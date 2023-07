ভালো পদক্ষেপ

July 26, 2023 12:34 pm | Updated 12:34 pm IST

মন্তব্যের জন্য কন্ট্রোলড হিউম্যান ইনফেকশন স্টাডিজের (সিএইচআইএস) ব্যাপারে একটি ঐক্যমতের নীতির বিবৃতি জারি করেছে আইসিএমআরের বায়োএথিক্স ইউনিট। এরই মাধ্যমে ভারত এখানে অনুরূপ গবেষণায় ছাড়পত্র দেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করল। সিএইচআইএস-কে হিউম্যান চ্যালেঞ্জ স্টাডিজও বলা হয়, যেখানে একটি অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত এবং নজরদারিমূলক পরিবেশে রোগ-সৃষ্টিকারী মাইক্রোবের সামনে স্বাস্থ্যবান স্বেচ্ছাসেবীদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়। শত শত বছর ধরে এই পদ্ধতি চলছে। যেমন ১৯৯০ দশকের প্রথম দিকে হলুদ জ্বরের ওপর গবেষণা চালিয়ে জানা গিয়েছিল যে, এই রোগটি মশাবাহিত। সাধারণত কম মারাত্মক রোগ, যেগুলোর চিকিৎসার জন্য প্রমাণিত ওষুধ রয়েছে, সেগুলোর গবেষণায় তুলনামূলকভাবে কম তীব্রতাযুক্ত মাইক্রোব ব্যবহার করা হয়। এগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংক্রমণ এবং রোগের বিভিন্ন প্রকারভেদ বুঝতে অল্প সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং মাঝে মাঝে চিকিৎসা সংক্রান্ত হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধিতেও ব্যবহার করা হয়। যখন ভ্যাকসিন তৈরির অংশ হিসাবে এটি ব্যবহার করা হয়, তখন এই গবেষণাগুলো শুধুমাত্র তখনই শুরু করা হয়, যখন ক্লিনিকাল টেস্টিংয়ের প্রাথমিক পর্যায়ের মাধ্যমেই পরীক্ষা করা ভ্যাকসিনের সুরক্ষা ও ইমিউন রেসপন্স সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য জানা থাকে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, ফেজ-৩ কার্যকারিতার ট্রায়ালের একটি বিকল্প হিসাবে হিউম্যান চ্যালেঞ্জ স্টাডিজ পরিচালনা করা হয় না। এটি বরং একটি চিরাচরিত ফেজ-৩ ক্লিনিকাল ট্রায়ালে পরীক্ষার জন্য সেরা প্রার্থী বেছে নিতে এটি সাহায্য করে। যে ফেজ-৩ ক্লিনিকাল ট্রায়ালগুলো হিউম্যান চ্যালেঞ্জ স্টাডিজ অনুসরণ করে, সেগুলোতে কম সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীর প্রয়োজন হয়, তাতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার গতি বাড়ে। বিগত ৫০ বছরে সিএইচআইএস টাইফয়েড এবং কলেরার বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন তৈরির প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করার জন্য হাজার হাজার পরীক্ষা চালিয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময়, SARS-CoV-2 সংক্রমণের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করে দেখার জন্য ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন মোট ৩৬ জন স্বেচ্ছাসেবী ব্যবহার করেছিল। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন তৈরি করার গতি বৃদ্ধির জন্য সিএইচআইএস-কে অনুমোদন করেছে হু।

হিউম্যান চ্যালেঞ্জ স্টাডিজে অনেক নীতিগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সুপ্রশিক্ষিত এবং মজবুত সিস্টেমের প্রয়োজন হয়। অনুরূপ গবেষণা পরিচালনা করার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞানীদের সহযোগিতা যেমন আবশ্যিক, ঠিক তেমনি নৈতিক বিষয়টির দিক নির্দেশ করাটাও একটা চ্যালেঞ্জ। আইসিএমআর দ্বারা পরিচালিত বা তারা যুক্ত রয়েছে, এমন অনেক ক্লিনিকাল ট্রায়ালে নৈতিকতা লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, যেমন ২০১০ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে এইচপিভি ভ্যাকসিনের ট্রায়াল। সিএইচআইএস পরিচালনার ক্ষেত্রে নৈতিকতার চ্যালেঞ্জটি বিশাল, অপব্যবহারের অনেক আশঙ্কা রয়েছে এবং এর প্রভাব বা ফলাফল মারাত্মক হতে পারে। স্বেচ্ছাসেবীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থের যে দিকটি রয়েছে, যেখানে শোষণের সম্ভাবনা থেকেই যায়। এটি যদি বাস্তব হয়ে ওঠে, তাহলে ভারতের নিরাপদ ও কার্যকর চিকিৎসা সহ রোগের গবোষণা করতে শুধুমাত্র সিএইচআইএস ব্যবহার করা উচিত। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যতদিন না দক্ষতা অর্জন করছেন এবং যতদিন না মজবুত প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো ও পদ্ধতি চালু হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত সীমিত মেডিকেল হস্তক্ষেপ সহ সম্পূর্ণ নতুন মাইক্রোব/রোগের গবেষণা চালাতে সিএইচআইএস-কে অপেক্ষা করতে হবে।

