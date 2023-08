একটি সম্ভাব্য মূল্যায়ন

August 05, 2023 02:11 pm | Updated 02:11 pm IST

দীর্ঘদিন চিন্তা-ভাবনার পর এক মাসেরও কম সময় আগে ক্যাসিনো, ঘোড় দৌড় এবং ফুলেফেঁপে ওঠা অনলাইন গেমিং ইন্ডাস্ট্রির ওপর যথাযথ ট্যাক্স চাপানোর ব্যাপারে সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পণ্য এবং পরিষেবা ট্যাক্স (জিএসটি) কাউন্সিল। যদিও বুধবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এই বিষয়টি ফের একবার বিবেচনা করা হবে। অংশগ্রহণকারীদের বাজির ফেস ভ্যালুর ওপর ২৮% জিএসটি চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জিএসটি কাউন্সিল। এতে ইন্ডাস্ট্রির তরফ থেকে প্রবল আপত্তি করা হয় এবং ই-গেমিং নীতি পরিচালনাকারী ইলেক্ট্রনিক এবং আইটি মন্ত্রকও বিষয়টিতে খোঁচা দিয়েছে। এর ফলেই জিএসটি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তটি ফের বিবেচনা করা হবে। কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে অনলাইন গেমিং প্লেয়াররা কোটি কোটি ডলারের এই সানরাইজ সেক্টরের মৃত্যু ঘন্টার সাথে তুলনা করেছিল। এর পাশাপাশি হাজার হাজার কর্মসংস্থান নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। দাবি করা হয়, এই লেভিটি গেমিং সংক্রান্ত সর্বমোট রোজগারের (যেমন তাদের প্ল্যাটফর্ম ফি) ওপর ট্যাক্স চাপানো আন্তর্জাতিক নিয়মের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একইভাবে ক্যাসিনোর ওপর যে নতুন ট্যাক্স চাপানো হবে, তা নিয়ে সিকিম ও গোয়ার আবেদনে কেন্দ্র এবং অধিকাংশ রাজ্য বিশেষ প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তাই এই ব্যাপারে কাউন্সিল তুচ্ছ ছাড় নয়, শুধুমাত্র একজন মাইনরের সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছে। সহজভাবে বলতে গেলে, কেউ যদি ডার্বির দিন রেসকোর্সে প্রবেশ করেন এবং মোটামুটি সুযোগ থাকা একটি ঘোড়ার ওপর ১,০০০ টাকার বাজি ধরেন এবং তাতে যদি জয়ী হন এবং পরবর্তী প্রতিযোগিতায় অন্য একটি ঘোড়ার ওপর সেই অর্থের কিছু অংশ দিয়ে বাজি ধরেন, তাহলে প্রথমের এক হাজার টাকার ওপরেই ট্যাক্স লেভি সীমাবদ্ধ থাকবে। এই ফর্মুলেশনের মাধ্যমে রোজগার হওয়া অর্থরাশির পুনরায় বিনিয়োগের ওপর বারংবার ট্যাক্স চাপানোর যে সমস্যা থাকে, সেটির সমাধান করা হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রির তরফ থেকে এতে কিছুটা স্বস্তি প্রকাশ করা হলেও ১ অক্টোবর থেকে এটির বাস্তবায়নের দিকে তারা উদ্বেগ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

জিএসটি কাউন্সিলের শুধুমাত্র সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয় — ঠিক যেমনটা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ উল্লেখ করেছেন। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমেই লটারির ওপর ট্যাক্স সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে কাউন্সিলের তরফে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার ছয় মাস পরে ট্যাক্স রিভিউ করার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, গোয়া এবং সিকিমের মতো ছোট রাজ্যগুলোর আপত্তির কথা মাথায় রেখে এই পদক্ষেপ নেওয়া হলেও, তাতে সিদ্ধান্তের দৃঢ়তার অভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জিএসটি আইন এবং নিয়মাবলীর ব্যাপারে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত পরিবর্তনের জন্য ইউজার এবং ইন্ডাস্ট্রি অপেক্ষা করছে। এই ব্যাপারে পরবর্তীতে যে পরিবর্তন করা হবে, সে ব্যাপারে রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে। মূল্যায়ন বা রিভিউয়ের যে প্রক্রিয়া হবে, তার ফলাফল যে কোনো দিকে যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে ব্যবসার কার্যপ্রক্রিয়া এবং নতুন বিনিয়োগ পরিকল্পনার ওপর অনিশ্চয়তার মেঘ দেখা যাচ্ছে। কাউন্সিল অনেক সময়ই, প্রয়োজন অনুযায়ী, বিভিন্ন আইটেমের ওপর ট্যাক্স সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন বা সংশোধন করেছে। তবে প্রথম থেকেই রিভিউ করার সিদ্ধান্তটি একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি করেছে এবং এটির থেকে এমন একটি বিপজ্জনক ট্রেন্ড তৈরি হতে পারে, যা অনুমানযোগ্য নীতি সহ একটি ভরসাযোগ্য বিনিয়োগের গন্তব্য হয়ে উঠতে ভারতের স্বপ্নে আঘাত করতে পারে। রাজ্যের দাবি বা ইন্ডাস্ট্রির আপত্তির সামনে চাপে পড়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হচ্ছে, কাউন্সিল যেন এরকম ধারনা তৈরি না করে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

