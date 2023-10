ফেরি পরিষেবা

October 19, 2023 03:08 pm | Updated 03:08 pm IST

শ্রীলঙ্কার নর্দার্ন প্রভিন্সের কানকেসানথুরাই এবং তামিলনাড়ুর নাগাপট্টিনামের মধ্যে গত সপ্তাহে একটি প্যাসেঞ্জার ফেরি সার্ভিস শুরু হয়েছে। পক স্ট্রেইট জুড়ে বহুদিন ধরে দাবি উঠেছিল, দুই দেশের মধ্যে সমুদ্র পথে যাতায়াতের একটি রুট ফের চালু করা হোক। অবশেষে সেই দাবি পূরণ হলো। শ্রীলঙ্কায় ২৫ বছর ধরে চলা গৃহযুদ্ধের ফলে তালাইমান্নার থেকে রামেশ্বরম এবং কলোম্বে থেকে থুঠুকুড়ির মধ্যে যে দীর্ঘদিনের জলপথ দিয়ে লোকজন যাতায়াত এবং জিনসপত্রের আদান-প্রদান চলত, তা বহু বছর থমকে ছিল। কলোম্বো এবং থুঠুকুড়ির মধ্যে বারো বছর আগেও একটি ফেরি সার্ভিস চালু করা হয়েছিল। তবে যাত্রীর অভাবে সেটি বেশিদিন চলেনি। পুরোনো দিনের অনেক বলেন, রামেশ্বরম এবং ধনুশকোড়ি হয়ে, চেন্নাই এবং তালাইমান্নারের মধ্যে একটি রেইল লিঙ্ক ও ফেরির মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করা একটি বোট মেইল পরিষেবা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ে ধনুশকোড়িতে ব্যাপক ধ্বংসলীলা এবং শ্রীলঙ্কায় গৃহযুদ্ধের জেরে দুই দেশের মধ্যে যাতায়াতের বিকল্প রাস্তাগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। বিমান পথে যাতায়াতই একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে মাদুরাই এবং তিরুচি থেকেও এই সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। মাস দশেক আগে চেন্নাই-জাফনার মধ্যে বায়ুপথে যোগাযোগ পুনরায় শুরু হয়। একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, ছয় মাসে প্রায় ১০,০০০ ভারতীয় পর্যটক শ্রীলঙ্কায় গিয়েছেন। এর পাশাপাশি, মাস চারেক আগে চেন্নাই থেকে শ্রীলঙ্কার মধ্যে একটি প্রাইভেট ক্রুজ সার্ভিস শুরু হয়। এই রুট দিয়ে ৬,০০০ যাত্রী শ্রীলঙ্কায় গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। কানকেসানথুরাই-নাগাপট্টিনামের মধ্যে জলপথে পরিষেবা উদ্বোধনের সময় যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই পদক্ষেপটি দুই দেশের মধ্যে শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সাধারণ নাগরিক পর্যায়ের সংযোগকে দৃঢ় করাই নয়, তার পাশাপাশি বিপর্যয় মোকাবিলা এবং জলপথের নিরাপত্তায় সহযোগিতাকে আরও মজবুত করবে। এই বিকল্প রাস্তাগুলো খুলে যাওয়ার ফলে আশা করা যায়, তামিলনাড়ুতে শ্রীলঙ্কার যে হাজার হাজার উদ্বাস্তু রয়েছেন, তারাও একসময় স্বেচ্ছায় নিজেদের দেশে ফিরে যেতে পারবেন।

উত্তর-পূর্বের বর্ষার কথা মাথায় রেখে এই মাসে স্বাভাবিক পরিষেবা চালু হয়নি। এই মাসে মাত্র কয়েকদিন ফেরি যাতায়াত করেছে। তবে আগামী জানুয়ারি মাস থেকে স্বাভাবিক পরিষেবা চালু হবে। আশা করা হচ্ছে, ততদিনে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, বিশেষত ভারতীয় কর্তৃপক্ষ, এই ফেরি পরিষেবার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই রুটে ফেরি পরিষেবার ভাড়া মাথা পিছু ৭,৬৭০ টাকা। এই রুটে ফ্লাইটের টিকিটের দামের সাথে ফেরি পরিষেবার দামের বিশাল একটা ফারাক নেই। ফলে অনেকের কাছে এই ফেরি পরিষেবা সুবিধাজনক মনে হবে না। লাগেজের ওজন বাড়িয়ে ৫০ কেজি করলে ফায়দা পাওয়া যেতে পারে। নাগাপট্টিনাম পোর্টে ডরমিটরির মতো সুবিধা চালু করা উচিত। এছাড়া নাগাপট্টিনামে যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি করা প্রয়োজন, তার কারণ শ্রীলঙ্কা থেকে যে যাত্রীরা এখানে পৌঁছাবেন, তারা নিশ্চিতভাবে সেখান থেকে চেন্নাইয়ে যাবেন। দুই দেশের মধ্যে যে সহজাত, অপ্রতিসম দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে, সে কথা মাথায় রেখে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিবিদ, নীতি নির্ধারণকারী এবং কর্মকর্তাদের উচিত নর্দার্ন প্রভিন্স থেকে রপ্তানি সহ অর্থনৈতিক সংযোগের প্রচারের কথা বিবেচনা করা। এই পরিষেবাকে সফল করে তুলতে হলে, দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রের জন্য নীতি নির্ধারণ করতে হবে। নাগাপট্টিনাম মূলত একটি কৃষি নির্ভর এলাকা এবং অর্থনৈতিকভাবে তামিলনাড়ুর একটি পিছিয়ে পড়া এলাকা হিসাবেই পরিচিত। তাই নাগাপট্টিনাম-কানকেসানথুরাই ফেরি পরিষেবার ভাগ্য যাতে থুঠুকুড়ি-কলোম্বো পরিষেবার মতো না হয়, তা দুই দেশের সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে।

