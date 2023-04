মিশন রাজস্থান

April 19, 2023 11:30 am | Updated April 20, 2023 12:47 pm IST

বিজেপিকে পরাস্ত করতে হলে কংগ্রেসকে নিজের ঘর গোছাতে হবে

রাজস্থানে বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে, শাসক দল কংগ্রেস দলের অন্দরেই বিদ্রোহের মুখোমুখি হয়েছে। অশোক গেহলটের বদলে দলের নেতা শচীন পাইলট পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য নিজের প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। তবে গেহলট একচুল জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি নন। দলের বিধায়কদের একটা বড় অংশ তাকেই সমর্থন করছেন। ২০১৮ সালের নির্বাচনের সময় রাজ্যে দলের প্রধান ছিলেন পাইলট এবং কংগ্রেস জয়ী হওয়ার পর তিনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন বলে আশা করেছিলেন। যদিও তেমনটা হয়নি। পাইলটকে দলীয় প্রধান হওয়ার পাশাপাশি ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। ২০২০-এর জুলাইয়ে তিনি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, দাবি করেন তাকেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ দিতে হবে। তার ফল খুব খারাপ হয়েছিল – তার দুটি পদই চলে যায়, এই প্রক্রিয়াতে গেহলট দলে এবং সরকারে নিজের প্রভাব আরও মজবুত করেছিলেন। গত বছর কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গেহলটের নাম উঠে আসে, রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রীর কুরসিতে বসার জন্য ফের একবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন পাইলট। তবে এবার রাজস্থানের কংগ্রেস বিধায়করা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তারা পাইলটকে মুখ্যমন্ত্রী করার বিরোধীতা করেন। শেষ পর্যন্ত গেহলটকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বহাল রাখা হয় এবং পার্টির প্রেসিডেন্ট হন মল্লিকার্জুন খাড়গে। তবে দল এবং গেহলটের ওপর চাপ তৈরি করে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইছেন পাইলট। গেহল একজন অভিজ্ঞ এবং চতুর রাজনীতিবিদ। সবদিকে তার নজর আছে। নতুন করে জনকল্যাণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে কেন্দ্র করে তিনি একটি রাজনৈতিক পাঠ তৈরি করেছেন, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি বোঝানোক চেষ্টা করছেন যে তার কোনো বিকল্প নেই। সহানুভূতির সাথে মহামারি সামলানো, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব হ্রাস করতে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সবচেয়ে সম্প্রতি স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা বাড়ানোর জন্য একটি নতুন আইনের মাধ্যমে গেহলট নিজের জনপ্রিয়তা আরও মজবুত করেছেন। এসব থেকে নির্বাচনে কংগ্রেসের কোনো ফায়দা হয় কিনা তা দেখতে হবে। তবে শেষ মুহূর্তে যদি শীর্ষস্তরে কোনো পরিবর্তন করলে দলের রাজনৈতিক সম্ভাবনায় তা ব্যাঘাত ঘটাবে। সবচেয়ে সম্প্রতি, ২০২১ সালে পাঞ্জাবে এমনই একটি বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল কংগ্রেস। সেখানে বিধানসভা নির্বাচনের কাছাকাছি এসে দলের শীর্ষস্তরের নেতৃত্বে পরিবর্তন করা হয়। একদিকে যখন ভারতীয় জনতা পার্টিকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত নয় বলে মনে হচ্ছে, তখন অন্যদিকে কংগ্রেস টানা দ্বিতীয়বারের জন্য রাজস্থানে ক্ষমতা দখলের আশা করতেই পারে। তবে এর জন্য তাদেরকে নিজেদের ঘর গোছাতে হবে। ৪৫ বছর বয়সী পাইলটের ক্ষেত্রে বয়সটা একটা অ্যাডভান্টেজ হলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে নিজের লক্ষ্য পাল্টানোর ব্যাপারে রাজি করানো যেতে পারে। রাজস্থানে কংগ্রেসকে অগ্রসর হতে হলে গেহলটকে বিচক্ষণতা, পাইলটে ধৈর্য্য এবং দলের হাই কমান্ডকে নেতৃত্ব প্রদর্শন করতে হবে। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, পরিস্থিতি ভালো হওয়ার আগে খারাপ হয়ে যেতে পারে। যে গম্ভীর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে কেউ নিজেকে অন্যদের চেয়ে শক্তিশালী বা উপযুক্ত ভেবে ভুল পদক্ষেপ নিতে পারেন। ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.