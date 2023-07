একজোট হওয়া দরকার

July 27, 2023 11:25 am | Updated 11:25 am IST

কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিরোধী শিবির এবং ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), উভয়ই বলছে তারা মণিপুর নিয়ে সংসদে বিতর্ক চায়। তবে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে এটি করা হবে, তাতে দুই পক্ষ সম্মত হতে পারছে না। মণিপুরে নজিরবিহীন হিংসা দেখা গিয়েছে। রাজ্যের আদিবাসী মহিলাদের বিরুদ্ধে বার বার যৌন হেনস্থার ঘটনা ঘটেছে। এরকম একটা বিষয়ের মোকাবিলায় সরকার ও বিরোধী পক্ষের একজোট হওয়া উচিত ছিল। তবে বাস্তবে দেখা যাচ্ছ, তারা এই নিয়ে বিতর্ক শুরু করতেই পারছে না। বিরোধীদের দাবি, এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি বিবৃতির পরই আলোচনা শুরু হওয়া উচিত। যদিও প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারে কোনো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, সরকার এই ব্যাপারে আলোচনায় আগ্রহী। এমনকি তিনি বিরোধীদের সহায়তাও চেয়েছেন। তবে এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে মোদীকে আড়াল করা হচ্ছে বলে পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা। বিরোধীরা এবার সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে উদ্যোগী হয়েছে, যাতে মোদী মণিপুর নিয়ে কথা বলতে বাধ্য হন। তিনি এখনও পর্যন্ত এই ব্যাপারে যেভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, তা মাথায় রেখে বলতে হয়, এটা হয়তো বিরোধীদের একটা আশাবাদী ভাবনা। লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে বিজেপি আগের মতোই মণিপুর সমস্যা এড়িয়ে যেতে পারবে। অন্যদিকে বিরোধীরা তাদের অবস্থানে অনড় থাকবে। এর পাশাপাশি রাজ্যসভাতেও বিরোধীরা একই দাবি তুলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির পর এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হোক।

মণিপুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির যে দাবি উঠেছে, তা যথাযথ। তবে বিরোধী শিবিরকে এটাও বুঝতে হবে যে আলোচনাই যদি না হয়, তাহলে শুধু বিবৃতি দিয়ে কিছু হবে না। তাই সংসদে তারা আলোচনা করার যে কোনো সুযোগ পেলেই সেটাকে কাজে লাগানো দরকার। এছাড়া তাদেরকে প্রতিবাদটা বাইরে, জনসমক্ষে আনতে হবে। কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলোতে যে অপরাধ হয়েছে, তার সাথে মণিপুরের হিংসার তুলনা করেছে বিজেপি। তাদের এই প্রতিক্রিয়া যথাযথ নয়। নৈতিক এবং কৌশলগত কারণের জন্য, মণিপুরের গণ্ডগোল দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সামাজিক সম্প্রীতির ওপর আশঙ্কার মেঘ তৈরি করেছে। এই বিপদের মোকাবিলা করার জন্য জাতীয় ক্ষেত্রে সবাইকে একজোট হওয়া প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেঁষা এরকম একটি সংবেদনশীল রাজ্যে মানুষের কষ্ট, জনগগোষ্ঠীর মধ্যে হিংসাত্মক ঘটনা এবং আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার ভেঙে পড়ার ফলে তৈরি হওয়া পরিস্থিতি থেকে যেভাবে রাজনৈতিক ফায়দা লাভের চেষ্টা করা হচ্ছে, ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক একটি দৃষ্টান্ত। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মল্লিকার্জুন খাড়গে একটি চিঠি লিখে অমিত শাহকে জানিয়েছেন যে কংগ্রেসকে চরমপন্থী সংগঠনের সাথে মোদী তুলনা করেছেন। তাই সরকার বিরোধীদের সহযোগিতার প্রত্যাশা করতে পারে না। সমালোচকদেরকে রাষ্ট্র-বিরোধী বা দেশপ্রেমবিরোধী তকমা দিয়ে হয়তো সহজেই রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়া যায়, তবে বিজেপির এই প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়াই জাতীয় স্তরে ঐক্য নির্মাণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সময় এসেছে, মোদী এবার মণিপুরের হিংসার ক্ষতে মলম লাগানোর আহ্বান জানাক, রাজ্যের ভুক্তভোগীদেরকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হোক এবং দোষীদের শাস্তি দিয়ে একটা দৃষ্টান্ত তৈরি করা হোক। দেশ এবং বিশ্বের মধ্যে সংসদের চেয়ে এটা করার আর ভালো জায়গা কোথাও নেই।

