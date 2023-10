মালদ্বীপে পরিবর্তন  

October 02, 2023 10:38 am | Updated 10:38 am IST

এক নতুন নেতা বেছে নিয়েছে মালদ্বীপ। ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ইবু সোলিহ। এবারের ভোটে জয়ী হয়েছে মালে শহরের মেয়র মহম্মদ মুইজ্জু। আগের শাসক দল পিপিএমের টিকিটে তিনি এবার নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের চূড়ান্ত পর্যায়ের ভোটে শনিবার জয়ী হয়েছেন মুইজ্জু। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ে কোনো প্রার্থীই ৫০% ভোট পাননি। তবে চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্বাচনে মুইজ্জু প্রায় ৫৪% ভোট পেয়েছেন। অন্যদিকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সোলিহ ৪৬% ভোট পেয়েছেন। মালদ্বীপে সাম্প্রতিক সময়ে প্রবল প্রতিষ্ঠান বিরোধী মনোভাব তৈরি হয় সেদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে। কোভিড-১৯ পরবর্তী পর্যায়ে পর্যটন নির্ভর দেশটির অর্থনীতি নিয়েও উদ্বেগ দেখা দেয়। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মহম্মদ নাশিদের সাথে সোলিহের যে বহু পুরানো বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, তাতেও চিড় ধরে। মালদ্বীপের সার্বভৌমত্ব নিয়ে মুইজ্জুর দল পিপিএম উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ভারতের সেনা অধিকর্তাদের বিতাড়িত করার জন্য তারা ভারত-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছে। সব মিলিয়ে এই কারণগুলোই সোলিহের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। পিপিএম প্রধান এবং মালদ্বীপের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আবদুল্লা ইয়ামিন ভারত বিরোধী অবস্থান বা প্রচার তৈরির মূল কারিগর। তিনি ১১ বছর কারাদণ্ডের শাস্তি কাটাচ্ছেন। ক্ষমতায় থাকাকালীন তিনি ভারতের সাথে বৈরিতার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। তিনি চিনের সাথে ফ্রি বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নের রাস্তা তৈরি করে দেন। এছাড়া তার উদ্যোগেই সেদেশের পরিকাঠামোর উন্নয়নে চীনের থেকে ঋণ নেওয়া হয়। যদিও বিরোধীদের অভিযোগে, এই পদক্ষেপের ফলে মালদ্বীপকে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। সোলিহ ভারত ঘেঁষা ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যেই “প্রথম পছন্দ ভারত” নীতি গ্রহণ করেন। তার কারণ মালদ্বীপে অনেক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে নয়াদিল্লি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি মহামারির সময় এবং রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী আব্দুল্লাহ শাহিদকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত করার জন্য প্রচারেও ভারত সাহায্য করেছে। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের মতে, সোলিহ-মুইজ্জুর এই লড়াইকে ভারত বনাম চিনের লড়াই হিসাবে দেখা হচ্ছিল। পর্যবেক্ষকদের মতে, মালদ্বীপের নির্বাচনের ফলাফল ভারতের জন্য হতাশাজনক হতে পারে।

অবশ্য নির্বাচনে জয়ের পর মুইজ্জুকে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রথম দিকেই যারা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মালদ্বীপের রাজনৈতিক চৌহদ্দির মধ্যে ভারতের প্রিয় লোকজন রয়েছে, নয়াদিল্লির এমন ধারণা বা ভাবমূর্তি তৈরি করা উচিত নয়। মুইজ্জুর দল যেভাবে ভারতের সমালোচনা করেছে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে তেমনটা করেননি। ফলে এবার বল মুইজ্জুর কোর্টে। ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্ক অটুট রাখার যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, এবার তাকে সেটা বাস্তবায়ন করে দেখাতে হবে। মুইজ্জুর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব মালদ্বীপের অর্থনীতিকে ঋণের জাল থেকে মুক্ত করা। ঋণ পরিশোধ করার জন্য মালদ্বীপের ওপর এমনিতেই চাপ রয়েছে। প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কা কীভাবে অর্থনৈতিক সঙ্কটের মোকাবিলা করায় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা থেকে মালদ্বীপ শিক্ষা নিতে পারে। ইয়ামিনের মুক্তির ব্যবস্থার জন্য মুইজ্জু পদক্ষেপন নেন কি না এবং নতুন সরকারের ওপর আগের প্রেসিডেন্টের কী কী নিয়ন্ত্রণ থাকে, তা এখন দেখার বিষয়। রাষ্ট্রপতি নির্ভর শাসন ব্যবস্থার বদলে মালদ্বীপ আগের মতো সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় ফিরে যাবে কি না, তা ঠিক করতে একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। মূলত নাশিদ এটার অন্যতম দাবিদার। মুইজ্জুকে এই গণভোট পরিচালনা করবেন। মালদ্বীপের সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং ক্ষমতাশীল দেশ হলো ভারত। তাই ভারত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত এই দ্বীপ রাষ্ট্রটিকে নিজেদের অবস্থান এবং গুরুত্বপূর্ণ শিপিং রুটের কথা মাথায় রেখে, চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সময় ভারতের সাথে চিরাচরিত, কৌশলগত স্বার্থের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এই অঞ্চলের সমগ্র ঘটনার ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও কড়া নজর রয়েছে, সেটাও মালদ্বীপকে মাথায় রাখতে হবে। তাই নয়াদিল্লি এবং মালে, উভয়কেই এই স্বার্থগুলো “জিরো সাম” গেমসের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে চলবে না, তার কারণ অতীতে এমন দৃষ্টিকোণ থেকেই তাদের সম্পর্কে উত্তেজনার পারদ চড়েছে।

