সংখ্যার গরমিল

July 20, 2023 10:53 am | Updated 10:53 am IST

ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস (এনএসএসও) পরিচালিত গৃহস্থালির সমীক্ষা সহ অফিসিয়াল ডেটার ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার জন্য পরিসংখ্যান সম্পর্কিত একটি নতুন স্ট্যান্ডিং কমিটি (SCoS) গঠন করেছে পরিসংখ্যান এবং প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন মন্ত্রক। ভারতের প্রথম মুখ্য পরিসংখ্যানবিদ প্রণব সেনের নেতৃত্বে এই নয়া কমিটি গঠন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে এই রকম যে প্যানেল তৈরি করা হয়েছিল, তার জায়গায় কাজ করবে এই নতুন কমিটি। আগের ওই প্যানেলেরও দায়িত্ব ছিলেন প্রণব। সমস্ত ধরনের ডেটার জন্য সমীক্ষা প্রস্তুত করতে, ডেটার মধ্যে থাকা শূন্যস্থান পূরণ করতে এবং নতুন ডেটা সেটের জন্য পাইলট সার্ভে পরিচালনা করতে কাজ করবে নয়া কমিটি। ১৪ সদস্যের নতুন প্যানেলের আকার আগের থেকে ছোট এবং তাদের তরফ থেকে গুণগতমানের পরামর্শ প্রদান করার সম্ভাবও রয়েছে। ২৮ সদস্যের অর্থনৈতিক ডেটা রিভিউ প্যানেল হয়তো সহজে সুসঙ্গত ঐক্যমত গড়ে তুলতে পারেনি। নতুন প্যানেলের অন্যতম প্রথম কাজ হবে গত বছর এনএসএসও পরিচালিত ‘হাউসহোল্ড কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার সার্ভে’ (এইচসিইএস)-এর ফলাফল নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়া। এর পাশাপাশি তাদেরকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যামূলক সূক্ষ্মতা ও প্রয়োগ করা পদ্ধতির ব্যাপারে ইউজারদেরকে সংবেদনশীল করে তুলতে হবে।

সময়ের সাথে সাথে লোকজনের জীবনযাপনের মান জানার জন্য এইচসিইএস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া অর্থনীতির আউটপুট পরিমাপ করার জন্য কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্স এবং গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্টের মতো অর্থনৈতিক সূচক সংশোধন করার ক্ষেত্রেও এটি প্রাসঙ্গিক। আর একটি পঞ্চবার্ষিকী নিয়োগ সংক্রান্ত সমীক্ষা সহ, সর্বশেষ সমীক্ষাটি ২০১৭-১৮ সালে পরিচালনা করা হয়েছিল। তবে ২০১৯ সালের নভেম্বরে সরকার এর ফলাফল ত্রুটিপূর্ণ বলে দাবি করে। এর কারণ হিসাবে ডেটার গুণমানের সমস্যার কথা বলা হয়। এনএসএসওর খরচ এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কিত সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছিল যে, গৃহস্থালির অর্থনৈতিক সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও এই রিপোর্টকে অস্বীকার করার জন্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা অফিসিয়াল পরিসংখ্যান মেশিনারির পদ্ধতিতেই খামতি দেখানোর চেষ্টা করেন। তবে এবার প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্যরাই সেই সমস্ত সমালোচনাকে ফের জাগিয়ে তুলেছেন। সম্ভবত সর্বশেষ এইচসিইএস থেকে কোনো নেতিবাচক পরিণাম দেখা গেলে, সেটির মোকাবিলা করার জন্য আগাম প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ হিসাবে এই প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়েছে। তাদের ফলাফল প্রকাশ করা হলে, তবেই এমনটা হতে পারে। মহারাষ্ট্র ২০১৭-১৮ সালের সমীক্ষার যে ফলাফল প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে নোটবন্দীর ধাক্কা সত্ত্বেও, ২০১১-১২ সালের তুলনায় গৃহস্থালির খরচ করার ক্ষমতা এবং নানা সুবিধায় অ্যাক্সেস বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈষম্যও আগের থেকে বেশি প্রকট হয়েছে। তাই সেই ডেটার সমস্তটাই যে খারাপ, তা বলা যায় না। ডেটা রিলিজ করার জন্য উপযুক্ত কি না, সেটা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকাল কমিশনের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। গত বছরের শেষের দিকে এই প্রতিষ্ঠানটি নতুন করে গড়ে তোলা হয়। তবে এখনও প্রতিষ্ঠানটিতে অনেক শূন্যপদ রয়েছে। তাতে সমস্যা হচ্ছে। কারোর নিজের সিস্টেমের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে দিলে হয়তো স্বল্পমেয়াদী ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা বা বিভ্রান্তি তৈরির লক্ষ্য অর্জন করা যায়, তবে শাসন পরিচালনার পরিণাম প্রমাণ করার দায়ও থেকে যায়। ভারতের স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিস্টেম এবং ডেটা ইউজারের মধ্যে যে বিশ্বাসের ঘাটতি তৈরি হয়েছে, SCoS তা পূরণ করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। এই বিশ্বাসের ঘাটতির জন্য অফিসিয়াল ডেটায় বর্তমানের শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে। এই রকম শূন্যস্থানের ফলে সরকারী নীতিতে বাস্তাবের এমন নানা সমস্যার কথা স্বীকার করা হয় না বা সেগুলোর সমাধান করা হয় না, যেখানে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে।

