একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ

June 21, 2023 09:49 am | Updated 09:49 am IST

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিন এই সপ্তাহে নিজেদের সম্পর্কের ক্ষত মেরামত করার জন্য বহু প্রয়োজনীয় একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০১৮ সালের পর এই প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট, অ্যান্টনি ব্লিনকেন বেজিং সফরে গিয়েছিলেন। এই সফরের সময় তিনি চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সাথে দেখা করেন। তারা দুজনেই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ককে আরও মজবুত করার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন। অ্যান্টনির চিন সফরের এটি অন্যতম সাফল্য। তাকে চিনা প্রেসিডেন্ট জিনপিং বলেন, দুই দেশের মধ্যে বর্তমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবস্থা নিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিটি উদ্বিগ্ন। তারা চায় না, চিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কোনো বিরোধ তৈরি হোক। দুই নেতার মধ্যে আলোচনার পর অ্যান্টনি জানান, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মেরামত করার ব্যাপারে উভয়েই সম্মতি প্রকাশ করেছেন। তবে দুই দেশের সম্পর্কের মাঝে যে সমস্যা আছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা বা তাইওয়ানের মতো বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে এই সফরে জটিলতা কাটেনি। সেটা অনেকটাই প্রত্যাশিত। তার কারণ রাতারাতি পরিবর্তন সম্ভব নয়। তবে এসবের মধ্যেও অ্যান্টনির সফরের সাফল্যকে খাটো করে দেখা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই কূটনীতিবিদের সাথে জিনপিংয়ের বৈঠক থেকে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের বরফ ধীরে ধীরে গলছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ফেব্রুয়ারিতেই চিনে অ্যান্টনির যাওয়ার কথা ছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত সেই সফর বাতিল হয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে একটি চিনা “গুপ্তচর বেলুন” গুলি করে নামানোর ঘটনার পরে চিনের সাথে সম্পর্ক নিয়ে অনেক গুঞ্জন তৈরি হয়। অ্যান্টনি বলেছেন, তার সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দুই দেশের মধ্যে যে সব বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান এবং মতামত স্পষ্ট করার জন্য যোগাযোগের পথে থাকা বাধাগুলোকে সরিয়ে সম্পর্ক মজবুত করা, যৌথ ট্রানজিশনাল চ্যালেঞ্জ রয়েছে….এমন যে জায়গাগুলোতে উভয় দেশ একজোট হয়ে কাজ করতে পারে, সেগুলো খুঁজে বের করা। ২০২৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বলা যায়, আগামীতে সেই দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিক সমীকরণ বদলে যেতে পারে। এই অবস্থায় জো বাইডেনের সরকার কীভাবে চিনের সাথে সম্পর্ক মেরামত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে? বেজিংয়ে অ্যান্টনিকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, বাণিজ্য সহ মার্কিন স্বার্থগুলো সুরক্ষিত রাখার সেরা উপায় হলো আলোচনার রাস্তা খোলা রাখা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে উত্তাপ বাড়ছে। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই অবস্থায় মূল চ্যালেঞ্জ হলো দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য কূটনৈতিক চ্যানেলগুলোকে উন্মুক্ত রাখা। সেটা কতটা সম্ভব হবে, তা আগামী দিনে আরও স্পষ্ট হবে। অ্যান্টনিকে জিনপিং বলেছেন, দেশগুলো কারোর পক্ষ নিতে চায় না। বিশেষত এই অঞ্চলে এই কথাটি সত্যিই প্রাসঙ্গিক। এই অঞ্চলে থাকা অনেক দেশেরই চিনের সাথে গভীর অর্থনৈতিক সংযোগ রয়েছে। এর পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথেও তাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘনিষ্ঠ গাঁটছড়া আছে। এই পরিস্থিতিতে বেজিং এবং ওয়াশিংটন নিজেদের সম্পর্কে স্থিতিশীলতা আনতে সম্মত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ভারত সহ অন্যান্য দেশও এই অবস্থানকে স্বাগত জানাচ্ছে। চিনকে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত, উভয়েরই উদ্বেগ আছে। এই সাদৃশ্য ভারত-মার্কিন সম্পর্কের একটি বাইন্ডিং ফ্যাক্টর। তবে আজ এই সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে, অন্য মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছে। এই সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় তা আরও স্পষ্ট হবে। এই সফরের সময় দুই দেশের মধ্যে নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তি সংক্রান্ত সহায়তার ক্ষেত্রে নতুন চুক্তি হতে পারে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বেশি আগের কথা নয়, ওয়াশিংটন থেকে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধির বেজিং সফর নিয়ে নয়া দিল্লিতে বেশ অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল, বিশেষত ওবামার প্রশাসনের আমলে, সংক্ষিপ্ত “জি২” পর্যায়ে। তবে এখন তেমনটা হচ্ছে না।

