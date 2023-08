বদ্ধমূল ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে লড়াই

August 18, 2023 11:49 am | Updated 11:49 am IST

লিঙ্গগত পরিচয়ের ব্যাপারে যে ক্ষতিকর, বদ্ধ ধ্যানধারণাগুলো বৈষম্য তৈরি করে, তার মোকাবিলা করতে নির্দেশিকা রিলিজ করার মাধ্যমে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সবার জন্য সমান অধিকার স্থাপনের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিচার-বিভাগীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কী কী করণীয় এবং কী কী করণীয় নয়, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা এবং ‘লিঙ্গগত পরিচয় সংক্রান্ত বদ্ধ ধ্যানধারণা মোকাবিলা করার হ্যান্ডবুক’ লেখার ফলে বিচারকরা এমন ভাষা শনাক্ত করতে সক্ষম হবেন, যেগুলোর মাধ্যমে বিশেষত মহিলাদের ব্যাপারে সেকেলে এবং “ভুল ধারণার” প্রচার করা হয়। এছাড়া এটিতে বিকল্প শব্দ এবং শব্দবন্ধের কথা বলা হয়েছে। “প্রেম”-এর বদলে “বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক” বললে তা আরও বেশি উপযুক্ত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে; একইভাবে বলা হয়েছে, “ব্যভিচারিণী”-এর বদলে “এক মহিলা যিনি বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের বাইরে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন” ব্যবহার করা উচিত। এছাড়া মহিলাদের ইঙ্গিত করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু অসম্মানজনক এবং আপাতভাবে হালকা মনে হওয়া বিশেষণ বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন, আর “সুরুচিসম্পন্ন” মহিলা, “কর্তব্যপরায়ণ” স্ত্রী, “গৃহিণী” বলা হবে না; বরং শুধুমাত্র “মহিলা”, “স্ত্রী” এবং “হোমমেকার” হিসাবে উল্লেখ করা হবে। পুরুষদের কথাও মাথায় রাখা হয়েছে। “মেয়েলি” (যখন অপমানজনকভাবে ব্যবহার করা হয়) এবং “ফ্যাগট”-এর মতো শব্দ বাদ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে “লোকজনের যৌন পরিচয়ের ব্যাপারে যেন সঠিকভাবে বর্ণনা দেওয়া হয় (যেমন হোমোসেক্সুয়াল বা বাইসেক্সুয়াল)”। উল্লেখ করা হয়েছে যে বদ্ধ ধ্যানধারণা — “কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো জিনিস কেমন, সেই ব্যাপারে লোকজনের ধারণা, বিশেষত যে সমস্ত ধারণা সঠিক নয়” — সেগুলো থেকেই বহিষ্করণ এবং বৈমষ্য তৈরি হয়। মহিলাদের বিরুদ্ধে যেভাবে যৌন হয়রানি, অত্যাচার, ধর্ষণ এবং অন্যান্য সহিংস অপরাধের ব্যাপারে বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হয়েছে, সেগুলো যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়, তাও শনাক্ত করা হয়েছে।

যে মহিলারা চিরাচরিত পোশাক পরেন না এবং ধূমপান করেন অথবা মদ্যপান করেন, তারা নিজেদের সমস্যা ডেকে আনেন বলে তৈরি হওয়া ভ্রান্ত ধারণা আদালত ভেঙে দিয়েছে। এর পাশাপাশি সম্মতির গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এটি জোরালোভাবে বলা হয়েছে, যে মহিলারা যৌন নির্যাতনের শিকার হন, তারা যে ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই অভিযোগ জানাতে সক্ষম হবেন, এমনটা নাও হতে পারে। আদালতের বক্তব্য বলা হয়েছে, মহিলারা আজ যে সমস্ত সামাজিক বাস্তবতা ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আদালতকে তা গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। আদালত আরও যোগ করেছে, মহিলারা “অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, অযৌক্তিক এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে না” বলে ধরে নেওয়াও উচিত নয়। হ্যান্ডবুকে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, সমস্ত মহিলা সন্তান চান, এমন ধারণাও সঠিক নয়। এছাড়া বলা হয়েছে, “বাবা/মা হওয়াটা একান্তই নিজস্ব পছন্দের ব্যাপার”। জীবনে কেউ কী করতে চান, তা বেছে নেওয়ার ব্যাপারে এই যে সম্ভাবনাগুলো রয়েছে, সেগুলো এখনও ভারতে অধিকাংশ মহিলার নাগালের বাইরে রয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে অনেক সময় মেয়েদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং স্বাবলম্বী হওয়ার বদলে, সামাজিক কলঙ্ক এড়ানোর একটি উপায় হিসাবে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতির যদি পরিবর্তন হয়েও থাকে, তা অত্যন্ত ধীর গতিতে হচ্ছে। আরও ব্যাপকভাবে লিঙ্গগত সাম্য অর্জন করার জন্য বদ্ধমূল ধ্যানধারণাকে বিদায় জানানোর জন্য প্রাথমিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন। মহিলারা যে শুধুমাত্র অন্যদের দেখভাল করার কাজের জন্য উপযুক্ত এবং তাদের বাড়ির কাজকর্ম করা উচিত, এমন ধারণা একদম সঠিক নয়। এই হ্যান্ডবুকটি বিচারক-বিচারপতি এবং আইনজীবীদের জন্য একটি পথ নির্দেশক হওয়ার পাশাপাশি এটি সামাজিক স্তরে পরিবর্তনের কাজে অনুঘটকের কাজ করতে পারে।

