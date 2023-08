বিচারের আড়ালে

August 05, 2023 02:13 pm | Updated 02:14 pm IST

জ্ঞানব্যাপী মসজিদে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার (এএসআই) একটি সমীক্ষা পরিচালনার ওপর সায় দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আদালত হয়তো আরাধনাস্থলের ধরন বদল করার জন্য গোপনে প্রচেষ্টা চালানোর মতো একটি কাজে সমর্থন জোগালো বলা যেতে পারে। গত ২১ জুলাই হাইকোর্ট এবং বারাণসী জেলা আদালত, উভয়ই এএসআইকে এই নির্দেশ দিয়েছিল। এই দুই আদালতই আগে বলেছিল, মসজিদের সীমানার মধ্যে কিছু দেবতা ও ছবির আরাধনা করার অধিকার স্থাপনের জন্য কিছু হিন্দু ভক্তের দাখিল করা মামলার ওপর ‘প্লেসেস অব ওয়ারশিপ (স্পেশাল প্রভিশন) অ্যাক্ট ১৯৯১’ বাধা তৈরি করবে না। প্রসঙ্গত, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সাল থেকে সমস্ত আরাধনাস্থলের স্ট্যাটাসের ওপর এই আইনের মাধ্যমে স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছিল। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল, এই মামলার একমাত্র বিষয় হলো আরাধনার অধিকার এবং এটির সাহায্যে বিল্ডিংটিকে মন্দির ঘোষণার দাবি করা হয়নি। যদিও এই অবস্থানের সম্পূর্ণ উল্টোদিকে গিয়ে উপাসকরা আবেদন পেশ করেন। তাদের অনুরোধ, জ্ঞানব্যাপী মসজিদটি একটি হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর তৈরি করা হয়েছিল কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে প্রত্নতাত্বিকদের দ্বারা একটি বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালানো হোক। উভয় আদালতই, এএসআইয়ের মাধ্যমে এই কৌশলে অফিসিয়াল প্রমাণ জোগাড় করার ওপর সায় দিয়েছে। জেলা আদালত নির্দেশে বলেছিল, একটি বৈজ্ঞানিক রিপোর্টের মাধ্যমে এই মামলার প্রকৃত সত্য জানা যাবে এবং তাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। আবেদনকারীদের তরফ থেকে আদালত প্রমাণ জোগাড় করতে পারে না এবং যে বিষয় নিয়ে মামলা হয়েছে, সেগুলো পেশ করার আগে আদালত বিশেষজ্ঞের প্রমাণ চাইতে পারে না, এই আপত্তি সহ সমস্ত অসম্মতি খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট।

মামলার মূল আবেদন মা শ্রীনগর গৌরি, গণেশ, হনুমান এবং অন্যান্য “দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান” দেবতার আরাধনা করার অধিকার মঞ্জুর করা। যদিও প্রত্নবস্তুগুলোর একটি তালিকা তৈরি করা এবং পিলার ও দেওয়ালের তারিখ নির্ধারণ করার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, আদালত সেই প্রসঙ্গগুলো এড়িয়ে গিয়েছে। সম্পূর্ণ মামলার দাবির ভিত হলো ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর আগে এবং পরে ওই জায়গাটিতে হিন্দু দেবতার পূজা করা হতো। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন এই সমস্ত দেবতার পূজা চলেছিল এবং ১৯৯৩ সালের পর এটি বছরে একবার করার অনুমতি দেওয়া হয় বলেও দাবি করা হয়। সমীক্ষার আবেদন এবং মসজিদটি আগের কোন ধ্বংসাবশেষের ওপর তৈরি করা হয়েছে, সেই প্রশ্ন ফের একবার উস্কে দিয়ে মসজিদটির স্ট্যাটাস পরিবর্তন করার একটি প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বা সেই রকম একটা পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। একজন আইনজীবী-কমিশনারকে প্রাঙ্গনটি বিশদে খতিয়ে দেখার নির্দেশের পর দাবি করা হয়েছিল যে স্প্রিঙ্কলার বা ফাউন্টেনটি আদতে একটি শিবলিঙ্গ ছিল। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে মুসলমানদের আরাধনাস্থলের ব্যাপারে একটি মামলায় আদালত উৎসাহ প্রদান করছে। যখনই এরকম আবেদন পেশ করা হয়, তখনই আইনি প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করে ক্রমবর্ধমান অবিচারের প্রসঙ্গটি সামনে চলে আসে।

