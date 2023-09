পরিবর্তনের আইন

September 21, 2023 11:12 am | Updated 11:12 am IST

সংসদে প্রায় তিন দশক আগে মহিলাদের সংরক্ষণ বিল সর্বপ্রথম পেশ করা হয়েছিল। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে লোকসভায় বিলটির উত্তীর্ণ হওয়ার রাস্তা বাধামুক্ত হলো। এই পদক্ষেপকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হবে। মহিলা সংরক্ষণ বিল আমাদের দেশের রাজনীতির সমীকরণটাই বদলে দিতে পারে। বর্তমানে সংসদে মহিলা সদস্যের সংখ্যা মাত্র ১৫%, যা থেকে স্পষ্ট হয় যে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত বৈষম্য একটি গুরুতর সমস্যা। ১২৮তম সংবিধান সংশোধনী বিলের মাধ্যমে এটি সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিলটির নাম ‘নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম’। এই বিলের লক্ষ্য হলো লোকসভা এবং বিধানসভাগুলোতে মোট আসন সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা। এটিতে কোটার জন্য ১৫ বছরের সানসেট ক্লজ রয়েছে, যা বর্ধিত করা যাবে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে অতীতে মহিলাদের সংরক্ষণ বিল অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েছে। বহুবার এই বিলটি উত্তীর্ণ করার চেষ্টা করা হলেও এতদিন তা অধরা ছিল। এই বিলটি ২০১০ সালে রাজ্যসভায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। তবে তার বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। এটা অবশ্যই একটা প্রশংসনীয় পদক্ষেপ যে নতুন সংসদ ভবনে এটিই হলো লোকসভায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রথম বিল। তবে এটির বাস্তবায়নে বিলম্ব হবে, তার কারণ এটির সাথে দুটি ফ্যাক্টর যোগ করা হয়েছে, সেগুলো হলো ডিলিমিটেশন (কোনো কিছুর সীমানা বা লিমিট নির্ধারণ করা) এবং সেন্সাস। সমস্যাটা ঠিক সেখানেই। এটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে এটির বাস্তবায়নকে ডিলিমিটেশনের সাথে সংযুক্ত করা হচ্ছে। মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করার সাথে প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রের সংখ্যা বা নির্বাচন কেন্দ্রের টেরিটোরিয়াল লিমিটের কোনো সম্পর্ক নেই।

মহিলাদেরকে ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ৩৩% সংরক্ষণ আর অ্যাক্সেস করতে হবে না। এছাড়া এই বিলের নিয়ম অনুযায়ী, তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ করা এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। বিরোধীরা অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মহিলাদের জন্য অভ্যন্তরীণ কোটার দাবি করা হয়েছে। তবে এটিকে বাস্তবায়নে বিলম্ব করার একটি অজুহাত বা ফন্দি হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। অন্যদিকে, এই বিলটি যখন আইনে পরিণত হবে, তখন এটি যেন মহিলাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি প্রতীকী ব্যাপার না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। এটা ঘটনা যে স্থানীয় প্রশাসনিক সংগঠনগুলোতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব অনেক বেশি। একাধিক রাজ্যে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলোতে মহিলাদের ৫০% এরও বেশি প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। তৃণমূল স্তরে মহিলারা যেভাবে বাড়িতে বা পরিবারে পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করা সহ তাদের অফিসিয়াল পদের কাজকর্মকে গুরুত্ব সহকারে না দেখার মতো নানা বাধাকে পরাজিত করে ইতিবাচক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছেন, তা থেকে অবশ্যই শিক্ষা নিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই মহিলারা সমস্যার মধ্যে পড়েন: তারা স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিক্ষায় সমান অ্যাক্সেস থেকে বঞ্চিত, নিরাপদ জায়গার অভাব রয়েছে, কর্মীবাহিনী থেকেও মহিলাদের সংখ্যা কমছে — জি-২০ দেশগুলোর মধ্যে মহিলাদের শ্রম বাহিনীর অংশগ্রহণ সবচেয়ে কম, ২৪%। ভারত প্রথম থেকেই মহিলাদেরকে ভোটাধিকার প্রদান করেছে। এরকম একটি দেশে মহিলাদের আরও ভালো রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি সুনিশ্চিত করার কাজে ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়। উন্নতির জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোতে পরিবর্তন আনতে হলে মহিলাদেরকেও বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিতে হবে।

