July 20, 2023 10:57 am | Updated 10:58 am IST

সম্প্রতি দেশের রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের ওপর আস্থা প্রদর্শন করার জন্য একত্রিত হয়েছিল ৩৮টি রাজনৈতিক দল। ২০২৪ সাধারণ নির্বাচনের আগে ফের একবার সক্রিয় হয়ে উঠল ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ)। ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার পর আক্ষরিক অর্থেই এই জোট প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে বিজেপির নেতা, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তিনি এবার দেখাতে চাইছেন যে তার এই শক্তি বা আধিপত্য শুধুমাত্র নিজের দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সাম্প্রতিক কয়েক মাসে এনডিএ বিস্তার লাভ করেছে। জোটে অনেক দলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মহারাষ্ট্রে দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যাওয়া দুটি রাজনৈতিক গল, ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি এবং শিবসেনা। উত্তরপ্রদেশে ওম প্রকাশ রাজভরের সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টি গেরুয়া শিবিরে ফিরে এসেছে। ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এনডিএ জোট থেকে দলতি বেরিয়ে গিয়েছিল। বিহারে লোক জনশক্তি পার্টির উভয় গোষ্ঠী এবং জনতা দলের (ইউনাইটেড) বিক্ষুব্ধ শিবির ও ব্যক্তিরাও এবার এনডিএতে যোগ দিয়েছে। আগামীতেও আরও কিছু দল যোগ দিতে পারে — যেমন কর্ণাটকের জনতা দল (ধর্মনিরপেক্ষ) এবং অন্ধ্রপ্রদেশে এন. চন্দ্রবাবু নাইডুর নেতৃত্বাধীন তেলুগু দেসম পার্টি। এই দলগুলোর সাথে বিজেপির কথাবার্তা চলছে। অন্তত মহারাষ্ট্র, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে এই জোটসঙ্গীর প্রভাব দেখা যাবে ভোটের ময়দানে। এই রাজ্যগুলোতে বিজেপি নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার ব্যাপারে আশাবাদী।

এই রাজনৈতিক হিসাব ছাড়াও যে বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে যে মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি মজবুত অবস্থানে থাকলেও, তারা বৃহত্তরভাবে আরও বেশি রাজনৈতিক দল ও সমাজ গোষ্ঠীর জোট গড়ে তুলতে আগ্রহী। বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে বিরোধী শিবির। এই প্রেক্ষাপটে এনডিএ নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করতে চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখছে না। বিরোধী শিবিরকে মোদী সুবিধাবাদী বলে তোপ দেগেছেন। এই অভিযোগ নিঃসন্দেহে সত্যি। তবে এনডিএর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বিজেপি নিজের এলাকায় দাপট বজায় রেখেছে। তবুও তারা অতি সাবধানী। ভাগ্যের ওপর কোনো কিছু ছাড়তে অনিচ্ছুক। ভোট রাজনীতির ময়দানে বিজেপি চরমপন্থী মতামতে বিশ্বাসী এবং তারা আপস করতে রাজি নয়। জোটসঙ্গীদেরকে ফের একবার নিজেদের পাশে দাঁড় করিয়ে বিজেপি নিজেদেরকে এবং সমর্থকদেরকে আশ্বস্ত করতে চায় যে তারা বাকিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি অথবা রাজৈনৈতিকভাবে তারা অচ্ছুত নয়। এই প্রসঙ্গে তামিলনাড়ুতে অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাভিডা মুন্নেত্রা কাজহগমের সাথে বিজেপির সম্পর্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নানা প্রতিকূলতা থাকলেও এই সম্পর্ক বহাল রয়েছে। দ্রাভিডিয়ান দূর্গে পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে গেরুয়া শিবির। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিজেপির আরও নানা কৌশল দেখা যেতে পারে। ইউনিফর্ম সিভিল কোডের মতো বিজেপির অ্যাজেন্ডাগুলো এনডিএর স্থায়ীত্ব পরীক্ষা করবে। তবে জোটসঙ্গীগুলোর একত্রে থাকার জন্য পর্যাপ্ত কারণও রয়েছে।

