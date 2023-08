August 14, 2023 11:40 am | Updated 11:40 am IST

নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি তিন সদস্যের বাছাই প্যানেলের প্রস্তাব দিয়েছে। সেখানে এগজিকিউটিভের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সংস্থাটির স্বাধীনতা সুরক্ষার উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সহায়ক নাও হতে পারে। রাজ্যসভায় পেশ করা একটি বিলে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা এবং একজন কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হবে। এটি একটি সাম্প্রতিক সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ের পরিপন্থী। ওই রায়ে একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিটির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, যেটিতে ভারতের মুখ্য বিচারপতিও থাকবেন। ১৯৭৫ সালের বিচারপতি তুরকান্ডে কমিটি এবং ১৯৯০ সালের দীনেশ গোস্বামী কমিটির সুপারিশের সাথে এই রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা সত্যি যে আদালত বলেছিল নির্দেশটি তখনই কার্যকর হতে পারে, যখন সংবিধানের সংস্থান অনুযায়ী পার্লামেন্ট এই ব্যাপারে একটি আইন প্রণয়ন করবে। যদিও বাছাই প্রক্রিয়াতে এগজিকিউটিভের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতে সরকারের পদক্ষেপটি আদালতের সুপারিশকে অসম্মান করার সমান বলা যায়। এই প্রসঙ্গে একটা যুক্তি পেশ করা যেতে পারে যে, প্রক্রিয়াটিতে ভারতের মুখ্য বিচারপতির উপস্থিতির ফলে নিয়োগে আগে থেকেই বৈধতা প্রদান এবং বাছাই প্রক্রিয়ায় ত্রুটির বা দুর্বলতার বিচারবিভাগীয় মূল্যায়নের ওপর প্রভাব ফেলবে। তবে যে বিষয়টা মাথায় রাখা প্রয়োজন তা হলো যে ইসিআই এমন একটি সাংবিধানিক সংস্থা, যেটির কাজ শুধুমাত্র নির্বাচন পরিচালনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটির একটি আধা-বিচারবিভাগীয় ভূমিকাও রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে, এগজিকিউটিভের প্রাধান্য থেকে পৃথক একটি বাছাই প্রক্রিয়া অবশ্যই প্রাসঙ্গিক।

মজবুত, নির্বাচনী গণতন্ত্রের জন্য একটি বৈষম্যহীন এবং স্বাধীন ইসিআই অত্যাবশ্যক। নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচন প্রক্রিয়ার আয়োজনে ভারতের নির্বাচন কমিশন একটি দৃষ্টান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে। মূলত ন্যায্য এবং উপযুক্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ফলে বিপুল সংখ্যক ভোটার এতে অংশগ্রহণ করেছেন। তবুও কিছু সন্দেহের জায়গাও রয়েছে। যেমন ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে, ফেব্রুয়ারি এবং মার্চের মধ্যে, নির্বাচনের ঘোষণায় এক মাস বিলম্ব করা হয়েছিল। এই সময়ে সরকার অনেক উন্নয়নমূলক কাজের প্রকল্প উদ্বোধন করেছিল। বিধিবদ্ধ আচরণবিধিও অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। শাসকদলের প্রতি ইসিআই যে অনুকূল আচরণ করে, তা নিয়ে একজন কমিশনার অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। সমগ্র বিশ্বে গণতন্ত্রের তুলনা করা সুইডেনের স্বতন্ত্র ভি-ডেম প্রতিষ্ঠানটি ভারতকে “নির্বাচনী স্বৈরাচার” বলে সমালোচনা করেছে। এর জন্য মূলত ইসিআইয়ের অটোনমি বা স্বায়ত্তশাসন হ্রাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর মাত্র কয়েক মাস পরে পরবর্তী লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই অবস্থায় সরকারের উচিত ছিল সাংবিধানিক বেঞ্চের রায় অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং তাদের সুপারিশগুলো বিলে অন্তর্ভুক্ত করা। বিলটি এবার যাতে সংশোধন করা হয় এবং এটি নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা হয়, তা নিশ্চিত করা বিরোধী শিবিরের দায়িত্ব।

