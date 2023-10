ফিয়ার ফ্যাক্টর

October 19, 2023 03:19 pm | Updated 03:19 pm IST

মুদ্রাস্ফীতির জ্বালা গত জুলাই মাসে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন সাধারণ মানুষ। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির জেরে জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছুঁয়েছিল। ১৫ মাসের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে ৭.৪৪%-তে পৌঁছায়। তবে ভালো খবর হলো যে, সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রাস্ফীতির হার বেশ কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৫% হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া যে ২% থেকে ৬% টলারেন্স রেঞ্জের কথা বলেছিল, এটি তার সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেই সাথে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির হার গড়পড়তা ৬.৪% থাকবে বলে শীর্ষ ব্যাঙ্ক যে অনুমান করেছিল, তাও মিলে গিয়েছে। তবে মুদ্রাস্ফীতির হারকে ৪% করাই মূল লক্ষ্য এবং আরবিআই সেই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। শীর্ষ ব্যাঙ্কের নিজস্ব উপলব্ধিই বলছে, নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছানো আপাতত সোনার পাথরবাটি মনে হচ্ছে। এই ত্রৈমাসিকে মুদ্রাস্ফীতির গড়পড়তা হার ৫.৬% থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এছাড়া ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা কমে ৫.২% হতে পারে। তবে এই পূর্বানুমানগুলো যাতে বাস্তবের সাথে মিলে যায়, তা নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয় হতে হবে। আরবিআই অনুমান করেছিল, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ভারতে গড়পড়তা মুদ্রাস্ফীতি হবে ৫.৪%, যদিও ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের অনুমান অনুযায়ী, এই মাসে মুদ্রাস্ফীতির হার যথাক্রমে ৫.৫% এবং ৫.৯% হতে পারে। ২০২২ সালে মুদ্রাস্ফীতি ৭.৪% ছুঁয়েছিল। টম্যাটো এবং শাক-সব্জির ওঠা-নামা করা দামও হঠাৎ করে নিম্নমুখী হয়। এছাড়া কেন্দ্র এলপিজির দামেও কাটছাঁট করে। এই ফ্যাক্টরগুলো সেপ্টেম্বর মাসের ৫% মুদ্রাস্ফীতির পিছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে। তবে আগামীতে এই রেট স্থায়ী হওয়ার বা এর থেকে কম হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

জুলাই এবং আগস্ট মাসে ফুড ইনফ্লেশনের কারণে জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তবে সেপ্টেম্বর মাসে এই মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা কমে ৬.৬% হয়েছে। শাক-সব্জির দামে ব্যাপক হ্রাসের ফলে এটি অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়েছে। যদিও দানা শস্য, ফল, ডিম এবং চিনিতে মুদ্রাস্ফীতি উর্ধ্বমুখী হয়েছে। ডাল-জাতীয় খাদ্য শস্য এবং মশলায় মুদ্রাস্ফীতি যথাক্রমে ১১% এবং ২৩.১%-তে আটকে রয়েছে। শহরের গ্রাহকদের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের গ্রাহকরা অনেক বেশি মুদ্রাস্ফীতির সম্মুখীন হয়েছেন। খামখেয়ালী বর্ষার কারণে খারিফ মরসুমে দানা শস্যের মতো ফসল রোপণ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এছাড়া এল নিনোর জেরে রবি শস্য নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা গিয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে গ্রামাঞ্চলের বাজারের দুর্বল চাহিদা, খাবারদাবারের জিনিসপত্রের চড়া দাম একটা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডাল-জাতীয় খাদ্য শস্য এবং পেঁয়াজের মুদ্রাস্ফীতি আগস্ট মাসে যথাক্রমে ১০.৪% এবং ৩১.৪% থাকলেও সেপ্টেম্বর মাসে তা বেড়ে ১৭.৭% এবং ৫৫% হয়েছে। সোমবার প্রকাশিত পাইকারী মূল্য সূচক থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে। এই নিয়ে একটানা ষষ্ঠ মাসে জিনিসপত্রের পাইকারী মূল্য -০.২৬%-তে আটকে রয়েছে, যাকে ডিফ্লেশনারি মোড বলা হয়। যদিও গত বছর একই সময়সীমাতে এই সূচক দুই সংখ্যার ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। তবে এই ছবি দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে। গত মে মাস থেকে সরকার জ্বালানির দাম বাড়তে দেয়নি। আগামী সাধারণ নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে হয়তো আর কিছু দিনের জন্য দামে হেরফের করা হবে না। তবে জ্বালানি ব্যবসায়ীরা ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন। তার কারণ আন্তর্জাতিক মার্কেটে তেল এবং গ্যাসের দাম সেপ্টেম্বর মাসে ১৫.৬% ছুঁয়ে ফেলেছে, যা গত আট মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত দুই মাসেও দাম বেড়েছে। ভারতে ইউরিয়া মূলত আমদানি করা হয়। এটির মূল্য মার্চ মাসের পর থেকে ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ফ্যাক্টরগুলো শীঘ্রই খুচরো মূল্যে প্রভাব ফেলবে। তাই মুদ্রাস্ফীতি কমে গিয়েছে বলে উল্লাস করার মতো সময় এখনও আসেনি।

