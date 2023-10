বিধ্বংসী বিবাদ

October 27, 2023 12:39 pm | Updated 12:39 pm IST

স্পিকার নিয়োগকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ দীর্ঘ সময় ধরে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগার পর অবশেষে লুইজিয়ানার জনপ্রতিনিধি মাইক জনসনকে নিয়োগ করেছে। সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে একজন প্রার্থী খুঁজতে গিয়ে রিপাবলিকানরা সমস্যায় পড়েছেন। কক্ষে একটা টালমাটাল পরিস্থিতি দেখা দেয়। পূর্বেকার স্পিকার কেভিন ম্যাককার্থিকে গত ৩ অক্টোবর বরখাস্ত করা হয়। এই ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নজিরবিহীন রাজনৈতিক অচলাবস্থা তৈরি হয়। হাউস রিপাবলিকান ককাসের মধ্যে যে তীব্র বিভাজন তৈরি হয়েছে, স্পিকার বরখাস্ত হওয়ার পর তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দলের অনেক প্রথম সারির নেতা শীর্ষ পদের জন্য হাউসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে চেষ্টা চালিয়েছেন এবং ব্যর্থও হয়েছেন। প্রথমে, সর্বসম্মতভাবে স্পিকার পদের জন্য একজন প্রার্থী বেছে নিতে একাধিক রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়, তবে তাতে কোনো কাজ হয়নি। মিনেসোটার টম এমার, ওহিওর জিম জোর্ডান এবং লুইজিয়ানার স্টিভ স্কেলাইজ সহ অনেক হেভিওয়েট নেতাকে এই পদে মনোনীত করার পরেও তারা ন্যূনতম ২১৭ ভোট পেতে সক্ষম হননি। অনেক বিভ্রান্তি এবং ভোটের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সির লাইনে দ্বিতীয়, স্পিকার হিসাবে জনসন নিশ্চিত হলেও রাজনৈতিকভাবে তার অপরিচ্ছন্ন জয়ী প্রক্রিয়া থেকে দলে এবং আইন কক্ষের মধ্যে তৈরি হওয়া একটা গুরুতর অচলাবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

এক অর্থে বলা যায়, দলের অভ্যন্তরে তৈরি হওয়া বিবাদের জেরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকার, ইজরায়েল এবং ইউক্রেন সংক্রান্ত ফান্ডিং বিল অগ্রসর করা থেকে হাউস রিপাবলিকান ককাস যে বাধার সম্মুখীন হয়েছে, তা যারা সমর্থন করেন এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থিত কংগ্রেসমেনদের মধ্যে তৈরি হওয়া স্ববিরোধ এবং অন্যদিকে যারা এই ক্যাটাগরিতে নেই, তাদের বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়। এমার প্রতিযোগিতা থেকে সরে যাওয়ার পরেই ট্রাম্প তাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে “রিনো” বা ‘নামেই শুধু রিপাবলিকান’ বলে বর্ণনা করেছেন, যিনি ‘কখনোই ট্রাম্প এনডর্সমেন্টের ক্ষমতাকে বা MAGA-র প্রসার এবং ব্যাপ্তিকে সম্মান করেননি’ এবং তাকে সমর্থন করা মানে “একটি দুঃখজনক ভুল” হবে বলে তিনি তোপ দাগেন। সভায় থাকা ট্রাম্পের শিষ্যরা ৪৫তম প্রেসেডিন্টের থেকে সেই ইঙ্গিত পেয়েই কাজ করেছেন বলে মনে হচ্ছে এবং তাদের সংখ্যাটা বেশ বড়। এই প্রেক্ষিতে যে রাজনৈতিক অস্বস্তি তৈরি হয়েছে, তার বাইরে দৃষ্টি রাখলে দেখা যাচ্ছে, ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টির জন্য বেশ সমস্যা তৈরি হবে। এখনকার যা পরিস্থিতি, তাতে দেখা যাচ্ছে ট্রাম্প উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে তার দল থেকে মনোনয়নে জয়ী হবেন। তবে অনেক “চিরাচরিত” সংরক্ষণবাদী রয়েছেন, যারা ২০২০ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের ফলাফল ডিলেজিটিমাইজ (বৈধতা কেড়ে নেওয়া) করার জন্য ন্যায়বিচারের পথে বাধা তৈরি করার জন্য ওঠা অপরাধমূলক অভিযোগ সহ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ওঠা অনেক অভিযোগে তার পাশে দাঁড়াতে নারাজ। হাউস স্পিকার নিয়ে যে নাটক দেখা গেল, তা থেকে যদি কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা হলো রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে তৈরি হওয়া এই অনৈক্য একটা সময় সংরক্ষণবাদীদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার করবে এবং ডেমোক্র্যাটদের থেকে তিনি যে বাধার সম্মুখীন হন, ট্রাম্প নিজের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে তার চেয়েও বড় বাধার মুখে পড়বেন।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.