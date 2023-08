অপ্রতিরোধ্য দৌড়

August 26, 2023 11:46 am | Updated 11:47 am IST

বৃহস্পতিবার আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে দাবা বিশ্বকাপ সমাপ্ত হয়েছে। এই স্পোর্টিং ইভেন্টটি এমনভাবে ভারতীয় জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সাম্প্রতিক অতীতে এমন কোনো নজির দেখা যায়নি। এর মূল কারণ, চেন্নাইয়ের মাত্র আঠারো বছর বয়সী আর. প্রজ্ঞানন্দর ফাইনাল পর্যন্ত অবিশ্বাস্যভাবে লড়াই চালিয়ে যাওয়া। ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি রেটিং পাওয়া খেলোয়াড় ম্যাগনাস কার্লসেনের কাছে যদিও তাকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। নরওয়ের এই খেলোয়াড় পাঁচবার ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তবে এতদিন তার সংগ্রহশালাতে এই একটা বিশ্বকাপের ট্রফি ছিল না, যা তিনি শেষ পর্যন্ত অর্জন করলেন। ২০১৩ সালে বিশ্বনাথন আনন্দের হোমটাউন চেন্নাইয়ে তাকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন কার্লসেন। তারপর থেকেই তিনি দাবার দুনিয়ায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেন। তিনি যদি আর অফিসিয়াল ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন না হন — সেই খেতাবটি এখন চিনের ডিং লিরেনের ঝুলিতে, যিনি কয়েক মাস আগে এই খেতাব জিতে নিয়েছিলেন — তার কারণ তিনি নিজেই দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার কাছে অনুপ্রেরণা আর যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে হয়নি এবং তিনি ওয়ার্ল্ড টাইটল ম্যাচের দীর্ঘ সময় ধরে চলা গেমের ফরম্যাটের সাথেও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না বলে জানিয়েছিলেন। তিনি বলে দিয়েছেন, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পরবর্তী চক্রে তিনি অংশগ্রহণ করবেন না। সেটা কার্লসেনের লোকসান নয়। বরং এতে দাবার ক্ষতি। যে কেউ খেতাব জিতুক না কেন, যতক্ষণ কার্লসেন রয়েছেন, তিনি কখনোই নিজেকে পৃথিবীর সেরা খেলোয়াড় হিসাবে দাবি করতে পারবেন না।

বিশ্বের খুব কম সংখ্যক খেলোয়াড় আছেন, যারা নিজের পেশাদার জীবনের মধ্যে গগনে থাকা অবস্থাতেই বিশ্ব জয়ের খেতাবের হাতছানি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন। তবে তার পাশাপাশি এটাও ঠিক, কার্লসেন যতদিন ধরে নিজের ক্ষেত্রে একজন অনুপ্রেরণাদায়ক হিসাবে নিজের অবস্থান বজায় রেখেছেন, খুব বেশি ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব তা করতে পারেন না। প্রজ্ঞানন্দ একজন তরুণ খেলোয়াড়, যিনি সাম্প্রতিক সময়ে কার্লসেনকে বেশ চাপের মধ্যে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে গত বছর একাধিক জয় অর্জন করার পর তার নাম সংবাদের শিরোনামে দেখা যায়। বিশ্বের ১ নম্বর খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে যে কোনো জয় অবশ্যই তারিফযোগ্য। তবে প্রজ্ঞানন্দর ব্যাপারে যেটা স্পেশাল, তা হলো তিনি এখনও কম বয়সী এবং আগামীতে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেন। বিশ্বের খেলোয়াড়দের ক্রমতালিকায় তিনি ২৯তম স্থানে রয়েছেন। এটা মোটামুটি অনুমান করা যায়, শীঘ্রই তিনি সেরা ১০-এর মধ্যে নিজের জায়গা করে নিতে পারবেন। বাকুতে তিনি বিশ্বের ২ এবং ৩ নম্বর খেলোয়াড়, হিকারু নাকামুরা এবং ফাবিয়ানো কারুয়ানাকে পরাজিত করেছেন। বিশ্বকাপে সবার নজরকাড়া তিনিই একমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড় নন। কোয়ার্টারফাইনালে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এরিগাইসি. ডি. গুকেশ, যিনি বিশ্বের সেরা ১০ খেলোয়াড়ের ক্রমতালিকায় নিজের জায়গা করে নিয়ে এবং লাইভ রেটিংয়ে ভারতের ১ নম্বর খেলোয়াড় হিসাবে আনন্দের স্থান দখল করে আজারবাইজানে আলোড়ন তৈরি করেছিলেন। তিনিই ছিলেন কোয়ার্টারফাইনালে কার্লসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী। বিদিত গুজরাটি নিশ্চিত করেছেন, এই সম্মানজনক ইভেন্টের শেষ আট খেলোয়াড়ের মধ্যে চার জনই ভারতীয়। একগুচ্ছ তরুণ খেলোয়াড়দের সৌজন্যে দাবার দুনিয়ায় ভারত উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উঠেছে।

