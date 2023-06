নিষ্পাপদেরকে গণহত্যা

June 19, 2023 10:20 am | Updated 10:20 am IST

একটি স্কুলে সন্দেহভাজন ইসলামিক জঙ্গীদের আক্রমণে ৩৮ জন শিক্ষার্থী সহ মৃত্যু হল কমপক্ষে ৪১ জনের। সম্প্রতি উগান্ডা-কঙ্গো সীমান্তে এমনই ঘটনায় শিউরে উঠেছে গোটা দুনিয়া। আফ্রিকায় সাম্প্রতিক সময়ে নিরাপত্তা পরিস্থিতির কতটা অবনতি হয়েছে, এই ঘটনা থেকে তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উত্তর আফ্রিকা থেকে সোমালিয়া, প্রায় গোটা আফ্রিকা মহাদেশেই হিংসার তাণ্ডব চালাচ্ছে জঙ্গিরা। তাদের সামনে বিভিন্ন দেশের সরকারকে দুর্বল মনে হচ্ছে। উগান্ডা এবং ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর সীমান্ত এলাকায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যে এই প্রথমবার ঘটল, এমনটা নয়। সর্বশেষ এই ঘটনায় অ্যালায়েড ডেমোক্র্যাটিক ফোর্স (এডিএফ) নামে একটি ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনের ওপর দোষ চাপিয়েছে উগান্ডা। এই সংগঠনটি মূলত কঙ্গো থেকে থেকে তাদের কার্যকলাপ পরিচালনা করে। পুলিশের দেওয়া তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, কঙ্গো সীমান্ত থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত লুবিরিহা সেকেন্ডারি স্কুলে শুক্রবার ধারালো অস্ত্র এবং গ্রেনেড দিয়ে হামলা চালায় জঙ্গিরা। কিছু শিক্ষার্থীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়, আবার অনেককে অপহরণ করা হয়। ডর্মিটোরিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্কুলে চলে ব্যাপক লুটপাট। ১৯৯৮ সালে কঙ্গো সীমান্তবর্তী একটি স্কুলেও হামলা চালিয়েছিল এডিএফ। সেবারের ঘটনায় ৮০ জন শিক্ষার্থীকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল। এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটি ২০১৬ সালে ইসলামিক স্টেট জঙ্গি সংগঠনের প্রতি নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করে। মানুষের মূল চিন্তা-ভাবনা বা বিশ্বাসে আঘাত করতে তারা এরকম ঘটনা ঘটায়। স্কুলের শিশুদেরকে জঙ্গি তৈরি করতে, তাদেরকে অপহরণ করে।

উগান্ডার নেতা ইওয়েরি মুসেভেনির শাসনের বিরোধীতা করা কয়েকজন জঙ্গি ১৯৯০-এর দশকে এডিএফ গড়ে তোলে। জঙ্গি সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা আদতে একজন ক্যাথলিক ছিলেন, যিনি পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সংগঠনটির মূল প্রচার ছিল, উগান্ডার মোট জনসংখ্যার মধ্যে যে ১৪% মুসলমান (অফিসিয়াল তথ্য) রয়েছেন, তারা মুসেভেনির শাসনে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। ১৯৯৮ সালে স্কুলে আক্রমণের ঘটনার পর উগান্ডার এবং কঙ্গোর সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযান শুরু হয়। এর জেরে এডিএফ তাদের ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে যায় কঙ্গোর পূর্বাংশের জঙ্গলে। বিগত কয়েক বছরে সংগঠনটি আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের আক্রমণে লিবিয়াতে মুয়াম্মার গদ্দাফির পতন ঘটে। এই ঘটনার পর দেশটিতে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। গোটা মহাদেশেই সন্ত্রাসবাদীদের হাতে পৌঁছে যায় অনেক অস্ত্রশস্ত্র। বিশেষত এই ঘটনার পর এডিএফ নতুন করে নিজেদের ঝাঁঝ বাড়াতে থাকে। আফ্রিকা মহাদেশে আল কায়েদা এবং ইসলামিক স্টেটের সাথে অনেক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সংযোগ রয়েছে। তাদের দেখে এডিএফ নিজেদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করছে। উগান্ডার পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। দেশটিতে ১৯৮৬ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছেন মুসেভেনি। উগান্ডায় স্থিতিশীলতা বা শান্তি কখনোই ছিল না। মুসেভেনি নিজেকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একজন লড়াকু সৈনিক হিসাবে তুলে ধরেছেন। এর পাশাপাশি তার শাসনকালে সরকারের দমন-পীড়ন নীতি আরও জোরালো হয়েছে। প্রতিবেশী দেশ কঙ্গোতেও টালমাটাল অবস্থা। সেখানে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা আছে। দেশের বিস্তীর্ণ পূর্বাংশে আইনের শাসন বলে কিছু নেই। সেই অঞ্চলটি জঙ্গীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। উগান্ডা এবং কঙ্গো বলছে, তারা এডিএফ সহ সমস্ত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। তবে সেসব খাতায় কলমে। বাস্তবে যতক্ষণ না শাসনের উন্নতি হচ্ছে, আইন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং যৌথ সেনা অভিযান চালানো হচ্ছে, ততক্ষণ এই সমস্ত অঙ্গীকারের কোনো মূল্য নেই। অঞ্চলটিতে জঙ্গিদের ক্রমবর্ধমান ঘাঁটি ভেঙে দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক মহল থেকে সাহায্য নিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালাতে হবে।

