আবার কাজ শুরু

October 18, 2023 10:54 am | Updated 10:54 am IST

শনিবারের জাতীয় নির্বাচনের পর দেখা যাচ্ছে যে, বহু বছর পর নিউজিল্যান্ডে সংরক্ষণবাদী ন্যাশনাল পার্টির মাধ্যমে চরম দক্ষিণপন্থী কোনো দল ক্ষমতা দখল করছে। দলটির স্বাধীনতাপন্থী জোটসঙ্গী হিসাবে পরিচিত এসিটি অধিকাংশ ভোট পেয়েছে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী ক্রিস হিপকিন্সের লেবার পার্টির জনসমর্থনে ধ্বস নামার ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ ভোট গণনা হয়ে গিয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ন্যাশনাল পার্টির ভোটের শেয়ার ২০২০ সালের ২৬% থেকে বেড়ে ৩৯% হয়েছে। অন্যদিকে, একই সময়সীমায় লেবার পার্টির সমর্থনের ভিত ৫০% থেকে হ্রাস পেয়ে ২৭% হয়েছে। লেবার পার্টির এক জোটসঙ্গী, গ্রিন পার্টি ১১% ভোট পেয়েছে এবং এসিটি ৯% ভোট পেতে সক্ষম হয়েছে। তিন বছর আগে জেসিন্ডা আরডার্নের ক্যারিসমেটিক নেতৃত্বের ওপর ভর করে লেবার পার্টি জাতীয় নির্বাচনে বিপুল জয় অর্জন করেছিল। এই প্রেক্ষাপটে লেবারদের অধঃপতন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটা ব্যাপার। ১৯৯৩ সালে নিউজিল্যান্ড সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর ২০২০ সালে প্রথমবারের জন্য একটি রাজনৈতিক দলকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে দেখা যায়। আরডার্নের নেতৃত্ব, বিশেষত কোভিড-১৯ সঙ্কট মোকাবিলা করার জন্য ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে (মাথাপিছু মৃত্যুর হার সবচেয়ে কম হওয়া দেশগুলোর মধ্যে নিউজিল্যান্ড অন্যতম)। উদারনীতিপন্থী রাজনীতিতে তাকে একজন আইকন হিসাবে দেখা হতো। লেবার পার্টি শিশুদের দারিদ্র, জলবায়ু সঙ্কট এবং সংকীর্ণ বৈষম্য দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তবে তিনি শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে ক্লান্তির কথা উল্লেখ করে গত জানুয়ারিতে ইস্তফা দেন। তবে ততদিনে তার জনপ্রিয়তা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। দেশের অর্থনীতির দুর্দশা নিয়ে অনেকের মতে হতাশা বাড়তে থাকে।

মহামারি এবং শিশুদের দারিদ্র মোকাবিলা সহ লেবার পার্টির নানা সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী প্রচার করেন হিপকিন্স। এছাড়া তিনি শ্রমজীবী মানুষের জন্য বৃহত্তর অ্যাজেন্ডা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতিও দেন। তবে বিরোধীদের বক্তব্য, লেবার পার্টি যে আমূল পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ক্ষমতায় ছয় বছর থাকার পরেও তারা সেটির বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি লেবার পার্টির জনসমর্থনে ধ্বস নামার অন্যতম কারণ বলে মনে হয়। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত কড়া বিধি-নিষেধ এবং বর্ডার কন্ট্রোলের ফলে দেশের অর্থনীতিতে নানা সমস্যা হয়েছে। এই বছর অল্প সময়ের জন্য হলেও নিউজিল্যান্ডে আর্থিক মন্দা দেখা দেয়। দেশটি এখনও উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি এবং উচ্চ সুদের হারের সমস্যা থেকে বেরোতে পারেনি। বিমান সংস্থার প্রাক্তন এগজিকিউটিভ, ন্যাশনাল পার্টির নেতা ক্রিস্টোফার লাক্সন তার নির্বাচনী প্রচারে মূলত দেশের অর্থনীতির ওপরই নজর দিয়েছেন। তিনি সুদের হার কমানে ছাড়াও সরকারি খরচ হ্রাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অর্থনীতির ব্যাপারে উদ্বেগের কারণে জনসাধারণ তিন বছর আগে যে দলকে বিপুল ভোটে জয়ী করেছিল, এবার তারা সেই দলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে লাক্সনের দলকে সমর্থন করেছেন। নিউজিল্যান্ডের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। বিদেশ নীতিতে ব্যাপক কোনো পরিবর্তনের (চীনকে না ক্ষেপিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ হওয়া) সম্ভাবনা নেই। দেশের যা পরিস্থিতি, তাতে লাক্সনের সরকার লেবার পার্টির জনকল্যাণ নির্ভর অবস্থান থেকে সরে যাবে বলেই মনে হচ্ছে। তাকে জীবনযাপনের খরচের সঙ্কটের মোকাবিলা করতে হবে, দেশের অর্থনীতিকে বৃদ্ধির রাস্তায় ফেরাতে হবে। তবে তাকে গৃহহীন হওয়া, শিশুদের দারিদ্র এবং বৈষম্যের মতো সমস্যার কথাও মাথায় রাখতে হবে, যা দশকের পর দশক ধরে নিউজিল্যান্ডের অর্থনীতিতে সমস্যা তৈরি করেছে। তাকে ব্যবসা-বান্ধব নীতি এবং ইনক্রিমেন্টাল রিডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে ভারসাম্য আনতে হবে।

