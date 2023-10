রহস্যে মোড়া মামলা

October 28, 2023 11:49 am | Updated 11:49 am IST

গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে বৃহস্পতিবার কাতারের একটি আদালত আট ভারতীয়কে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। ভারতের বিদেশমন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে এই ঘটনাকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে বর্ণনা করেছে। এখন যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা নরেন্দ্র মোদী সরকারের কূটনৈতিক দক্ষতার একটি বড় পরীক্ষা হতে চলেছে। গোটা মামলাটাই গোপনীয়তা মোড়া। ২০২২ সালের আগস্ট মাসে ভারতীয় নৌসেনার প্রাক্তন সার্ভিসম্যানদের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ এবং প্রমাণ রয়েছে, সেই ব্যাপারে বিশেষ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। পরিবারের সদস্য এবং দোহায় থাকা ভারতীয় কূটনীতিকদের অনুরোধ সত্ত্বেও কাতার এই মামলার বিশদ তথ্য কেন প্রকাশ করা হয়নি, তার ব্যাখ্যা দেয়নি। এমনকি নয়াদিল্লির সাথেও এই মামলার বিশদ শেয়ার করা হয়নি। তবে ফাঁস হওয়া কিছু রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা একটি তৃতীয় দেশের সাথে স্টিলথ সাবমেরিন প্রোগ্রামে কাজ করার সময় গোপন তথ্য শেয়ার করেছেন। যদিও তাদের পরিবার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। শাস্তি হ্রাস এবং মামলায় স্বচ্ছতা দেখানোর জন্য ভারতীয় কূটনীতিকরা কাতারে গেলেও তাতে কোনো কাজ হয়নি। প্রাক্তন নেভাল কমান্ডার যাদব যেমন পাকিস্তানে মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হয়েছেন, এই মামলাটিতেও তেমন সাদৃশ্য রয়েছে। পার্থক্য একটাই যে কাতারের সাথে তুলনামূলকভাবে ভারতের সম্পর্ক ভালো। কৌশলগত এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সহযোগিতা চুক্তি ছাড়াও ভারত নিজেদের ৪০% এলএনজির চাহিদা কাতার থেকে পূরণ করে। এছাড়া ভারত হলো কাতারের তৃতীয় বৃহত্তম আমদানির উৎস, বিশেষত নির্মাণের কাঁচামাল এবং ফ্রেশ ফুড আইটেম। ২০১৭ সালে কাতারের বিরুদ্ধে গাল্ফ ব্লকেড থাকলেও এই সমস্ত সরবরাহ অব্যাহত থেকেছে, যা ভারতের প্রতি একটা কৃতজ্ঞতা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত ছিল। এছাড়া ৭,০০,০০০ ভারতীয় নাগরিক কাতারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ইন্ডাস্ট্রি এবং শ্রম বাহিনীর অবিচ্ছেদ্দ্য অঙ্গ। এই ধরনের শাস্তি দুই দেশের সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর এবং ভারতের উচিত কাতারকে এটা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া।

ভারতীয়রা যাতে আপিল করার যথাযথ সুযোগ পান, তা নিশ্চিত করতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ভারতের আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। আইনি আবেদন প্রক্রিয়া এবং কূটনৈতিক কার্যপ্রক্রিয়া ছাড়াও প্রয়োজন হলে প্রধানমন্ত্রী সহ সর্বোচ্চ স্তরে কাতারী নেতৃত্বের চ্যানেল সক্রিয় করা প্রয়োজন। আপিল প্রক্রিয়ায় অভিযুক্তরা যদি দোষী প্রমাণিত হন, তাহলে তাদের মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করে শুধু কারাদণ্ড দেওয়া এবং ভারতে সেই শাস্তি কাটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে ইজরায়েল এবং প্যালেস্টাইনের সংঘাতে ভারত এবং কাতারের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য সহ আরও বেশি জিওপলিটিক্যাল বিবেচনার ক্ষেত্রের সাথে এই মামলার রায়কে সংযুক্ত করার একটা প্রচেষ্টার কথা মাথায় রেখে বলতে হয় যে সরকারকে অবশ্যই এটা প্রদর্শন করতে হবে যে “কোনো ভারতীয় পিছনে পড়ে থাকবেন না” নীতি দাবি করা একটি সরকার ও দেশের কাছে নিজেদের নাগরিকদের জীবন রক্ষা করা সবেচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

