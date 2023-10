হাতছাড়া সুযোগ

October 21, 2023 10:45 am | Updated 10:45 am IST

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াতে ‘ভয়েস’ নামে একটি প্রস্তাবিত সংগঠনের ব্যাপারে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেদেশের আদিবাসী এবং টরেস স্ট্রেইট দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দারা এই প্রস্তাবিত সংগঠনের সদস্য। বিপন্ন হিসাবে পরিচিত এই জনগোষ্ঠীর ওপর কী কী আইনি প্রভাব রয়েছে, সে ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টকে পরামর্শ প্রদান করার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, গণভোটে ৬০% মানুষ জানিয়ে দিয়েছেন, তারা এই প্রস্তাবে রাজি নন। অর্থাৎ তারা প্রায় ৫০ বছরে এই প্রথমবার আরও বৈচিত্রমূলক ভাবধারার ব্যাপারে সংবিধান সংশোধন করার সুযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। ২০১৭ সালের ঐতিহাসিক আদিবাসী সম্মেলনের পর এই গণভোটের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, এই সম্মেলনে ‘অন্তর থেকে উলুরু বিবৃতি’ ঘোষণা করা হয় এবং “আমাদের ইতিহাসের প্রকৃত তথ্য প্রকাশ” করতে অস্ট্রেলিয়ার সরকার, আদিবাসী সম্প্রদায় এবং একটি কমিশনের মধ্যে চুক্তির আহ্বান করা হয়। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ গণভোট আয়োজনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, অন্য জায়গা থেকে যে সব অস্ট্রেলিয়ান এসেছেন, তারা যে “বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন চলমান সংস্কৃতির সূত্রে এই মহান দ্বীপ উপমহাদেশের সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছেন”, ‘ভয়েস’ আনুষ্ঠানিকভাবে সেই “স্বীকৃতি” দেবে। অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসী সমাজের যে নানা সমস্যা আছে, সেগুলোর সমাধান করার জন্য ভয়েস আইন প্রণেতা এবং আদিবাসী সমাজের নেতাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করবে বলে সংগঠনটির সমর্থকরা প্রত্যাশা করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য কিছু সমস্যা হলো, নন-ইন্ডিজিনাস অস্ট্রেলিয়ানদের তুলনায় এই জনগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত আয়ু, তাদের যথেষ্ট কম স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা সংক্রান্ত অর্জন ও উচ্চ অপরাধ প্রবণতা।

তবে ভয়েস নিয়ে যারা বিরোধীতা করেছেন, তাদের বক্তব্য, এই সংগঠনটি অস্ট্রেলিয়ায় জনগণের মধ্যে জাতিগত বিভেদ তৈরি করবে। আদিবাসী সম্প্রদায় যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হয়েছে, সেগুলোর আদৌ সমাধান হবে না। বরং ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত দাবি বাড়বে। আদিবাসী সমাজের বেশ কয়েকজন পরিচিত মুখও ভয়েসের বিরোধীতা করেছেন। তারা বলেছেন, পার্লামেন্টে আদিবাসীদের যে ৪.৮% প্রতিনিধিত্ব আছে, তা যথাযথ এবং এতে তারা খুশি। এই শতাংশের হার অস্ট্রেলিয়াতে মোট আদিবাসী জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের চেয়েও বেশি। তবে অনেক আদিবাসী নেতা দাবি করেছেন, তারা বরং সরকার এবং ‘ফার্স্ট নেশন’ জনগণের মধ্যে “আইনিভাবে বাধ্যতামূলক, চর্চিত চুক্তি” চান। আলবানিজ এখন গণভোট আয়োজন করার জন্য নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকার পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ান সমাজ জুড়ে ঐক্যের ডাক দিয়েছেন। ২০২৫ সালে তিনি ফের নির্বাচনে জিতে যদি ক্ষমতায় আসেন, তাহলে নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি আবার একটি গণভোটের আয়োজন করেন কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে বৃহত্তর অর্থে, দেশের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, সব অস্ট্রেলিয়ানের জন্য একটি আরও সমন্বয়পূর্ণ ভবিষ্যৎ তৈরি করার ব্যাপারে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। ভয়েসের মাধ্যমে একটি আইনিভাবে বাধ্যতামূলক চুক্তি হোক কিংবা বা আইন প্রণেতাদের উদ্যোগে আরও আদিবাসী-বান্ধব মনোভাব ও পদক্ষেপ, যতক্ষণ না অন্যান্য অস্ট্রেলিয়ানের তুলনায় আদিবাসীদের জীবনের সমস্ত দিক ও মানব উন্নয়ন সূচকগুলো সমান পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে, ততক্ষণ দেশটির আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি এটির ঔপনিবেশিক অতীতের অমিমাংসিত ন্যায়বিচারের প্রশ্নের সামনে পড়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটবে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.