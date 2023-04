শোচনীয় ব্যর্থতা

April 19, 2023 11:42 am | Updated April 20, 2023 01:02 pm IST

সরকারকে অবশ্যই চরম আবহাওয়ার মোকাবিলা করার জন্য লোকজনকে প্রস্তুত করতে হবে

বর্তমানে গোটা বিশ্বে যে জলবায়ু সঙ্কট চলছে, তার জেরে ভারতে গ্রীষ্মের দিনগুলো আরও উষ্ণ হয়ে উঠছে এবং প্রত্যেক বছরই এমন দিনের সংখ্যা বাড়ছে। তাপপ্রবাহ সংক্রান্ত সমস্যা এবং তার ফলে মৃত্যু – এরকম কিছু প্রভাবের জন্য আবহাওয়ার খামখেয়ালিকে দোষ দেওয়া হলেও এক্ষেত্রে সরকারের একটা বড় ভূমিকা আছে। এরকম যে বিপদ আসছে বলে আন্দাজ করা যায়, সেগুলোর মোকাবিলা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। গত ১৬ এপ্রিল প্রায় ১০ লক্ষ লোক নভি মুম্বইতে খোলা আকাশের নিচে জড়ো হয়েছিলেন একটি সরকারি অনুষ্ঠানের জন্য, যেখানে সমাজকর্মী দত্তাত্রেয় নারায়ণকে রাজ্যের তরফ থেকে একটি পুরস্কার দেওয়া হয়। মূল অনুষ্ঠান মঞ্চে মাথার ওপর ছাউনি ছিল, যেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ এবং কপিল পাটিল, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এবং ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। প্রবল গরমের কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ১২০ জনের বেশি মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন; ১৩ জনের মৃত্যু হয় এবং ১৮ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শিন্ডে এই মৃত্যুগুলোকে “অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক” বলে আখ্যা দেন। তবে যারা তথাকথিত ভাগ্যবান, তাদের এখানে কিছু করার ছিল না। নিউজ রিপোর্ট বলছে, যারা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তাদেরকে পানীয় জল দিতে গিয়ে, বিশেষ করে পুলিশকর্মীদেরকে হিমসিম খেতে হচ্ছিল (তার কারণ সেখানে যে জল ছিল তা এতটাই গরম হয়ে যায় যে পান করা যাচ্ছিল না) এবং চিকিৎসা করাতে তাদেরকে মোটরসাইকেলে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এর থেকে বোঝা যায় অনুষ্ঠান আয়োজনকারীদের প্রস্তুতি এবং একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, যেটি এই অনুমানযোগ্য সেকেন্ড-অর্ডার সমস্যার জন্য দায়ী ছিল। ঘটনাটির পর বিশেষজ্ঞরা বলেন যে ওই এলাকায় গরমের সতর্কতা জারি করার জন্য ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের স্থানীয় কেন্দ্র ছিল না। তবে তারা এখানে একটু জিনিস ভুল বুঝছেন। ভারতের অনেক জায়গাতে অফিসিয়াল কোনো আবহাওয়া কেন্দ্রের সামনে বড় ধরনের রাজনৈতিক অনুষ্ঠান হতে পারে। ভারতে গরম সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সাথে একত্রে, ঠিক এখানেই জলবায়ু সংক্রান্ত অন্যায়ের কারণ তৈরি হওয়া মূল বিষয়টি ফুটে ওঠে, যা এখনও অধরা: একটি উষ্ণ দিনে বা ১৬ এপ্রিলের ঘটনায় যেমনটা ঘটেছে, তপ্ত পরিবেশে কয়েক ঘণ্টা বেঁচে থাকার জন্য একটি কঠিন পরিস্থিতিতে কিছু লোকজন তাদের নিয়োগকর্তা বা নেতার করুণার ওপর ভরসা করতে হয়েছিল। যতক্ষণ সম্পর্কের মধ্যে এই ভারসাম্যহীনতা থাকতে দেওয়া হবে, ততক্ষণ হিট অ্যাকশন প্ল্যান এবং গরম সংক্রান্ত সতর্কতা থেকে শুধুমাত্র সীমিত কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে। তার চেয়ে বরং ভারতে এমন একটি দেশ হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রাথমিক ধারণা থাকবে, যাতে তারা জানতে পারেন যে কেন উচ্চতর তাপমাত্রা এবং উচ্চতর আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং/অথবা ডিহাইড্রেশনের ক্ষেত্রে অসুস্থ হওয়া এবং মৃত্যুর প্রবল ঝুঁকি থাকে এবং কীভাবে যে কোনো সময়, যে কোনো জায়গায় ঠাণ্ডা এবং পরিশ্রুত পানীয় জল, ভেন্টিলেটেড শেল্টার এবং লজি ও সাশ্রয়ী আপৎকালীন মেডিকেল কেয়ারের সুবিধা অ্যাক্সেস করতে হয়। এক্ষেত্রে খেয়াল করলে বোঝা যাবে যে কোভিড-১৯ বা অধিকাংশ জাতীয় বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার জন্য যে ধরনের পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, এগুলোও ঠিক তেমনি। এটা কাকতালীয় ঘটনা নয়। সরকারকে অবশ্যই এমন পরিস্থিতির বিনাশ ঘটাতে হবে, যেখানে লোকজনকে কোনো সঙ্কটের মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় উপায় অবলম্বন করা থেকে বঞ্চিত করা হয়। তবে ১৬ এপ্রিল, সরকার সেগুলো তৈরি করেছিল। ADVERTISEMENT

