মহৎ উদ্দেশ্য

August 18, 2023 11:46 am | Updated 11:46 am IST

চিরাচরিত কুটির শিল্পের সাথে যুক্ত লোকজন এবং কারিগরদের সাহায্য করার জন্য পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্প বুধবার ক্যাবিনেটের অনুমোদন পেয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে এই পেশাদারদের আর্থিক অবস্থাকে মজবুত করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন। প্রকল্পটিতে মোট ১৩,০০০ কোটি টাকা খরচ হবে। এই প্রকল্পে ছাড়যুক্ত ৫% সুদের হারে সর্বাধিক ৩ লক্ষ টাকা লোন পাওয়া যাবে (দুই কিস্তিতে)। মুচি, খেলনা প্রস্তুতকারী, ধোপা, নাপিত, রাজমিস্ত্রি এবং কয়ার তাঁতির মতো অনুরূপ ১৮টি পেশার সাথে লোকজনকে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। সরকার আশা করছে, প্রথম বছর প্রকল্পের মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ পরিবার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং পাঁচ বছর ধরে ৩০ লক্ষ পরিবার এই প্রকল্প থেকে সুবিধা পাবে। সাধারণত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান থেকে সাশ্রয়ী হারে লোন নিতে গিয়ে এই পেশার লোকজন যে সমস্যায় পড়েন, মূলত সেটির সমাধানে এই প্রকল্প কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে লড়াই করা কারিগরদের কমিউনিটিকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে ঠিকই, তবে এর একটি নেতিবাচক পরিণামও থাকতে পারে। এই পেশার লোকজন যে গভীর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন, তা শুধুমাত্র সস্তায় ধার দিলে ঠিক হয়ে যাবে না। কুটির শিল্পী ও চিরাচরিত শিল্পী বা কারিগরদের সবথেকে বড় সমস্যা হলো যে বৃহত্তর বাজারে তাদের তৈরি জিনিসপত্র এবং পরিষেবা ক্রয় করা লোকজনের অভাব রয়েছে বা অন্যান্য পেশার লোকজনদের ক্ষেত্রে, তাদের অর্থনৈতিক আউটপুটের ব্যাপারে পর্যাপ্ত মূল্যায়ন করা হয় না।

আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, ফর্মাল ক্রেডিট সিস্টেমে এই কমিউনিটিগুলোর অ্যাক্সেস না থাকাটা মূল সমস্যার কারণ নয়, হয়তো এটি একটি উপসর্গ। এই কমিউনিটিগুলো যতক্ষণ না নিজেদের আউটপুটকে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক করে তুলতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রকারের সরকারি প্রকল্পই দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না। আরও গুরুতর ব্যাপার হলো, প্রকল্পটির মাধ্যমে যদি নতুন বাজার তৈরি করা সম্ভব না হয় এবং এই কমিউনিটিকে তাদের কল্যাণের নামে শুধুমাত্র লোন দেওয়া হয়, তাহলে যাদের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প, তাদের এটি থেকে বঞ্চিত হওয়ার একটা আশঙ্কা থেকে যায়। এছাড়া তাদের পরিবারগুলো ঋণের বেড়াজালে আরও জড়িয়ে পড়তে পারে। এছাড়া এই কমিউনিটিগুলোতে জ্ঞানের ইন্টিগ্রেশনাল ধরনের ওপর জোর দিয়ে, প্রকল্পটি এই স্বল্প আয়ের, অনেক সময় জাতি ভিত্তিক চিরাচরিত কাজগুলোতে পরবর্তী প্রজন্মকে সারা জীবনের জন্য আটকে থাকতে বাধ্য করতে পারে। বিশ্বকর্মা প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে এমন দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচী, যা একটি সামান্য স্টাইপেন্ড এবং আর্থিক সাহায্য, যেটি আধুনিক সরঞ্জাম কেনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। সব শেষে, ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে প্রস্তুত করা এই প্রকল্পের সাফল্য এটির বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করবে। এটি এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে সরকার যদি নতুন সুযোগ কাজে লাগাতে এবং নতুন বাজার থেকে ফায়দা নিতে কুটির শিল্পী ও কারিগরদের জিনিসপত্র বা পরিষেবাকে আপগ্রেড করতে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং ব্যবসায়ীক দক্ষতাযুক্ত পেশাদারদের সংযুক্ত করেন, তাহলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

