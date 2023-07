বিলম্বে বোধদয়

July 22, 2023 10:53 am | Updated 10:53 am IST

গত মে মাসের প্রথম দিক থেকে হিংসার আগুনে জ্বলছে মণিপুর। রাজ্যজুড়ে চলছে ব্যাপক তাণ্ডব। তবে এই অশান্তি যে কতটা ঘৃণ্য পর্যায়ে নেমে গিয়েছে, তা জানা গিয়েছে সম্প্রতি একটি ভিডিও দেখে। ঘটনাটি যদিও ৪ মের। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মণিপুরের থৌবাই জেলায় দুই আদিবাসী মহিলাকে উলঙ্গ করে হাঁটানো হচ্ছে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই, মণিপুরে গণ্ডগোল শুরু হওয়ার আড়াই মাস পর, সেখানকার সমস্যার ব্যাপারে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি শুধু মহিলাদের ঘটনার ব্যাপারে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তবে মণিপুরে যে হিংসা ছড়িয়েছে, তার কারণ এবং ফলাফল নিয়ে এখনও পর্যন্ত একটি শব্দও খরচ করেননি মোদী। তবে রাজ্যটিতে যা অবস্থা, তাতে যে কোনো সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অন্যদিকে আদিবাসী মহিলাদের উলঙ্গ করে হাঁটানোর ঘটনায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যৌন হেনস্থার মামলা করেছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার, উভয়কেই আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে এই ঘটনায় জড়িতদের তারা যেন খুঁজে বার করে। পাশাপাশি আদালত কড়া ভাষায় জানিয়েছে, সরকার যদি এই কাজ করতে না পারে, তাহলে আদালত নিজে থেকেই পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সুপ্রিম কোর্টের এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট, মণিপুরে সরকার কর্তৃপক্ষ নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। মণিপুরের ঘটনায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা-প্রতিনিধিরা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে, এতদিন মণিপুরের অশান্তি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে থাকা মোদী জানিয়েছেন, অপরাধে জড়িত কাউকেই রেয়াত করা হবে না। যে নেতা সব সময় লাইমলাইটে থাকতে চান এবং এয়ারওয়েভে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে চান, সেই মোদীর মণিপুরের প্রতি এই মনোভাবের মধ্যে থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে রাজ্যের সমস্যার ব্যাপারে তিনি উদাসীন। অন্যদিকে, আদিবাসী মহিলাদের ঘটনাটি নিয়ে সমস্ত স্তরে নিন্দার ঝড় ওঠার পর রাজ্য সরকার আশ্বস্ত করে বলেছে, দোষীদের খুঁজে বার করা হবে। তবে বিগত আড়াই মাস ধরে চলা অশান্তির জেরে, মেইতেই এবং কুকি-জো জনজাতির সম্পর্কের মধ্যে বড়সড় ফাটল দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) “ডবল ইঞ্জিন” সরকারের বদলে, দৃঢ় নেতৃত্বের প্রয়োজন। তবেই এই দুই বিক্ষুব্ধ কমিউনিটির মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে।

মণিপুরে হিংসা ছড়ানোর পর, মে মাসের শেষের দিকে রাজ্যে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। যদিও মন্ত্রীর সেই সফরের পর পরিস্থিতির বিশেষ কোনো উন্নতি হয়নি। হিংসার আতঙ্কে যে হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া, তাদেরকে ঘরে ফেরানো সম্ভব হয়নি। রাজ্যে এখনও বিক্ষিপ্তভাবে হিংসার ঘটনা ঘটে চলেছে। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিংয়ের নীতি ও বক্তব্য থেকে বোঝা গিয়েছে, তিনি পরিচয়বাদী রাজনীতিক উর্ধ্বে উঠতে পারছেন না। কুকি সম্প্রদায় মনে করে, তিনিই রাজ্যের সমস্যার জন্য আংশিকভাবে দায়ী। অন্যদিকে জনজাতি সংক্রান্ত বিষয়ে বিজেপিও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। যে ঘটনাক্রম থেকে এই অশান্তি তৈরি হয়েছে এবং তারপর যেভাবে গোষ্ঠী সংঘর্ষের আগুন জ্বলছে, তাতে বীরেন সিংয়ের আর মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকা অনুচিত। তবে বিজেপি ভোট ব্যাঙ্কের বাইরে কিছু ভাবতে নারাজ। বীরেন সিং যদি ক্ষমতায় টিকে থাকতে চান, তাহলে রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেইদের সমর্থন প্রয়োজন। তাই গেরুয়া শিবির মেইতেইদেরকে খোঁচা দিতে প্রবল অনীহা প্রকাশ করেছে। ৪ মে তারিখে আদিবাসী মহিলাদের ওপর হওয়া জঘন্য অপরাধের ঘটনায় বীরেন সিংয়ের সরকার অবশেষে চারজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। তবে সামগ্রিকভাবে রাজ্যে হিংসার আগুন নেভাতে, আরও বেশি পদক্ষেপ প্রয়োজন। বীরেন সিংয়ের চেয়ে, কম বিতর্কিত কাউকে রাজ্যে শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব দিলে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে থাকা নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা বিক্ষুব্ধদের মধ্যে শান্তি ফেরানোর প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করতে পারেন।

