পথকুকুরদের যত্ন নেওয়া

April 21, 2023 11:29 am | Updated April 22, 2023 01:30 pm IST

কুকুরদের আশ্রয়স্থল, দত্তক নেওয়া ছাড়া ২০২৩ সালের নিয়মাবলী কুকুরদের সমস্যাকে আরও গভীর করে তুলবে

জলাতঙ্কের কারণে বিশ্বের ৩৬% এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৬৫% মৃত্যু ভারতে দেখা যায়। এমনটাই বলছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য। জাতীয় জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামে ২০১২-২২ সময়সীমাতে ৬,৬৪৪টি ক্লিনিক্যালি সন্দেহজনক কেস এবং জলাতঙ্ক থেকে মানুষের মৃত্যুর ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। অনেক মিডিয়া রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, অল্প বয়সী থেকে প্রাপ্তবয়স্ক, প্রায় সবাই পথকুকুরদের আক্রমণের শিকার হচ্ছেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা গুরুতর চোট পাচ্ছেন। এই সব ঘটনাবলীর মূলে রয়েছে ভারত কীভাবে পথকুকুরদের সমস্যার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিচ্ছে। গত ১৮ এপ্রিল সরকার পশু-পাখিদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী ২০২৩ ঘোষণা করে, যা আগের, ২০০১ সালের পশু-পাখিদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ (কুকুর) সংক্রান্ত নিয়মাবলীর মতো একটি বিতর্কের বিষয় হতে পারে। তারা মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে: পথকুকুরদের অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া যাবে না, তার কারণ ভারতের সুপ্রিমকোর্ট রায় দিয়েছে যে; এই প্রাণীদের ওপর যেন নিষ্ঠুর আচরণ না করা হয়; এবং অবশ্যই তাদের যত্ন নিতে হবে। রোগ ছড়িয়ে; লোকজন এবং বন্যপ্রাণীকে আক্রমণ করে এবং/অথবা হত্যা করে; এবং লোকজনকে পাবলিক স্পেস ব্যবহারে করতে না দিয়ে পথকুকুররা গুরুতর সমস্যা তৈরি করেছে। ২০২৩ সালের নিয়ম অনুযায়ী, পথকুকুরদের ধরতে হবে, তাদেরকে ভ্যাকসিন দিতে হবে, তাদের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করতে হবে এবং তারপর আবার ছেড়ে দিতে হবে। ২০০১ সালের নিয়মের ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপই সফল হয়নি, তার কারণ যত পথকুকুর রয়েছে, সবগুলোকে (বা অন্তত তাদের একটা বড় অংশকে) একসাথে এই চিকিৎসার আওতায় আনতে হবে। তবে প্রোগ্রামটি ধাপে ধাপে বা পর্যাক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়। তাই সংশ্লিষ্ট সময়ে চিকিৎসার আওতায় না থাকা কুকুরগুলো নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি চালিয়ে যায় এবং এই সমস্যা চলতে থাকে। এছাড়া কুকুরদেরকে ভ্যাকসিন দিলে এবং তাদের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়ে তাদেরকে একজোট হয়ে পথচারীদের আক্রমণ করা থেকে বিরত করা যায় না। ২০২৩-এর নিয়মাবলীতে আরও বলা হয়েছে যে বিভিন্ন আবাসিক এলাকার জনকল্যাণ সংগঠনগুলোকে পথকুকুরদের যত্ন নিতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর, শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে দূরে কোথাও কুকুরদেরকে খাবার দিতে হবে। এই পদক্ষেপটি কুকুরদের গৃহহীনতার সমস্যাকে বাড়িয়ে দেবে এবং তাদের রোগ, আঘাত এবং অস্বস্তি বা অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। সংশ্লিষ্ট আইনের মাধ্যমে এই "পথকুকুরদেরকে" একটি নতুন "কমিউনিটির প্রাণীর" শ্রেণীতে রূপান্তর করা হচ্ছে - এটা এমন একটা কৌশল যেটার উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়। বরং কুকুরদের এই গৃহহীন থাকার বিষয়টির সমাধান করার জন্য আইনের মাধ্যমে অবশ্যই কঠিন বর্জ্য পদার্থ অনুপযুক্তভাবে নিষ্পত্তি করা এবং রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে কুকুরদের খাওয়ানে নিষিদ্ধ করতে হবে এবং কুকুরদেরকে সরাসরি দত্তক নেওয়া এবং যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ভারতের প্রাণীকল্যাণ বোর্ডের সেক্রেটারি হিন্দু পত্রিকাকে জানিয়েছেন যে, "[জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সময়] কোনো নিয়ম লঙ্ঘন এবং প্রাণীর সাথে মানুষের সংঘাতের ক্ষেত্রে" স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা হবে। ২০০১ সালের নিয়ম অনুযায়ী, এই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত তহবিল ও স্টাফ, প্রয়োজনীয় কাঠামো ও উপযুক্ত সমন্বয়ের অভাবে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়বে। কুকুরদের গৃহহীনতার সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়ে কুকুরদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য আস্তান তৈরি করা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তাদেরকে আপন করে নেওয়ার প্রচার ছাড়া, ২০২৩ সালের নিয়মবালী স্থানীয় সরকার এবং আবাসিকদের জনকল্যাণ সংগঠনের স্তরে আরও ব্যর্থতা তৈরি করতে পারে।

