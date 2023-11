রিভিউ করার স্বাধীনতা

November 09, 2023 11:09 am | Updated 11:09 am IST

চলচ্চিত্র মুক্তি পাওয়ার পর প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে সেটির ব্যাপারে নেতিবাচক রিভিউয়ের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করার ব্যাপারে বর্তমানে কেরল হাই কোর্টে একটি মামলা চলছে। এটি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এবং বাক স্বাধীনতার সামনে চ্যালেঞ্জ পেশ করছে। টাকা আদায় করার উদ্দেশ্য নিয়ে নেতিবাচক রিভিউ পোস্ট করার হুমকি দিয়ে বা প্রতিহিংসামূলক মন্তব্যের মাধ্যমে কোনো চলচ্চিত্রের সাফল্য নষ্ট করে দেওয়া এবং প্রকৃত ফিল্ম সমালোচনার মধ্যে পার্থক্য করার কাজটি আদালত নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে যে বাক স্বাধীনতা এবং নিজের মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতার জন্য অপমানজনক রিভিউের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করতে বা তা কমাতে যে কোনো পদক্ষেপের পরিণামের ব্যাপারে আদালত ওয়াকিবহাল। তবে দেখার বিষয় হলো আদালত কীভাবে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং রিভিউয়ারদের স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। চলচ্চিত্র নির্দেশক মুবিন রউফ তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রক এবং রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর সহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে একটি নির্দেশ প্রদানের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হন এটা নিশ্চিত করতে যে তার চলচ্চিত্র আরোমালিন্টে আদ্যিয়াথে প্রণায়ম মুক্তি পাওয়ার তারিখ থেকে কমপক্ষে সাত দিনের জন্য যেন সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার এবং ফিল্ম রিভিউ ভ্লগাররা কোনো রিভিউ না পাবলিশ করতে পারেন। কথোপকথনমূলক নির্দেশে এখনও পর্যন্ত যে মন্তব্য এবং পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ক্ষতিকর উদ্দেশ্য নিয়ে, চলচ্চিত্র মুক্তি পাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেটির ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য বেনামে পোস্ট করা বা পরিচিত নয় এমন ভ্লগারদের উপরই মূলত আদালত নজর দিচ্ছে এবং স্বীকৃত দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতাযুক্ত ফিল্ম রিভিউয়ারদের স্বাধীনতাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে না।

অক্টোবরের ২৫ তারিখে দেওয়া এক নির্দেশে বিচারপতি দেভান রামাচন্দ্রন বলেছিলেন যে, অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে খুব কাছ থেকে একটা নজরদারি চালাতে হবে, যাতে সুনিশ্চিত করা যায় যে বেনামে, ক্ষতিকর উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো কনটেন্ট না ছড়ানো হয়; এবং আইটি অ্যাক্টের (ইনফরমেশন টেকনোলজি আইন) বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং কোনো বিলম্ব ছাড়াই, বিচক্ষণতার সাথে তা বাস্তবায়ন করা হবে। উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, এই নির্দেশে এও বলা হয়েছে যে, এই সমস্ত কার্যকলাপের অমিমাংসিত স্ট্যাটাসের জেরে, আবেদনকারী ব্যক্তিটির তৈরি করা চলচ্চিত্রটি বক্স অফিসে ভালো ফলাফল করেছে, তার কারণ এটিকে “রিভিউর বোমাবাজি”-র হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছিল, যে শব্দবন্ধটি ইচ্ছাকৃতভাবে চলচ্চিত্রের সুনাম নষ্ট করার প্রসঙ্গে পরিচিতি লাভ করে। কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রই নিজেদের জবাব দাখিল করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, তবে নির্দেশের মধ্যে একটা সতর্কতা থাকবে। আদালত নিজেদের সর্বশেষ নির্দেশে এটা উল্লেখ করেছে যে, কোনো প্যারামিটার বা রেগুলেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হওয়া তথাকথিত রিভিউয়ারদের লাগামহীন বাক স্বাধীনতার কাছে চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে যারা যুক্ত, তাদের স্বাধীনতাকে বলি দেওয়া উচিত নয়। তবে আদালতের এই নির্দেশকে যাতে কোনো চলচ্চিত্রকে সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ বা সমালোচনা করার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ হিসাবে না দেখা হয়, সে কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। দিনের শেষে, চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং ফিল্ম সমালোচনা, দুটো কাজই বাক স্বাধীনতার অঙ্গ।

