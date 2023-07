সামান্য উন্নতি

July 27, 2023 11:19 am | Updated 11:19 am IST

ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ডের সর্বশেষ আপডেট থেকে বিশ্ব অর্থনীতির ব্যাপারে সামান্য ইতিবাচক ছবি দেখা যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সুইজারল্যান্ডে ব্যাঙ্কের শোচনীয় অবস্থা সহ অধিকাংশ সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জগুলোকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। অনুমান, ২০২৩ সালে এই ক্ষেত্রে ৩% বৃদ্ধি হতে পারে। ব্যাঙ্কিং সেক্টরে ব্যর্থতার পর, গত এপ্রিলে ফান্ডের তরফ থেকে যে অনুমানের কথা বলা হয়েছিল, সেই তুলনায় এবার ২০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি হয়েছে। তবে এখনই বলা যাচ্ছে না যে বিশ্বের অর্থনীতি বিপদ মুক্ত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঋণের উর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত সঙ্কট এখনও মেটেনি। তাই গোটা পরিস্থিতি নিয়ে একটা উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে। আইএমএফের মুখ্য অর্থনীতিবিদ পিয়েরে-অলিভিয়ের গৌরিঞ্চাস মঙ্গলবার সতর্কবাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘এখনও দিগন্তে আশঙ্কার অনেক মেঘ দেখা যাচ্ছে। কিছু বিপদ গুরুতর, আবার কিছু ততটা গুরুতর নয়। তবে ভারসাম্য তৈরি হয়নি। পরিস্থিতি একদিকে কাত হয়ে রয়েছে।’ জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত, উভয় ক্ষেত্রেই ঝুঁকি রয়েছে বললেও বোধহয় কম বলা হবে। বিশ্ব অর্থনীতিতে তৈরি হওয়া মন্দার পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিন, বিশ্বের বৃহত্তম দুটি অর্থনীতির গতি হ্রাস পেয়েছে এবং সেখানে নানা অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহামারির সময় ক্যাশ ট্রান্সফার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল, যাতে কোভিড-১৯ এর জেরে সঙ্কটে থাকা পরিবারগুলোকে সাহায্য করা যায়। তবে এর পর সেখানে জীবনযাত্রার খরচ সংক্রান্ত যে পরিস্থিতি তৈরি হয়, তার অবনতি হয়েছে। চিনের অর্থনীতির অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। কোভিড পরিস্থিতির পর মার্কেট ধীরে ধীরে খুললেও সেখানে প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রিয়েল এস্টেটের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়েছে। বিদেশে চিনা দ্রব্যের চাহিদা কমে যাওয়ায় রপ্তানি বাণিজ্যেও বিশেষ সুবিধা দেখা যাচ্ছে না।

অন্যদিকে ইউক্রেন যুদ্ধে জেরবার ইউরোপের ইউরো ভালো জায়গায় নেই। গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ইউরোপের দুটি বৃহত্তম আঞ্চলিক অর্থনীতি, যথাক্রমে জার্মানি ও ফ্রান্স প্রত্যাশিত গতি হারিয়েছে। এই সপ্তাহে এসঅ্যান্ডপি গ্লোবালের সর্বশেষ এইচসিওবি ফ্ল্যাশ পিএমআই সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, জুলাই নিয়ে আটমাস ধরে ইউরোজোনের বিজনেস আউটপুট দ্রুত গতিতে নিম্নমুখী হয়েছে। আরও আশঙ্কার বিষয় হলো, অনুমান এবং নানা ইঙ্গিত থেকে জানা গিয়েছে যে আগামী মাসগুলোতে এই সমস্ত অঞ্চলের অর্থনীতি যে ঘুরে দাঁড়ানোর মতো জায়গায় থাকবে না। বরং পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে উঠবে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের টার্গেটের থেকেও ওপরে রয়েছে মুদ্রাস্ফীতি, বিশেষত কোর মুদ্রাস্ফীতি। তাই নীতি নির্ধারণকারীদেরও বিশেষ কিছু করার নেই। মুদ্রাস্ফীতির হার কমা পর্যন্ত তাদেরকে অপেক্ষা করতেই হবে। এর পাশাপাশি তাদেরকে চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ফলে কড়া হাতে অর্থনীতির হাল ধরতে হবে। কৃষ্ণসাগর খাদ্যশস্য সংক্রান্ত চুক্তি রাশিয়া বাতিল করেছে। এর জেরে আগামীতে খাদ্যশস্যের দাম ১৫% পর্যন্ত বাড়তে পারে। এমনই আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন গৌরিঞ্চাস। এর ফলে শুধু ইউরোপ নয়, আফ্রিকার কিছু গরিব দেশেও প্রভাব পড়তে পারে। আইএমএফের অর্থনীতিবিদ সম্মুখভাবে থাকা অনেক অর্থনীতির ঋণ সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করেছেন এবং বিশ্বের যে সমস্ত দেশের মাথায় ঋণের বোঝা বেশি, সেগুলো যাতে আরও সঙ্কটের মধ্যে না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে ঋণ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক স্তরে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। বিশ্বের অর্থনৈতিক নেতাদেরকে এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে ভারসাম্যহীন উন্নয়নের আড়ালে দুর্বল দেশগুলো ঢাকা পড়ে গেলে, সামগ্রিকভাবে বিশ্ব অর্থনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে তা একটা অন্যতম নেতিবাচক দিক।

