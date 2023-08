আইনের নতুন ধারা

August 14, 2023 11:49 am | Updated 11:49 am IST

সময়ের সাথে সাথে আইনের প্রাসঙ্গিকতার মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। যাতে সেগুলো প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে উন্নতি এবং সমাজের বর্তমানের পরিবর্তনগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। এই ব্যাপারে সামান্য কিছু লোকজন অসম্মতি প্রকাশ করবেন। তবে এটার মানে এই নয় যে সম্পূর্ণ নতুন কোড চালু করতে হবে এবং অস্পষ্ট নামের ক্ষেত্রে, যখন প্রযোজ্য হবে, তখন মূলত পুরানো আইন বহাল থাকে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস, যা ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের স্থান দখল করবে), ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস, যা কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিজারের স্থান দখল করবে) এবং ভারতীয় সাক্ষ্য বিলের (যা ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্টের স্থান দখল করবে) বিরুদ্ধে প্রথম সমালোচনা হলো যে এগুলোকে সম্পূর্ণভাবে হিন্দি নাম দিয়ে রেফার করা অপ্রয়োজন। ভারতের প্রতিটি আইনেরই প্রতিটি রাজ্যের সংশ্লিষ্ট সরকারি ভাষায় একটি করে অফিসিয়াল অনুবাদ থাকে; তাই আইপিসি, সিআরপিসি এবং এভিডেন্স অ্যাক্টকে শুধুমাত্র সেগুলোর হিন্দি নাম দিয়ে রেফার করা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। ক্রিমিনাল প্রসিজার আইন ১৯৭৩ সালে নতুন করে কার্যকর করা হয় এবং এটি সিআরপিসি নামে পরিচিত। এটি স্পষ্ট যে, ১৮৯৮ সালের তুলনায় ১৯৭৩ সালের সংস্করণটি আলাদা। আপাতভাবে হিন্দি নামগুলোর লক্ষ্য হলো প্রতীকিভাবে ঔপনিবেশিক বা ইংরেজির প্রভাব থেকে অপরাধমূলক আইনকে মুক্ত করা। তবে নতুন আইনগুলোর ওপর প্রাথমিকভাবে চোখ বোলালে বোঝা যাবে যে, পুরানো আইনের অধিকাংশই বহাল রাখা হয়েছে। তাই পরিবর্তনগুলো এতটাই সামান্য যে সেগুলো নতুন করে চালু করার প্রয়োজন আদৌ ছিল কি না, তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। তার কারণ বাতিলকরণ এবং সংশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও একই কাজ করা সম্ভব হতো। তবে সান্ত্বনার বিষয় হলো যে, পরামর্শ প্রক্রিয়া অপর্যাপ্ত হওয়াতে ‘সংহিতাগুলো’ পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটি পর্যালোচনা করবে।

‘রাষ্ট্রদ্রোহ’ আইন বাতিলকরণের পদক্ষেপকে স্বাগত জানাতে হবে। এটির সমতুল, নতুন ১৫০ ধারাতে সরকারের বিরুদ্ধে ‘অসন্তোষের’ প্রচার অথবা এটিকে ‘ঘৃণা অথবা অবমাননা’ করার মতো শব্দবন্ধগুলো অত্যাধিকমাত্রায় প্রয়োগ করা হয় না। এটিতে যদিও বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সশস্ত্র বিদ্রোহকে অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এটিতে ‘নাশকতামূলক কার্যকলাপ’ এবং ‘ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্যতা এবং অখণ্ডতাকে বিপদের মুখে ফেলে দেওয়া’-কে টার্গেট করা হয়েছে — এই শব্দগুচ্ছগুলোর অপব্যবহার করা উচিত নয়। আরও যে একটি আইনের সংস্থানের অপব্যবহার হতে পারে, সেটি হলো নতুন ১৯৫ ধারা (আইপিসির ১৫৩বি ধারার সমতুল): এটিতে “ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্যতা এবং অখণ্ডতা বা নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়, এমন মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য” প্রকাশকে অপরাধমূলক কাজ হিসাবে বিবেচনা করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘জনরোষে খুন’ এবং ‘সংগঠিত অপরাধ’ নতুন ধারা। এর পাশাপাশি একটি উল্লেখযোগ্য বাদ হলো ‘ঘৃণাপূর্ণ ভাষা’, যদিও এটিকে সংজ্ঞাবদ্ধ করা এবং শাস্তির সংস্থান তৈরি করা নিয়ে বেশ কিছু বছর ধরে আলোচনা চলছে। প্রসিজার কোডের মাধ্যমে ঘোষিত অপরাধীদের অনুপস্থিতিতে ট্রায়াল পরিচালনা করা যাবে। সিজার্সের ভিডিওগ্রাফি বাধ্যতামূলক করাও একটি ভালো পদক্ষেপ। ১২০ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ এটি মঞ্জুর করতে না পারলে প্রযোজ্য অনুজ্ঞার সংস্থানের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। তবে পুলিশ হেপাজতে রাখার সংস্থান বর্তমানের ১৫ দিনের লিমিটের বেশি বৃদ্ধি করা নিয়ে কিছু সমালোচনা করা হচ্ছে। নতুন আইনের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন প্রয়োজন, নতুন নাম নয়।

