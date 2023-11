অন্ধকারে ঝাঁপ

November 21, 2023 06:58 am | Updated 06:58 am IST

লাতিন আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনাতে গণতন্ত্রের চার দশকের সফরে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। দেশটিতে সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে জয়ী হয়েছে স্বঘোষিত অ্যানার্কো-ক্যাপিটালিস্ট হিসাবে পরিচিত নেতা জাভিয়ের মিলেই। এর ফলে আর্জেন্টিনা দক্ষিণপন্থার দিকে সম্পূর্ণভাবে ঘুরে গেল। প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ্যে আসার পর দেখা যায়, প্রেসিডেন্ট আলবার্তো ফার্নান্ডেজের বিদায়ী বাম সরকারের অর্থমন্ত্রী সার্গিও মাসা ৪৪% ভোট পেয়েছেন। অন্যদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মিলেই পেয়েছেন ৫৬% ভোট। নির্বাচনী প্রচারের সময় মিলেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি বর্তমানের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নতুন করে সাজাবেন, যেখানে মূলত দশকের পর দশক ধরে মধ্য-বাম পেরোনিস্ট আন্দোলনের প্রাধান্য ছিল। এছাড়া তিনি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে “খতম” করা এবং দেশের অর্থনীতিকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। অতীতের নজির থেকে দেখা যায় যে, আর্জেন্টিনার নেতারা দেশটির অর্থনীতির সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছেন এবং ব্যর্থ হয়েছে। তবে, আর্জেন্টিনার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ীও বলতে হয়, বর্তমানে দেশটির অর্থনীতির অবস্থা খুবই খারাপ। বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতি ১৪০% ছাড়িয়ে গিয়েছে, যা বিশ্বের সর্বোচ্চ; দেশটির ৪০%-এরও বেশি মানুষ দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করছেন। আর্জেন্টিনার মুদ্রা পেসোর নজিরবিহীন পতন ঘটেছে। কোভিড-১৯ শুরু হওয়ার আগে, ২০২০ সালের প্রথম দিকে ১ ডলারের মূল্য ছিল ৮০ পেসো। এখন এক্সচেঞ্জ রেট বেড়ে গিয়ে ১ ডলারের মূল্য় হয়েছে ১,০০০ পেসো। দেশের এই অভাবনীয় অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য মিলেই বর্তমানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বিশেষত বামপন্থীদেরকে দায়ী করেছেন। এই প্রচারের পাল্টা হিসাবে মাসা কার্যকর প্রচার চালাতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছেন।

মিলেইয়ের জয়ের ফলে আমেরিকাতে চরম-দক্ষিণপন্থীদের অবস্থান আরও মজবুত হলো। মিলেই নিজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ব্রাজিলের জাইর বোলসোনারোর একান্ত অনুগামী হিসাবে পরিচিত। যে যে কারণে মিলেই রাজনৈতিক প্রচারের আলোয় এসেছেন, ঠিক সেই সেই কারণেই তার ভবিষ্যতের শাসনব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে। তিনি আর্জেন্টিনার মুদ্রা পাল্টে সেদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার চালু করতে চান, গর্ভপাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চান, সরকারি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা বন্ধ করে দিতে চান এবং সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি ভাউচার সিস্টেমের দিকে নিয়ে যেতে চান। তিনি বলেছেন, তার প্রশাসনের আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েলের মতো যে সব দেশ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তাদের সাথে আর্জেন্টিনার ভালো সম্পর্ক তৈরি হবে। শুধু তাই নয়, তিনি মাঝে মধ্যেই সংবাদমাধ্যমকে আক্রমণ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, একটি গোপন বা রহস্যময় রাজনৈতিক গোষ্ঠী আর্জেন্টিনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে ২০২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে “চুরি” হয়েছে। মিলেই এই দাবিকে সমর্থন করার পাশাপাশি সতর্কতা জারি করেছিলেন যে তার বিরুদ্ধে নির্বাচনে যেন কারচুপি না করা হয় (তার জয়ের পর যদিও তিনি বলেছেন, নির্বাচন স্বচ্ছতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে)। তিনি পেরোনিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজেকে একজন যোদ্ধা হিসাবে দাবি তুলে ধরেছেন। তার মতে এই পেরোনিজম আর্জেন্টিনার জন্য ক্ষতিকর। অর্থনৈতিক দুর্দশায় হতাশ হয়ে এবং রাজনৈতিক পালা বদলের ওপর ভরসা করে আর্জেন্টিনার ভোটাররা তার প্রতিশ্রুতিগুলোকে বিশ্বাস করে তাকেই ভোট দিয়েছেন। তবে দেশের জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করার জন্য তার যাচাই না করা লিবার্টেরিয়ানিজম কতটা কাজে আসবে, সেই ব্যাপারে এখনও কোনো স্পষ্টতা দেখা যাচ্ছে না। আইনসভায় পর্যাপ্ত সমর্থনের অভাবে তিনি হয়তো নিজের দেওয়া অধিকাংশ আমূল প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করতে পারবেন না (৭২ আসন বিশিষ্ট সেনেটে তার লিবার্টি অ্যাডভান্স পার্টি সাতটি আসন পেয়েছে এবং ২৫৭ সদস্য বিশিষ্ট হাউসে তার দল পেয়েছে ৩৮টি আসন)। একজন প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে সর্বদা লড়াইয়ের মুডে রয়েছেন। তাই ব্রাজিলের বোলসোনারোর মতো, মিলেইয়ের নেতৃত্বে আর্জেন্টিনার অর্থনীতির অবস্থা আরও শোচনীয় হতে পারে, দেশটির গণতন্ত্র আরও দুর্বল হয়ে যেতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে আগামী দিনগুলোকে পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।

