিল, যাতে করে ভূমিধ্বস সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিপদের সম্ভাবনা বাড়ছিল। “জাতীয় সুরক্ষার” স্বার্থে শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট এই প্রকল্পের কাজ শুরু করার জন্য অনুমোদন দিলেও, সরকার চার ধাম পরিযোজনাকে ছোট ছোট অংশে, স্বতন্ত্র উদ্যোগে ভাগ করে, একটি সামগ্রিক পরিবেশ সংক্রান্ত প্রভাবের মূল্যায়ন (ইআইএ) প্রস্তুত করার পদক্ষেপটি এড়িয়ে গিয়েছে। এটা না করার ফলে যে বিপদ হতে পারে, ঠিক সেটাই আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি: একটা সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্পের কাজ করতে গেলে তা যে ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, সেটা যথাযথভাবে খতিয়ে দেখা হয়নি বা তার জন্য কে দায়বদ্ধ হবে, তা যথাযথভাবে নির্ধারণ করা হয়নি। তবে এর মানে এই নয় যে হিমালয় পর্বত অঞ্চলে যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্পের কাজ হচ্ছে বা হয়েছে সেগুলোর সবই ত্রুটিযুক্ত। এই ধরনের প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে যেভাবে আরও সহজে যাতায়াত করা যায় এবং নতুন নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি হয়, তাই এগুলোর কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হয়। ঝুঁকির সাপেক্ষে কী কী সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে, তার জন্য ইআইএ থাকে। রাস্তা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাওয়া এবং বাঁধ উপচে জল বয়ে যাওয়ার মতো একাধিক ঘটনা ঘটলেও, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় উন্নয়নমূলক কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে যে অধিকতর পরীক্ষা, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ এবং প্রকল্পে নজরদারির দক্ষতা প্রয়োজন, তার অভাব রয়েছে - এবং তাই সমতল এবং শহরে একই ধরনের প্রকল্পের জন্য যত খরচ হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ হচ্ছে পাহাড়ের প্রকল্পগুলোতে। ভবিষ্যতের প্রকল্পগুলো মূল্যায়নের জন্য তাই সিল্কিয়ারা টানেল বিপর্যয় থেকে অবশ্যই শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.