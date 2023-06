সম্মানহানি

June 13, 2023 09:38 am | Updated 09:38 am IST

চার বছর আগের কথা। ৮০ আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সেবারের নির্বাচনে টোরিদের জন্য জয়ী হয়েছিলেন বরিস জনসন। ১৯৮৭ সালের পর এটাই ছিল তাদের বৃহত্তম জয়। তবে সেসব এখন অতীত। গৌরবের সেই জায়গা থেকে বরিসের এমন পতন হয়েছে যে, তিনি আজ একজন সাংসদও নন। কনজার্ভেটিভের এই লিডার গত বছরের জুলাই মাসে দলের মধ্যে বিদ্রোহের মধ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ‘পার্টিগেট’ কেলেঙ্কারিতে তিনি পার্লামেন্টকে বিভ্রান্ত করেছেন, হাউস কমিটি এটা বলার পর গত সপ্তাহে আইন প্রণয়নকারী হিসাবেও তিনি নিজের পদত্যাগের ঘোষণা করেছেন। কোভিড-১৯ লকডাউনের সময় প্রধানমন্ত্রী একাধিক পার্টিতে হাজির ছিলেন। তার নিজের সরকারের জারি করা নিয়ম লঙ্ঘন করেছিলেন। যদিও হাউস অব কমন্সকে তিনি বলেছিলেন, ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে তিনি সমস্ত নির্দেশিকা মান্য করেই এই পার্টিগুলোতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সু গ্রে নামে একটি প্রবীণ সরকারী কর্মকর্তা গত বছর সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে বিশদ তথ্য প্রদান করেছিলেন। লকডাউনের সময় তিনি এগুলোতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তার ক্ষেত্রে হাউস থেকে দীর্ঘদিনের জন্য সাসপেনশনের সুপারিশ করেছে সাংসদদের প্যানেল। জনসমক্ষে রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার আগেই তিনি নিজের ইস্তফা ঘোষণা করেছেন। প্রাক্তন সংবাদিক-রাজনীতিবিদ বরিস গণ্ডগোলে ভরা ব্রেক্সিটের বছরগুলোর সময় নিজের রক্ষণশীলতা এবং কট্টর জাতীয়তাবাদের জেরে কনজার্ভেটিভ দলের শীর্ষে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ছেড়ে কথা বলছেন না। লেবার, লিবারেল এবং কনজার্ভেটিভ সাংসদদের নিয়ে তৈরি করা কমিটির বিরুদ্ধে বরিসের অভিযোগ, তারা প্রতিহিংসা করছে। তাদের রিপোর্টকে “ব্রেক্সিটের জন্য প্রতিশোধ” হিসাবে তকমা দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বা পিছনের সারিতে থেকেও সামনে উঠে আসা বরিসের রাজনৈতিক কেরিয়ারের একটি অন্যতম বড় হাইলাইট হলো দায়বদ্ধতার প্রতি চূড়ান্ত উপেক্ষা। তিনি লকডাউন সংক্রান্ত নিয়মাবলী লঙ্ঘন করার দায় নিজের কাঁধে নেননি, পার্লামেন্টকে মিথ্যা বলার জন্য দুঃখ প্রকাশও করেননি। বরিসের প্রস্থানের পর কনজার্ভেটিভ দলে যে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে, সেই বিষয়টির ওপর আলোকপাত না করে তিনি বরং অদৃশ্য হাতের আক্রমণ নিয়ে সরব হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের বিরুদ্ধে তিনি আক্রমণ চালিয়ে গিয়েছেন। প্রসঙ্গত, বরিসের ক্যাবিনেটের একজন সদস্য হিসাবে সুনক যেভাবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, তাতে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে টোরি লিডারের পতন আরও দ্রুত হয়েছিল। এটি সরকারের পারফরমেন্সের একটি গঠনমূলক মূল্যায়নের চেয়ে আরও বেশি রাজনৈতিক বলেই মনে হয়। বরিসের ইস্তফার জেরে সুনক আরও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন। বরিস সহ তিনজন টোরি সাংসদ সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন। লেবার পার্টির আশা, এই তিনটি আসনে উপ-নির্বাচনে তারা জয়ী হবে। পর পর কয়েকটি উপ-নির্বাচন এবং স্থানীয় নির্বাচনে ধাক্কা খাওয়ার পর টোরি শিবির বেশ চাপের মধ্যে রয়েছে। টোরিদের জনসমর্থন ৩০%, অন্যদিকে লেবারদের জনসমর্থন ৪০%। এই পরিস্থিতিতে বরিস কামব্যাক করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি একটি ডানপন্থী রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারেন বলে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন উঠেছে। তিনি এরপর কী করবেন, তা স্পষ্ট নয়। তবে তিনি এর মধ্যেই টোরিদের অনেক ক্ষতি করেছেন। তার রাজনৈতিক কামব্যাকের কোনো চেষ্টা দলটির পায়ের নিচের মাটিকে আরও নরম করে দেবে এবং ব্রিটেনের সংরক্ষণবাদী রাজনৈতিক পটভূমিতে বিচ্ছেদ তৈরি করবে। ব্রেক্সিট সংক্রান্ত আইসোলেশন, দেশের শোচনীয় অর্থনীতি এবং ব্রিটেনের সুদিন ফিরিয়ে আনার আহ্বানের মধ্যে রাজনৈতিক ময়দান ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে।

