ঐক্যের সমস্যা

October 23, 2023 01:48 pm | Updated 01:48 pm IST

২০২৪ সালে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার টার্গেট নিয়েছে ‘ইন্ডিয়ান ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স’ বা ‘ইন্ডিয়া’ নামের জোট। এই জোটে মোট ২৮টি রাজনৈতিক দল রয়েছে। তবে আগামী নভেম্বর মাসে পাঁচ রাজ্যে যে বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে, সেখানে এই জোট নিজেদের মধ্যে ঐক্য দেখাতে পারছে না। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগঢ় এবং তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস একটি অন্যতম শক্তিশালী দল। এই রাজ্যগুলোতে জোটের অন্তর্ভুক্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দলগুলোর সাথে এখনও আসন ভাগাভাগির ব্যাপারে কোনো ঘোষণা করা হয়নি। তেলেঙ্গানায় বামেরা এবং মধ্যপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি (এসপি) মনে করছে যে কংগ্রেস তাদের হতাশ করেছে। এসপি প্রধান অখিলেশ যাদব কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ করেছেন। এদিকে নির্বাচনমুখী রাজ্যগুলোতে আম আদমি পার্টি নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। পাঞ্জাবে এবং দিল্লিতে কংগ্রেসের সাথে তাদের সম্পর্কের গ্রাফ ক্রমশ নিচের দিকেই নেমে চলেছে। ভোপালে এবং নাগপুরে ‘ইন্ডিয়া’ যৌথ সমাবেশের পরিকল্পনা করেছিল, তা দুবারই বাতিল করতে হয়েছে। এই সব থেকে বোঝা যায়, আসন ভাগাভাগি এবং যৌথ প্রচারের মতো জোটসঙ্গীদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ‘ইন্ডিয়া’ সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। জোটের মধ্যে ঐক্যের অভাব গঠনমূলক এবং কৌশলগত একটা ব্যাপার। কংগ্রেসের বিরোধীতা করতে গিয়েই অধিকাংশ আঞ্চলিক দলের উদ্ভব হয়েছিল। বর্তমানের তাদের প্রতিপক্ষ একই বিরোধী দল হলেও, তাদের নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসে বিশাল ফাঁক রয়েছে।

এছাড়া কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ ডায়ানামিক্স থেকেও আসন ভাগাভাগি নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। রাহুল গান্ধী এবং দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জোটসঙ্গীদের প্রতি উদার মনোভাব দেখানোর পক্ষপাতী হলেও মধ্যপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানায় দলের রাজ্য স্তরের নেতৃত্ব এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করছেন না। এদিকে রাজস্থানে বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) এবং অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের চ্যালেঞ্জের সামনে পড়বে কংগ্রেস। এই দলগুলো কংগ্রেসের ভোটে ভাগ বসাতে পারে। ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির প্রবীণ নেতা শরদ পাওয়ারের পরামর্শ, ইন্ডিয়ার পার্টনারদের বরং ২০২৪ সালের নির্বাচনের ওপর মনোযোগ দেওয়া উচিত। তার কারণ আঞ্চলিক নির্বাচনগুলোতে আসন ভাগাভাগির কাজ সহজ নয়। তবে এই নির্বাচন চক্রে জোটসঙ্গীদের সম্পর্কের মধ্যে যে একটা তিক্ততা তৈরি হচ্ছে, তা ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগেও জোটের ঐক্যের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সেপ্টেম্বরে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের মুম্বই সম্মেলনে প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছিল। এই প্যানেলকে জোটের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তবে এই পরিকল্পনা কাজে আসছে না। বিজেপির পুঁজিবাদ ও সরকারি ক্ষমতার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এবং জাতিগত জনগণনার মতো বিষয়ে কংগ্রেস যে আপত্তি তুলেছে, সে ব্যাপারে জোটসঙ্গীদের ভিন্ন মত রয়েছে। এছাড়া নেতাদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খার ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এটি ফের একবার মনে করিয়ে দিচ্ছে, ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে কীভাবে জোট রাজনীতির কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদর তত্ত্ব শক্তিশালী হয়েছিল। বিজেপির বিরুদ্ধে জোট গঠনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে কেন্দ্রীয়ভাবে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে, দলের নেতৃত্বদের মধ্যে আরও গভীর বোঝাপড়া এবং বিশ্বাস প্রয়োজন, যা নেতাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্খাকে মাথাচাড়া দিতে দেবে না। এছাড়া বিএসপির মতো যে সব দল এখনও জোটের সঙ্গী হয়ে ওঠেনি, তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। বিজেপি বিরোধীতা একটি ঐক্য সৃষ্টিকারী শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে, তবে একটি যথাযথ রাজনৈতিক বিকল্প হিসাবে নিজেদের তুলে ধরাও গুরুত্বপূর্ণ; দেশ গঠনের একটি পরিকল্পনা সামনে আনতে হবে।

