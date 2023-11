ভুয়া সতর্কতা

November 25, 2023 11:36 am | Updated 11:36 am IST

প্রায় চার বছর আগের কথা। চীনের হুবেই প্রদেশের রাজধানী উহানে নোভেল SARS-CoV-2 করোনাভাইরাস দেখা দেয়। বিগত ১০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক মহামারি তৈরি হয় গোটা বিশ্বে। এবার ফের এক ভাইরাস নিয়ে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছেয অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে বেজিং, লিয়াওনিং এবং অন্যান্য জায়গাতে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় অনেকের আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। একটি নতুন ভাইরাসের কারণে এমনটা হচ্ছে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। কোভিড-১৯-এর প্রকোপ শুরু হওয়ার প্রথমদিকের দিনগুলোতে চীন বিষয়টাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি, এই ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে (হু) সতর্ক করতে ব্যর্থ হয়। এবারও ঠিক একই ছবি দেখা যাচ্ছে। শনাক্ত না করা অনেক শিশুর মধ্যে যে নিউমোনিয়া রয়েছে, সে ব্যাপারে চীনের ন্যাশনাল হেলথ কমিশনের তরফ থেকে হু-কে কিছু জানানো হয়নি। ২০১৯ সালের মহামারির মতো, শ্বাসযন্ত্র সংক্রান্ত অসুস্থা বৃদ্ধি পাওয়ার এক মাসেরও বেশি সময় পরে, স্থানীয় মিডিয়া এবং ProMED, সংক্রামক রোগের প্রকোপের জন্য একটি সর্বসাধারণের জন্য উপলভ্য নজরদারিমূলক সিস্টেমে এই ব্যাপারে প্রতিবেদন এবং হু কেবলমাত্র সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট থেকেই এই পরিস্থিতির ব্যাপারে জানতে পেরেছে। সব শেষে, ২০১৯-এর মতো, এবারেও হু বাধ্য হয়ে শিশুদের মধ্যে নিউমোনিয়া সংক্রান্ত ল্যাবরেটরির ফলাফল, বিশদ এপিডেমিওলজিক এবং ক্লিনিক্যাল তথ্য জানতে চীনের কাছে অনুরোধ করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে এই ব্যাপারে অবগত করতে চীনের অনিচ্ছার একটা কারণ হতে পারে ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং সাধারণ ব্যাক্টেরিয়াল ও ভাইরাল সংক্রমণ সহ জ্ঞাত প্যাথোজেনের কারণ শ্বাসযন্ত্র সংক্রান্ত অসুস্থতার বাড়বাড়ন্ত। ২৩ নভেম্বর চীনের তরফ থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে যে বিশদ তথ্য শেয়ার করা হয়, তা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে মে মাস থেকে মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়ার কারণে মে মাস থেকে এবং আরএসভি, অ্যাডিনোভাইরাস এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের কারণে অক্টোবর মাস থেকে শিশুদের মধ্যে অসুস্থতা এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বছর শিশুদের মধ্য়ে অসুস্থতা সৃষ্টিকারী একাধিক প্যাথোজেনগুলো নোভেল নয়, সেগুলোর ক্লিনিক্যাল উপস্থাপনাও অস্বাভাবিক নয়। সাধারণত বছরের যে সময়ে এই ধরনের অসুস্থতা দেখা দেয়, তার কিছুটা আগেই এবার তা হয়েছে। এর একটা কারণ হতে পারে যে, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ গত বছরের ডিসেম্বরে সরিয়ে দেওয়ার পর এটা চিনের প্রথম শীতের মরশুম।

চীন দাবি করেছে যে, মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়া সহ অনেক প্রকারের ভাইরাস এবং ব্যাক্টেরিয়ার ফলে হওয়া শ্বাসযন্ত্র সংক্রান্ত অসুস্থতার জন্য আউটপেশেন্ট এবং ইনপেশেন্ট নজরদারি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মূলত শিশুদের মধ্যে শ্বাসযন্ত্র সংক্রান্ত অসুস্থতার শনাক্তকরণ এবং রিপোর্টিংয়ে বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। তবে গত মাসে এই সংক্রান্ত অসুস্থতার পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি হু-কে জানাতে তাদের ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি। মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়ার বাড়বাড়ন্তের ব্যাপারে অক্টোবরে চীন জানালেও, হু তথ্যের অনুরোধ করার আগে পর্যন্ত বর্তমানের প্রকোপের কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা ছিল না। জানতে চাওয়ার আগেই চীনের উচিত, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হু-কে অবগত করা।

