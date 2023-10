আরোহণ শুরু

October 23, 2023 01:45 pm | Updated 01:45 pm IST

২১ অক্টোবর সকাল ১০টায় শ্রীহরিকোটা থেকে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) গগনযান হিউম্যান স্পেসফ্লাইট মিশনের জন্য নিজেদের প্রথম মানবহীন ডেভেলপমেন্টাল ফ্লাইট শুরু করেছে। এটিকে টিভি-ডি১ হিসাবে ডেজিগনেট করা হয়েছে। লঞ্চ ভেহিকলটি একটি সিঙ্গল-স্টেজ রকেট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এটি ক্রু-এস্কেপ সিস্টেম (সিইএস) সহ একটি ক্রু মডিউল ফিট নিয়ে ১২ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত গিয়েছে। সিইএস সেখানে পৌঁছানোর পর রকেট থেকে ক্রু মডিউল সহ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ১৭ কিলোমিটার পর্যন্ত ওপরে উঠেছে। কমান্ড অনুযায়ী, ক্রু মডিউল থেকে সিইএস আলাদা হয়েছে। এরপর বঙ্গোপসাগরে পড়ে যাওয়ার আগে মডিউল নিজেকে রিওরিয়েন্ট করেছে। প্রথমে ড্রোগ প্যারাশুট এবং পরে মূল প্যারাশুট এটির অবতরণ বা নিচের দিকে নামার গতি হ্রাস করেছে। সব শেষে, শ্রীহরিকোটা থেকে সামান্য দূরে, বঙ্গোপসাগরে এটি পড়েছে। ভারতীয় নৌসেনা সেখান থেকে এটি নিয়ে এসেছে। এছাড়া সিইএস আরও বেশি রেঞ্জের দিকে গিয়েছে। যদি রকেটে ত্রুটি দেখা দেয়, তাহলে ক্রুকে সিইএসের সুরক্ষা দেওয়ার সক্ষমতা এই ফ্লাইটে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতের পরীক্ষার জন্য অবগত করতে সেন্সরের মাধ্যমে ডেটা সংগ্রহ করা হয়েছে। এই ডেটার ভিত্তিতেই পরীক্ষার মূল্যায়ন নির্ধারণ করা হবে। ইসরোর চেয়ারম্যান এস. সোমনাথের মতে, ইসরোর অনেক পরিকল্পিত পরীক্ষা রয়েছে, যেগুলো মানুষকে নিরাপদে মহাকাশে লঞ্চ করার জন্য সংগঠনটির আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলবে। এমনকি টিভি-ডি১-এ যে প্যারাশুট ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোকে ১৬টি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। এই পুঙ্খানুপুঙ্খ মাপকাঠি নিশ্চিত করার সাথে কোনো আপস করা হবে না। টিভি-ডি১ সকাল ৮টায় শুরু করার করা ছিল। তবে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে এটি পিছিয়ে ৮.৪৫ করা হয়। তারপর কয়েক সেকেন্ডের জন্য অটোমেটিক লঞ্চ সিকোয়েন্স ধরে রাখা হয়। পরে সোমনাথ ঘোষণা করেন যে টিভি-ডি১ স্থগিত করা হবে। তবে ইসরোর বিজ্ঞানীরা দ্রুত সমস্যা শনাক্ত এবং তার সমাধান করতে সক্ষম হন। তাই নির্ধারণ করা হয় যে বেলা ১০টায় লঞ্চ করা হবে।

এই ধরনের ভারসাম্য বজায় রাখার কাজকর্ম বেশ খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে ভবিষ্যতে যাতে বেশি অর্থ খরচ না হয়, তা নিশ্চিত করতে এগুলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রোগ্রামটির জন্য আনুমানিক ১২,৪০০ কোটি টাকা খরচে ২০০৯ সালে প্রথম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছিল। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ৯,০২৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করে। মনে করা হচ্ছিল যে ২০২২ সালে প্রথম ফ্লাইট শুরু হবে। তবে কোভিড-১৯ মহামারি এবং অন্যান্য কাজের জেরে এই প্রকল্পে বিলম্ব তৈরি হয়। তাই ২০২৫ সালের আগে প্রথম ক্রুড ফ্লাইট পাঠানো সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত সপ্তাহে ইসরোকে আহ্বান জানিয়েছিলেন যে ২০২৪০ সালের মধ্যে মহাকাশে মানুষ পাঠানো হোক। প্রয়োজনীয় আর্থিক সাপোর্ট থাকলেও এই ডেডলাইনের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করা বেশ কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠবে। প্রতিটি ধাপ মেনে চলতে হবে। সমসাময়িক জিওপলিটিক্স চাঁদে ফিরে যাওয়াকে একটা আপসহীন ব্যাপার করে তুলেছে। সৌভাগ্যক্রমে, গগনযানের মাধ্যমে ইসরো দেখিয়ে দিয়েছে, কীভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়: আগামীতে পরিকল্পনা হলো যে, লঞ্চ যখন প্রস্তুত হয়ে যাবে, তখন স্থানীয় স্তরে উৎপাদনকে আরও মজবুত করতে হবে, ব্যাপাকভাবে পরীক্ষা করা হবে। ডেডলাইন হয়তো মিস হবে। তবে আত্মবিশ্বাসের সাথে মিশন পরিচালনা করা যাবে। এর পাশাপাশি, স্থানীয় স্তরে সামর্থ্যেরও উন্নতি সম্ভব হবে।

